纪录片回顾新冠疫情始末 指控北京延误公开真相 

(德国之声中文网) 英国广播公司26日首度播出一部纪录武汉新冠疫情前54天的纪录片，内容揭露了更多证据，显示中国政府在疫情爆发初期，如何试图掩盖新冠病毒大规模传播的相关证据，并要求医护人员噤声。

在纪录片中，一名在新冠疫情严重的武汉医院工作的医生表示，他和同事去年1月初，就怀疑新冠病毒具有高度传染性，但却无法向任何人发出警告。

武汉市中心医院距离新冠病毒最早开始传播的华南海鲜市场仅有几公里的距离。在该市场於2019年12月出现首起病例后，该医院很快就被患者淹没。报导指出，该医院有200多名员工感染新冠病毒，包括新冠疫情的「吹哨者」李文亮在内的多名员工因感染病毒而死亡。

这名不愿具名的医生在纪录片《54天》中提到，到了2020年1月10日，武汉中心医院的呼吸科已经爆满。他说：「当时医院已经失控了，我们开始陷入恐慌。」

但医院当局禁止他们与任何人说话，也不允许他们戴口罩，他说：「大家都知道这个病毒已在人与人之间传染，就算是傻子也会知道。但为什么中国政府当时说病毒没有人传人呢？这让我们非常困惑，非常愤怒。」

该名医生说，在几周之内，武汉出现几百个或几千起疑似病例，但他们没有办法在医院内确认或透过报告诊断。那时候，政府正式通报的确诊病例只有41例。

此前其他报道显示，中国政府高层在2020年1月20日证实新冠病毒会在人与人之间传播前，至少有6天时间了解新冠疫情大爆发的可能性，但当时他们仍告诉民众疫情爆发的风险很低。中国当局还被指阻止公布基因组测序结果，直到数天后张永珍教授违背禁令，将结果公布於网上。

美国病毒学家利普金（Ian Lipkin）告诉英国广播公司，2020新年前後，当中国出现与新冠病毒相关的传言之际，中国疾病预防控制中心（CDC）负责人高福与他联系，表示中国当局已经确定了这种病毒，并称新冠病毒的传播性不强。

利普金说：「我不认为他刻意有所隐瞒。我认为他只是做了错的评估。他应该公布一些病毒序列，并说这是我们所掌握到的资讯。」

高福拒绝接受国际媒体采访，但他在接受中国官媒采访时曾称，中国当时已尽快公布病毒序列，且他从来没有说过新冠病毒不会在人与人之间传播。到2020年1月23日武汉全面封城时，武汉市中心医院每天接收2500个新冠病例。

不愿具名的武汉医生向英国广播公司表示：「有些病人是不需要死的。我们无能为力，当时的医疗资源实在太紧绷了。我相信，真实的历史需要被纪录下来。我们需要汲取教训，让这种情况不再发生。」

中国政府坚称他们迅速公布了所有相关信息，并否认所有与掩盖事实相关的指控。与世卫合作的美国乔治城大学的卫生法合作中心主任戈斯汀教授 (Laurence Gostin) 告诉英国广播公司，中国没有通报新冠病毒存在已违反国际卫生法规，而这重复了中国在2003年沙斯疫情期间，试图掩盖疫情与病毒相关资讯的作法。

戈斯汀说：「国家有义务诚实且透明地回答世卫组织的问题，我认为中国并未按照这个原则行事。」

世卫忽略内部专家歧见

英国广播公司的纪录片也纪录了世卫组织的反应。世卫组织当时持续公开支持中国的说法，强调没有证据显示新冠病毒在人与人之间传播。然而，世卫的内部专家并不这麽认为，并预告世界各国领导人该如何准备。

美联社分享的世卫组织内部会议的泄露音频显示，世卫组织官员讨论了与SARS疫情相似的情况，并「不断地试图从中国政府那边获得最新情况」。他们也探讨了万一发生什么事情时，互相指控可能带来的危险。

世卫组织的公共卫生紧急执行主任莱恩(Mike Ryan) 在2020年1月初一次内部会议上说：「声称没有证据显示新冠病毒在人与人之间传播是不够的。我们需要看到数据，我们需要能够自己确定病毒传播的地理分布丶时间线等所有资讯。」隔天，世卫组织官员再次赞扬了中国的应对措施。

目前，中国当局正在对抗该国自2020年初以来最严重的新冠疫情。尽管确诊人数比起疫情爆发初期少很多，而一个由世卫组织科学家组成的考察团也正在武汉接受隔离，准备展开新冠病毒起源的相关调查。虽然世卫团队成员强调溯源调查不是为了追究责任，但国际社会仍担心中国是否会给予调查小组需要的视察空间，因为中国政府正在努力改写病毒起源的说法。

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