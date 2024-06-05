纪念六四从香港移师海外

由于六四天安门事件在中国大陆是一个禁忌话题，近年来在香港公开纪念也成了犯罪行为。因此有关的展览、演出和报告会只能在海外举办。有专家指出，这样的做法是一把双刃剑。

（德国之声中文网）在纪念北京天安门事件35周年的日子里，当代历史学家何晓清（Rowena He）受邀穿梭于美国、英国和加拿大之间，在一系列讲座上做演讲，为那些不能发言的人发声。

1989年发生的镇压事件，在中国大陆仍然是一个禁忌话题。时至今日，究竟有多少人在街头丧生仍是一个未知数，有人猜测数百人甚至上千。

曾经是自由灯塔的香港，30多年来，年年不忘为悼念死难者而举行大规模的六四守夜活动，但这在今天已不可能。2019年，香港举行大规模反政府抗议活动后，次年实施了《香港国安法》，之后当地为《基本法》23条立法，持不同政见人士失去了所有的活动空间，"煽颠罪"成为用来惩罚他们的重要法律依据。

2019年，何晓清应聘从美国来到香港中文大学担任历史副教授。2023年，港府拒绝延长何晓清的签证，她本人亦被中大立即解雇。

纪念六四35年的日子里，何晓清的日程安排得很满，她认为这是她的职责所在。据了解，何晓清曾在1989年参与过中国广州市的抗议活动。她对美联社说，"我们不能继续在香港点燃蜡烛了。因此，我们要在全球各地点亮它。"

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对中国大陆人很难抹去的记忆

为保留对天安门镇压的记忆，海外的纪念活动变得越来越重要。在过去几年中，美国、英国、加拿大、澳大利亚和台湾等地出现了越来越多有关这一主题的演讲会、集会、展览和表演。但是，对六四的记忆很难从所有思想开放的中国人的脑海中抹去。

据何晓清回忆，当年17岁的她也同其他抗议者一道走上街头，那是出于对祖国的挚爱。镇压发生时，她整晚守在电视机前无法入睡。后来回到学校，她被要求重复官方的定性说法，即政府成功平息了一场暴乱。只有这样，她才能通过考试。

何晓清对美联社说，"我从未杀过任何人。但这些年来，作为幸存者，负罪感挥之不去"。

流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪 图像来源: DW

海外纪念活动：一把 "双刃剑"

为了保留对这一事件的记忆，纽约市去年6月开设了一个专门纪念天安门镇压事件的博物馆。六四天安门事件中的学生领袖之一王丹担任该博物馆的负责人。他估计截止到今年5月初，该博物馆吸引了大约1000名参观者，包括中国移民、美国公民和香港人。王丹说，为了扩大观众群，他计划在美国的大学校园举办不定期展览，以及在其他国家举办长期性展览。

荷兰马斯特里赫特大学欧洲历史和记忆研究教授西尔普（Aline Sierp）认为，海外纪念活动使记忆得以传播和延续，为其他人和后代提供了了解的机会。但这可能是一把 "双刃剑"，因为不同的地方会调整这些记忆，使其在未来面临支离破碎，或者脱离原有语境的风险。

上周，伦敦一家剧院上演了话剧《5月35日》。该剧由在2020年《国安法》颁布后移居英国的香港侨民列明慧（Lit Ming-wai）创作，讲述一对老年夫妇希望有机会公开悼念他们在1989年去世的儿子的故事。

该剧导演皮尔斯（Kim Pearce）是一名英国出生的80后，她表示，在很小的时候，这场悲剧就引起她的共鸣，当她读到芬顿（James Fenton）的诗歌《天安门》时，曾感动得热泪盈眶。她说，参与这个项目进一步加深了她与这些故事的联系。

(美联社等)

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