纪念停战70周年 朝中俄互动频频

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朝鲜半岛迎来停战70周年，中俄都派出代表团前往平壤参加纪念互动。行程满满，互动多多，这是自疫情爆发以来，朝鲜领导人金正恩首次公开接待外宾。
朝鲜领导人金正恩与俄中代表一起观看了庆祝朝鲜战争停战70周年的庆祝晚会。两国代表显然受到平壤的高度重视，俄罗斯防长绍伊古和中国政治局委员李鸿忠的座位分别被安排在金正恩的左右。
这是金正恩自疫情爆发以来首次公开证实接待外宾团。根据朝鲜中央通讯社，金正恩与李鸿忠会面期间，对方转交了一份习近平的私人信函。
为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。
金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。
绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。
1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。
1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。
停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。
朝鲜半岛迎来停战70周年，中国派出高级代表团出席纪念活动。此前金正恩亲自前往志愿军烈士陵园献花。
在朝鮮戰爭停戰70週年時，朝鮮迎來中國和俄羅斯的代表團。中國代表李鴻忠轉達了習近平給金正恩的信件；俄國則由防長紹伊古率團訪朝，並與金正恩一同參觀朝鮮的武器展。此前，白宮曾指控朝鮮提供武器協助俄國侵略烏克蘭，但朝鮮否認。
韓國軍方24日表示，偵測到2枚由朝鮮發射的彈道導彈。而數小時前，美國一艘核潛艇駛抵韓國，引發局勢緊張。此事發生在朝韓停戰70週年前夕，中國據報將派代表團出席相關活動，而美國則對朝鮮的最新行動提出嚴厲譴責。
《时代周报》评论说，基辛格在中国受到高度礼遇，然而，真正对中美关系产生影响的是年底拜登与习近平在旧金山的会晤。《新苏黎世报》认为，中国对乌克兰的立场听上去是和平主义，实则不然。
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