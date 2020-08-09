纪念二战结束 为何有不同日子？

（德国之声中文网）本周三，2020年9月2日，是日本对美国投降纪念日。75年前的今天，在停泊于东京湾的美国"密苏里号"战列舰举行的仪式上，签署了正式结束多年血战的文件。在若干国家，这一天以"V-J Day"（战胜日本日）闻名。但另有一些国家认定8月15日是二战结束纪念日，--75年前，日本天皇在这一天下诏投降。以下是5个问答：

问：何谓V-J Day？

答：这是英文"Victory over Japan Day"（战胜日本日）的缩写，由美国及其参战盟友和经多年奴役和迫害重获解放的亚洲日本受害国确定。英、澳、新、朝、韩等国将8月15日作为日本投降日。包括美国在内的另一些国家将9月2日定为日本投降日；菲、中、俄等国确定9月3日为抗战胜利纪念日；日本则在每年的8月15日举行有天皇、政界人士和老兵家属参加的终战纪念仪式，祭奠战争亡灵。

问：为什么会有不同的纪念日？

答：一些国家将日本天皇发布《投降诏书》的8月15日视为战争结束日。其它国家则将日本正式签署无条件投降书的9月2日定为战争结束日，理由是，二战中的军事冲突呈现不同等级、时间长短各异，在部分亚洲地区延续几近半世纪。时任美国总统杜鲁门要求，须等到日本正式签署投降书，方可宣布"战胜日本日"。

各国之所以选定不同的纪念日，也有其政治的和历史的原因。2014年，中国重新确定每年9月3日为"中国人民抗日战争胜利纪念日"。该国举行了阅兵式。菲律宾也将这一天定为胜利日。1945年，日本陆军大将山下奉文（Tomoyuki Yamashita）在这一天投降。俄罗斯于当年8月9日对日宣战，军事行动延续至9月初。

问：1945年8月5日这一天发生了什么？

答：美国分别于8月6日和9日对日本广岛和长崎投下原子弹数天后，8月15日，日本天皇昭和对国民发表电台讲话，宣布日本无条件投降。此前一天，日本政府向美国及其盟国表示，日方投降，《终战诏书》已由昭和天皇签署、众内阁部长附署。

昭和天皇的电台讲话于8月14日秘密录制。皇宫官员严加保护，防范录音带不致落到冲入皇宫试图窃走的一批军官手中。天皇的声音大多数日本国民平生首次听到，由于录音质量差，天皇的声音听上去含糊不清。

问：1945年9月2日这一天发生了什么？

答：日本投降书签字仪式在停泊于东京湾的美国战舰"密苏里号"上举行。1854年，美国海军将领佩里（Matthew Perry）就在东京湾与日方签署了这个封建国家开放国门与美国通商的条约。在密苏里号战舰上，代表日本签署投降书的是外相重光葵（Mamoru Shigemitsu）和陆军参谋长梅津美治郎将军（Gen.Yoshijiro Umezu）。这俩人后来都被判犯有战争罪。

密苏里号上的投降书签字仪式

远东战区最高统帅、美国将军麦克阿瑟（Gen. Douglas MacArthur）代表联合国签字；美国海军上将尼米茨（Adm. Chester Nimitz）代表美国签字。来自包括英、法、澳、加、荷、新、中、苏等在内的其它国家代表见证了这一为时半小时的签字仪式。

问：以后发生了什么？

答：根据正式签署的日本投降书，该国必须停止所有军事行为，释放战俘和其他被俘、被囚禁者。该文件也规定，美国对日本实施军管。至1952年4月，旧金山和平协定开始生效，军管状态延续了7年。该和平协定允许日本重返国际社会。从此，日本在防务和其它领域成了美国的一个主要盟友。

从1954年以来，作为战争赔偿的一部分，日本向地区提供了巨额发展援助。不过，与其战争时期亚洲敌国之间的外交关系的正常化进程耗费了20多年时间。尽管与邻国之间在如何看待二战历史问题上存在争议，日本仍于1965年和1972年与韩国和中国先后恢复了正式外交关系。由于领土争议，日本尚未与俄罗斯签署和平协议。该国同朝鲜之间也还没有正常外交关系。

凝炼/苗子（美联社）

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