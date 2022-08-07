 纪念二战结束，日首相不提侵略行为 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2022

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时政风云

纪念二战结束，日首相不提侵略行为

本周一（8月15日）是日本在第二次世界大战中被战败77周年，该国首相岸田文雄在“终战”纪念仪式上发表讲话，重申“不再战”承诺，但不提日本当年的侵略行为。

UNO | Atomwaffensperrvertrag-Gipfel | Fumio Kishida

日本首相岸田文雄

（德国之声中文网）   岸田在他去年10月上任以来作为首相的首次"终战"纪念讲话中说，日本将 "坚持我们绝不重复战争悲剧的决心"，但不提日本在20世纪上半叶对亚洲诸国的侵略及其受害者。这一回避是不久前遇刺身亡的前首相安倍晋三开创的先例。安倍生前推动粉饰日本战时暴行。 

   岸田文雄首相在讲话中强调的是日本在本国国土上遭受的创伤--美国对广岛和长崎投掷原子、对日本各地的大规模轰炸、在冲绳岛发生的血腥绞杀战。他说，日本今天享有的和平与繁荣基于在战争受害者的苦难与牺牲。 

Japan | Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Nagasaki

8月8日，长崎举行纪念原爆77周年和平纪念活动

   从2013年开始，前首相安倍晋三在"815"演讲中一改始于1995年的传统，不再承认日本战时的侵略行动，或表示忏悔。 

  和其父亲明仁一样，德仁天皇在讲话中重申了对日本战时行为的 "深切悔意"。明仁一生致力于为以战时天皇裕仁（现任天皇的祖父）的名义从事的战争做赔偿。 

   中午时分，在武道馆举行的仪式上，约900名参与者默哀一分钟。人数明显少于大流行瘟疫爆发前的5000人。参与者被要求戴口罩，且不唱国歌。

    岸田未去靖国神社参拜，但捐赠一宗教饰品。从上周六起，他的内阁中已有多名成员前往参拜，其中包括产业大臣、经济安全保障担当大臣、复兴大臣。

   20世纪上半叶日本行动的受害国，特别是中国和朝鲜，认为靖国神社是日本军国主义的象征，因为，神社供奉有战犯亡灵。日本发动的太平洋战争导致约250万人死亡。

  中国外交部发言人王文斌日前对日本内阁成员参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社表态称，这再次反映出日本政府对待历史问题的错误态度。他指出，北京已向日方提出严正交涉，促其切实正视和深刻反省侵略历史，以负责任态度妥善处理有关问题，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。 

（法新社）

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