纪录片《金门》获提名 角逐奥斯卡

（德国之声中文网）导演江松长希望以这部英语制作的纪录片向更广泛的受众解释台海两岸的紧张形势。他在接受路透社采访时说，鉴于北京方面对台湾的文攻武吓、尤其是2022年8月时任美国众议长佩洛西访台后中国加强台海军演力度，现在"是时候重新审视金门的历史了"。

1949年中国内战结束后，国民党政权退守台湾，位于台湾海峡的金门岛尽管离厦门非常近，却一直牢牢控制在台湾当局手中。50年代末至70年代末，两岸曾围绕金门岛断断续续打了约20年的炮战。



这部英文原名为"中间之岛"(Island in Between)、中文译名为"金门"的影片，以一辆半埋没在沙滩之下的废弃坦克开始，关注了这座饱经战火小岛的今昔。导演江松长的父亲也曾经在1968年来到金门岛上服兵役。他说，拍摄记录短片既是为了凸显两岸几十年来的紧张关系，也是为了讲述台湾人的复杂身份认同。"至少对我而言，我依然拥抱我的中华文化、历史和民族联结。但是就国家认同而言，我毫不讳言我是台湾人。"

江松长认为，目前大家对台湾的兴趣比以往任何时候都大，但其实台湾人的生活一切如常，并没有焦虑到坐立不安。"不过在金门，情况就不同了。"他的影片以第一人称视角，显露出金门当地民众都不希望有战争。

金门：昔日「反共前線」如今两岸窗口

影片的英文名Island in Between也并不仅仅指台海中间的金门岛，也暗喻台湾岛。在纪录片刚刚上架播出时，导演江松长曾经在《纽约时报》撰文解释说，"台湾的声音常被中国和美国的叙事角度所淹没，活在我们周遭全球权力博奕的阴影下。这个区域之外很少有人理解，夹在两个超级大国之间的台湾人民生活实际上是什么样子。"

影片的旁白中也提到，台湾就仿佛被卷入三方监护权争夺的孩子，"他们都自以为知道什么对我最好，但他们其实并不在乎我要的是什么。"

奥斯卡的颁奖典礼将于3月10日举行，最终获奖名单将当场揭晓。

江松长透露，他的下一部纪录片考虑聚焦已故台湾歌手邓丽君。她的歌声当年曾通过金门的巨型扬声器向中国大陆播放，且广受整个华语地区民众的欢迎。江松长说："在我看来，人们依旧没能理解邓丽君具有多大的象征意义。"

（路透社、中央社）

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