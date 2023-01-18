纪录片《印度：莫迪问题》被禁 警察大学抓人

（德国之声中文网）一部BBC拍摄的纪录片「印度：莫迪问题」（India: The Modi Question）在新德里被认为对莫迪不利而受到禁止，印度广播部已下令在印度运作的社媒网站，封锁该纪录片的链接。据媒体报道，推特和Youtube已奉行了政府指示。

当局对试图观看这部片子的大学生进行打压，他们当中有人被捕。周三（1月25日），防爆警察以及便衣警察进入新德里伊斯兰大学布下阵势，发现在网上观看这部纪录片的大学生后进行逮捕。本周以来，这样的事件已在不同的大学校园发生多起。周二，著名的尼赫鲁大学学生会播放该片时，校方甚至关闭了电闸以及切断了互联网。

尽管受到威胁，学生领袖阿沙戈史（Aishe Ghosh）对媒体表示，"我们鼓励全国高校播放这部片子，以此抵抗新闻审查"。他说，右翼团体成员向观看影片的人扔石头，砸伤了多位学生。20岁的地理大学生利亚沙雷夫（Liya Shareef）认为，"现在是时候让印度青年一代讲述尽人皆知的真实，我们现在了解了总理对社会的所作所为。"

印度反对党国大党领袖拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）周二表示，"你可以禁止，打压媒体，监控团体，但事实就是事实，说出来令人不快。"

印度的言论自由徒有虚名

人权组织人权观察指出对影片下禁令是莫迪政府的"典型"做法，该政府经常禁掉不喜欢的东西。记者无疆界组织在前不久发布的全球新闻自由指数排行榜上，印度排在全部180个国家和地区的第150位，比一年前跌了8位。

纪录片《印度：莫迪问题》分上、下两集，上集已于1月18日在英国播出。主要内容描述印度现任总理莫迪政治崛起的过程，他的政治主张、宗教影响，以及在2002年担任古吉拉特邦省长期间发生重大流血骚乱时扮演的角色。

影片里，作为印度教民族主义者，莫迪没有制止印度教信徒对穆斯林施以血腥暴力，其结论认为，莫迪对扩散"可以逍遥法外、不受追究的氛围"负有"直接责任"，而正是在这种氛围里，毫无阻挡的暴行导致千余人丧生。由于这场恶性骚乱，美国、英国和欧盟曾做出过不准莫迪入境的决定。

莫迪政府称BBC的这部片子是诋毁印度的"宣传品"，不仅有欠公允，而且反映殖民思维。除在印度境内运营的社媒收到禁令外，各大学及中学也下令不准学生观看。

（综合报道）

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