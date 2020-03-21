约10亿人宅家 全球抗疫进入艰难时期

（德国之声中文网）截至周六，全世界累计报告新冠病毒感染病例已经超过27万，欧洲成为目前新冠病毒疫情的重灾区。

据路透社统计，新冠病毒（Covid-19）在世界各国造成死亡病例总数已经超过1.1万。其中死亡人数最多的是意大利，迄今已有超过4千人病亡。最早爆发疫情的中国目前共有3255人死于新冠病毒感染。

欧洲感染人数继续攀升

根据罗伯特-科赫研究所周六中午更新的数据，德国全境感染人数累计16662人，比前一天增加2705人。各联邦州当中，巴符州感染病例最多，已经达到3668例，北威州以3542人确诊位列第二，巴伐利亚州的感染数字也逼近3000人。其它各州均在1000人左右或更少。全德国累计死亡病例达到46例。而据德国媒体统计各地卫生局数据，截至周六下午，德国新冠病毒感染病例已经超过2万。

意大利和西班牙仍然是欧洲的疫情重灾区。意大利的累计感染病例已经超过4.7万，西班牙的确诊病例也接近2.5万。据法新社报道，在一天之内，西班牙境内因新冠病毒造成的死亡病例激增。周六该国死亡病例已达1326例，比前一天的数字增加了32%。据西班牙卫生部通报，全国确诊病例比周五也新增了大约5000例。

西班牙实行居民出行限制措施已经有一周时间。该国4600万民众只有在上班、购物、买药和遛狗的情况下才被允许出门。

特朗普坚称美国正在抗击疫情中取胜

特朗普：美国"会赢"

尽管美国总统特朗普一再坚称美国正在赢得抗击疫情的战争，各个联邦州已经开始采取严格的措施来控制疫情，继加利福尼亚州之后，纽约州和伊利诺伊州等也要求居民留在家中不要外出。

美国截至周六全境内感染人数已经接近2万，其中以纽约州（确诊病例约8000）最为严重，加州作为面积最大的联邦州也有1200多人感染新冠病毒。特朗普虽对州政府的限制出行措施表示肯定，但他认为没有必要实行全美范围内的居民出行限制措施。

到目前为止，美国一共有七个联邦州的大约1亿人口被限制出行，而人口最多的三座城市纽约、洛杉矶和芝加哥已经实行"封城"。此前特朗普周五已经宣布，和墨西哥达成了边界管制措施。非特别必要的情况下，禁止人员穿越美墨边界。

限制措施和停飞决定

鉴于疫情带来的风险，埃及决定关闭所有的清真寺和教堂。开罗爱资哈尔清真寺的负责人表示，这样的措施是为了保护信众的健康安全，将会持续直到疫情结束。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 非洲抗疫措施 面对具备“大流行”特征的新冠疫情，非洲国家也采取了一系列抗疫措施。例如，南非禁止来自疫情高风险国家的人士入境；尼日利亚在机场、港口和边境对入境游客进行体温检测；喀麦隆则已宣布无限期关闭边境。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 澳大利亚禁止出国游 澳洲政府无限期禁止公民出国旅游。澳大利亚总理莫里森还呼吁海外澳人应尽快回国。澳洲此前已宣布，任何返回澳大利亚的人都需要进行为期14天的自我隔离。这里的城市也冷清了很多。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 德国暂停旅游 新冠危机令游客和旅游业遭受巨大打击。包括途易（TUI）在内的旅行社中止旅行业务，部分航空公司停运。德国政府和联邦州决定，酒店不得为“出于旅游目的”的游客提供过夜住宿。联邦政府同时呼吁公民暂停境内和出境旅游。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 欧盟宣布关闭边境 欧盟于周二（3月17日）宣布关闭欧盟外围边境30天。包含多个非欧盟国家的申根区的外部边境也将关闭至少30天。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 德国启动境外撤侨 越来越多的国家采取“封国”措施，大量航班被取消。德国汉莎及其子公司欧洲之翼计划通过特殊航班将滞留在加勒比海地区、西班牙加那利群岛和马略卡岛的至多6500名侨民接回德国。德国政府将协助滞留在摩洛哥的德国游客回国。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 北德岛屿暂不接客 不论是施皮克奥格岛(Spiekeroog) 、叙尔特岛（Sylt）还是吕根岛(Rügen)，本周一（3月16日）开始，北海和波罗的海的北德岛屿暂时对游客关闭。已经登岛的游客也被要求打道回府。实行这一措施的理由是这些岛屿的医疗系统无法承受大批感染人数。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 德国关闭部分边境 周一上午开始，德国开始在和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境上实行入境管控。没有正当理由的普通游客将被禁止入境，因工作原因往返边境的人员及货运则不受影响。该措施的有效期限尚不得而知。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 巴黎迪士尼乐园暂停营业 法国巴黎和美国佛罗里达州的迪士尼乐园暂时关闭。迪士尼邮轮公司（Disney Cruise Line）也暂停了邮轮运营。迪士尼公司表示，这些是权衡之后作出的决定，旨在保护客人和工作人员。该公司介绍，此前已经关闭的香港和日本的迪士尼乐园则继续保持关闭。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 奥地利滑雪场提前结束滑雪季 奥地利萨尔茨堡（Salzburg）和蒂罗尔州(Tirol)的滑雪场提前结束了滑雪季。这些滑雪场的缆车从上周日（3月15日）开始停运。酒店和其他住宿场所周一开始关闭。这两个州的州政府预计阿尔卑斯山地区的疫情扩散速度将因此放缓。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 美国对欧洲实施旅行禁令 美国宣布30天内禁止来自欧洲的旅客入境美国，该禁令于当地时间3月13日零点起开始生效。此项禁令未包含美国公民。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 印度禁止外国人入境 印度宣布所有旅游签证因新冠疫情而失效一个月。印度卫生部3月11日宣布，已经在印度境内的外国游客不受影响。该入境禁令将至少持续至4月15日。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 中国关闭珠穆朗玛峰通道 中国西藏登山协会宣布关闭珠穆朗玛峰北坡通道。登上世界最高峰所需的登山证已停止发放。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 意大利愈加孤立 奥地利已对从意大利入境奥地利的人士实施入境禁令，除非入境者拥有医生开具的健康状况证明。斯洛伐克也关闭了边境。阿尔巴尼亚禁止旅客经航空和陆路出行。许多航空公司将其飞往意大利的航班暂停至4月3日。德国、英国和爱尔兰升级对意大利的旅行警告，并呼吁本国国民离开意大利。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 地中海邮轮停航 意大利游轮公司歌诗达（Costa Crociere）暂停地中海航线运营。该公司3月10日宣布，将停航至4月3日。成千上万的游客受到这一措施的影响。正在地中海航行的邮轮只会为了让游客上岸而在意大利港口靠岸。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 德国国会大厦穹顶关闭 为防止新冠疫情蔓延，德国国会大厦的屋顶露台和穹顶自3月10日起向游客关闭。据联邦议会介绍，德国国会大厦的屋顶露台和穹顶每年都要接待超过两百万名游客。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 意大利提前结束冬季运动季 意大利所有滑雪场自3月10日起关闭。此前，图中南蒂罗尔（Südtirol）地区的酒店和缆车运营商已经被要求停止营业至4月3日。该地区尤受德国和东欧冬季运动爱好者的欢迎。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 邮轮成风险因素 多艘邮轮因为新冠疫情遭遇隔离或者无法靠岸。例如，图中的意大利邮轮“歌诗达幸运”号（Costa Fortuna）被马来西亚和泰国禁止停靠后，获准停靠新加坡码头。该邮轮载有2000名游客，其中包括64位意大利人。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 亚洲恐受巨创 对中国人的入境限制使亚洲的旅游胜地受到重创。著名景点如图中东京的浅草寺和柬埔寨的吴哥窟纷纷表示游客数量剧减。泰国旅游部3月9日表示，该国2月旅游人数锐减44%。 作者: Andreas Kirchhoff, Susan Bonney-Cox



全球最大的航空公司之一阿联酋航空暂停了所有通往德国、法国、尼日利亚、纽约和新泽西的航班。根据路透社得以查阅的一份内部邮件，从周日起上述航线将停飞，期限未定。

据法新社粗略统计，截至周日（3月22日），全世界有大约10亿人口被要求留在家里，其中至少有6亿人被政府下达“禁足令”。

谭德塞喊话年轻人：你们不是百病不侵

虽然老年人和患有基础病的人群是受到新冠病毒威胁最大的高危人群，世界卫生组织也再次警告年轻人不要轻视病毒。

总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说："今天我有句话想要告诉年轻人：你们不是百病不侵的。这种病毒可能会造成你生病住院数周--甚至有可能会夺去你的生命。"

"即使你自己不生病，你是否出门、要到哪里去的个人选择，可能会对别人造成关乎生死的影响"，谭德塞还补充道。