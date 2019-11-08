纪念柏林墙倒塌30年 中国被点名

为了纪念30年前柏林墙倒塌这一重要历史事件，德国举行了一系列纪念庆祝活动。美国政界也选选择在这一时间点明确表态，直接警告中国不要成为另外一个“东德”。
（德国之声中文网）30年前的11月9日，东德政府宣布允许公民申请访问西德以及西柏林，拉开了柏林墙倒塌的帷幕。30年后，德国首都将举办各种活动，纪念近代德国历史上这个最重要的一天。
许多欧盟国家的领导人将出席在首都举行的纪念活动。当天上午，德国总统施泰因迈尔和总理默克尔将前往当年柏林墙的一处旧址，出席纪念1989年11月9日这一天的活动。当天晚上，柏林勃兰登堡门前将举办大型文艺演出，许多当年的时代见证者和演艺界明星都将登台亮相。
"舒适"的东德生活
德国总理默克尔在纪念日前夕接受《南德意志报》采访时表示，年轻时在东德的生活经历一定程度上影响了她如今的执政风格。默克尔表示，在东德生活的35年时间里，她的观点一直和官方的观点不同。"我独自一人持有这些观点，或者很少和人分享。这就是为什么当别人对事物的看法与我不同时，并不会困扰我的原因。"
回忆起当年在东德的生活，默克尔表示这种生活在一定程度上是"舒适"的，"因为有些事情是个人根本无法改变的"。在被问及她在东德生活时是否也曾快乐，也会笑时，默克尔说："是的，但是我们需要做出妥协"。
"香港是新的柏林"
正在访问德国的美国国务卿蓬佩奥在柏林墙倒塌纪念日到来之际的讲话中也明确点名了中国。他表示："中国共产党正在形成一种新的威权主义。世界很久没有见过的威权。中共使用各种手段和方法压迫本国人民。这些手段和前东德的压制可怕地相似。"同时这位美国国务卿强调："中国人民是具有创造性、聪明、有能力的人民，美国同中国的冲突，是与中共的冲突，不是美国与中国的冲突。这是一场中共及其威权主义与全世界热爱和平的各国人民之间的挑战。"
北京在周五（11月8日）强烈驳斥蓬佩奥此前所发表针对中国的言论，称其"在德抹黑中国政治制度"。中国外交部发言人耿爽在当日的例行记者会上说，"蓬佩奥渲染所谓中国威胁，充满意识形态偏见和冷战零和博弈思维，中方表示强烈不满和坚决反对"。
同时，美国伊利诺伊州民主党联邦众议员李宾斯基（Daniel Lipinski）也几乎和蓬佩奥同时发表了针对中国政府的言论。称："共产主义的恐怖还没有结束。中国政府的行动尤其令人警觉。他们在全球增强影响力，在国内继续打压穆斯林维吾尔人、基督徒和其他人。今天，香港是新的柏林。"多年来李宾斯基一直重点关注香港的民主运动，包括雨伞运动和如今的反送中运动，他也是美国国会今年10月刚刚通过的"香港人权于民主方案"的主要推手之一。
任琛/王凡（德新社、南德意志报、美联社等）
1989年11月9日晚，德国统一社会党中央政治局委员沙博夫斯基在国际记者招待会上宣布，从根本上放宽民主德国公民的出境限制。于是数千名东德公民蜂拥穿过东西边界到达西柏林，而这也是民主德国消亡的开始 (04.11.2014)
今天是标志着两德分裂和冷战的柏林墙倒塌20周年纪念日。首都柏林已经开始隆重的纪念活动。电视记者在柏林街头做随机采访时，不少路人回忆起20年前夜晚的那一幕，激动之情溢于言表。当年在柏林也生活居住着不少中国留学生，德国之声记者洪沙寻找到两位见证了柏林墙倒塌这一重大历史事件的中国见证人。请他们来回忆讲述那一段历史。 (09.11.2009)
11月9日是柏林墙倒塌20周年纪念日，德国之声电视台记者Alexander Kudascheff采访了两德统一时期担任联邦德国外长的汉斯-迪特里希·根舍，请他回忆一下20年前的难忘经历，并谈谈在柏林墙倒塌20年之后，昔日的东德和西德是否已经真正融为一体。 (09.11.2009)
在柏林墙倒塌30周年之际，访德的美国国务卿蓬佩奥向西方盟友发出呼吁，共同为自由而战，对抗专制体制，并点明俄罗斯和中国。蓬佩奥在此前也对中方发出严厉批评，并招致北京发出格外激烈的谴责声。 (08.11.2019)