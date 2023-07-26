 纪念停战70周年前 金正恩向毛岸英墓献花圈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.07.2023

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时政风云

纪念停战70周年前 金正恩向毛岸英墓献花圈

朝鲜半岛迎来停战70周年，中国派出高级代表团出席纪念活动。此前金正恩亲自前往志愿军烈士陵园献花。

世界上把守最严的边界线：韩朝边界板门店

世界上把守最严的边界线：韩朝边界板门店

（德国之声中文网）在即将迎来朝鲜战争停战70周年纪念日之际，朝鲜最高领导人金正恩同志前往桧仓参谒中国人民志愿军烈士陵园，并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

据朝鲜中通社报道，周三金正恩到达烈士陵园时，人们奏起朝中国歌。报道称赞，中国志愿军为"朝鲜人民的正义战争不惜献出宝贵的生命"。

中国外交部发言人毛宁周三在例行记者会上说，"向志愿军烈士表达崇高敬意，既表明了朝鲜党、政府和人民十分珍视中国人民志愿军的丰功伟绩，也体现了新的历史时期中朝传统友好的传承和发展。"

本周四（7月27日），朝鲜将为停战协定签署70周年举行纪念仪式，中国派遣政治局委员李鸿忠率团参加，俄罗斯国防部长也将出席。

朝鲜战争爆发后，美国主导的联合国军击退了金正恩祖父金日成率领的朝鲜人民军，平壤军队一路撤退，已临近中国边界。1950年10月，毛泽东下令派志愿军参战，而当时中国结束内战刚刚一年。

根据朝通社发布的照片，金正恩身穿黑色西服，花圈的红色缎带上写着："中国人民志愿军烈士用处不朽！"他说，中国军人为"完成反帝独立和社会主义事业"进行的 "神圣斗争"将 "世世代代发扬光大"。

俄罗斯防长邵伊古抵达平壤

俄罗斯防长邵伊古抵达平壤

朝鲜希望同中国、俄罗斯抱团取暖

分析人士认为，金正恩正在寻求加强中莫斯科和北京的军事合作，而此番访问是其政治议程的一部分。

韩国北韩大学梁茂进教授说，"纪念毛岸英是象征举动，体现中朝间鲜血凝成的战斗联盟"。他说，扫墓也是一项传统，从金日成开始，已经做了三代。

不过，中国代表团参加停战纪念活动是疫情结束后的第一次，预示着边境管制将会松动。

新冠疫情爆发后，朝鲜政府在2020年初下达了一套极其严苛的封国措施，甚至连海外朝鲜人都不允许入境。

去年，平壤刚刚恢复一部分对华贸易，今年允许中国大使王亚军履新上任。据信，王是朝鲜因新冠锁国之后第一位前往平壤就任的高级外交人员。

  • Korea Krieg 1950 Jeep an der 38. Parallele

    七十年前的朝鲜战争

    越过冷战下的三八线

    1950年6月25日，朝鲜人民军越过38线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛绝大部分地区，而这一突袭也宣告战争的正式开始。朝鲜战争历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。

  • 2.WK Besetzung Koreas Flash-Galerie

    七十年前的朝鲜战争

    战争之前

    1910年起，朝鲜沦为日本殖民地。1945年二战结束后，朝鲜半岛陷入分裂状态：北纬38度线以北受苏联控制，38度线以南受美国控制。1948年8月大韩民国宣布建国。同年9月9日，金日成领导下的朝鲜人民民主共和国成立。

  • Korea Krieg 1950 Plakat Kriegspropaganda

    七十年前的朝鲜战争

    联合国的干预

    在北朝鲜方面越过38线后，联合国在美国的迫切要求下，派遣军队支援韩国。该部队由20国组成，共4万人，其中美军人数为3万6千。联合国部队迅速扭转了此前的不利局面，很快就拿下了几乎整个半岛。

  • Korea Krieg 1950 US General Douglas MacArthur

    七十年前的朝鲜战争

    “仁川登陆”

    1950年9月15日，美军将领道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）指挥下的联军部队成功在西南部港口城市仁川附近登陆，由此切断北部的供应枢纽。不久后，联军重夺汉城，并在10月中旬控制了平壤。此时战争似乎已经接近尾声，但中国随后的出兵让局势再度生变。

  • Korea Krieg 1951 südkoreanische Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    毛泽东派兵入朝

    中国于1950年10月中旬出兵，开始进入朝鲜只是少量支援力量。10月底，毛泽东开始大规模派遣“抗美援朝志愿军”参战，同年12月5日，中朝军队夺回平壤——这个冷战时期唯一曾被西方军队占领的共产主义国家首都。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    七十年前的朝鲜战争

    麦克阿瑟失宠

    1951年1月，中国（40万人）和朝鲜（10万人）组成的联合部队发起了大规模攻势，进一步击溃了联军。此后麦克阿瑟呼吁美国总统杜鲁门对中国使用核武器，他本人于1951年4月被调离。继任者是马修·李奇微（Matthew B. Ridgway）。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    旷日持久的阵地战

    1951年中期，朝鲜半岛南北部基本回到战前格局，此后南北双方陷入了两年激烈的阵地战。尽管和平谈判在1951年7月已经开始，战争一直延续到了1953年夏天。

  • Korea Krieg 1950 Nordkorea Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    两个体制间的战争

    朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。支援韩国的部队大部分来自资本主义阵营的美国，支援朝鲜的则来自社会主义阵营的中国和苏联。

  • Korea Krieg 1950 US Flugzeug Bomben

    七十年前的朝鲜战争

    满目疮痍的朝鲜

    自开战起，朝鲜战争中狂轰滥炸不断。三年时间里，联合国军对北部的空中袭击超过100万次，使用炸弹数量约45万吨，其中也包括凝固汽油弹。这给朝鲜带了极大破坏，几乎所有主要城市都被夷为平地。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten Rückzug

    七十年前的朝鲜战争

    伤亡人数

    1953年联军部队从韩国撤退时，战争死亡人数已上百万。针对阵亡士兵数目，各种说法不一。分析估计，战争中身亡的有50万左右朝鲜士兵、40万中国士兵，以及4万联合国军——其中90%以上是美国士兵。

  • Korea Krieg 1950 gefangene Soldaten Nordkorea

    七十年前的朝鲜战争

    小而关键的转折点

    早在战争仍在进行的1953年4月中旬至5月初，交战各方就进行了囚犯交换。南方交出七万五千名朝鲜人和六千七百名中国人；北方放回了一万三千五百人，其中包括八千三百名韩国士兵和超过三千七百名美国大兵。

  • Korea Krieg 1951 US Soldaten Flammenwerfer

    七十年前的朝鲜战争

    停火但未实现和平

    在1951年7月的停战谈判开始近两年后，交战各方终于签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界，这也巩固了朝鲜半岛的分裂格局。尽管停火，但南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国仍处于战争状态。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    七十年前的朝鲜战争

    朝韩间的无人区

    尽管两国边界的门板店风景如画，直到今天，沿着三八线的250公里长、4公里宽的非军事区仍然受到士兵的严格把守，驻守在三八线两侧的朝韩士兵每天都处于对峙状态。


（法新社等）

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