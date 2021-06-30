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德国男足国家队主教练，曾率队夺得2014年世界杯冠军。
2006年起接任国家队主教练一职。
15年来，带领德国队拿下世界杯冠军、联合会杯冠军、欧洲杯亚军的主帅勒夫，下课了。德国队止步于欧洲杯1/8决赛之后，德国媒体使用了"Löxit"(勒退)的标题。我们带您一起回顾勒夫走过的青葱岁月、光辉岁月和人生低谷。
此前就几乎无人怀疑这一人事决定，而现在则是正式的了：汉西·弗利克（Hansi Flick）将在本届欧洲锦标赛后接替勒夫任德国国家足球队主教练。他的前任业已化解了最后的龃龉。
根据德国国家队主教练勒夫公布的参加下月开赛的欧洲足球锦标赛阵容，两名 "弃儿 "——米勒（Thomas Müller）和胡梅尔斯（Mats Hummels）重新入列。勒夫的名单上还另有一些让人眼睛一亮的名字。
德国总理默克尔和国家足球队教练勒夫有什么共同之处？除了他俩都是德国足球队的忠实支持者。可能有人会说他俩都是一开始被严重不看好，被低估——然后带领德国走向巅峰的人。2021年，两人还有一个新的共同之处——都会在这一年“下课”。
今夏欧冠结束后，德国国家队主帅约阿希姆-勒夫（ Joachim Löw）将退役。谁会成为他的接班人？朗尼克（Ralf Rangnick）? 弗利克（Hansi Flick）? 抑或一名女性？我们介绍几名可能的候选人。
勒夫表示在2021年欧洲杯之后将不再继续执教德国队。他2006年起担任德国国家队总教练一职，曾在2014年带领德国队赢得世界杯冠军。
约阿希姆·勒夫（Joachim Löw）宣布将辞去德国国家足球队主帅一职。为德国国足效力17年的这位世界冠军教练确定在今年夏季的欧洲杯冠军赛结束后不再续任。
德国国家足球队在欧洲足球国家联赛对阵西班牙的比赛中经历了一场罕见的溃败。国家队教练勒夫显得无所适从。德国足协目前有太多的问题需要解决，但似乎又有些无能为力。
在德国国脚胡梅尔斯（Mats Hummels）、博阿滕（Jerome Boateng）和穆勒（Thomas Müller）落选国家队不久，执鞭教练勒夫（Joachim Löw）表示国家足球队将进入一个“新时代”。都有谁是国足新人呢？
面对勒夫弃用三员拜仁大将的决定，博阿滕、穆勒先后表示了态度，穆勒更使用了激烈措辞；社会各界也议论纷纷。德国之声评论员Jonathan Harding认为，事情还会进一步发酵。
摔倒了不要紧，站起来，扶正王冠，继续前行——这是德国足协的格言。听起来不错，但德国之声体育记者Sarah Wiertz认为，在经历了这糟糕的一年之后，说这句话可太不合适了。
继世界杯惨败之后，这是又一次沉重的打击：曾经四度获得世界冠军的德国队如今将在欧足联的国家联赛中降到B级。荷兰橙衣军团周五战胜法国，从而提前把德国踢出了A级。
与法国队的一场较量依然没能成为德国队走出低谷的转折点。不过队中的新面孔和全新的斗志却让人对于德国队的未来抱以期待。不过主帅勒夫必须扪心自问：早知如此，何必当初？
德国国家足球队前队长巴拉克在接受德国之声采访时，直率地批评了国家队主帅勒夫和德国足协。巴拉克同时表示，尽管在今年世界杯上德国队失利，但他仍相信德国足球拥有积极的未来。
世界杯惨痛教训已翻篇，新的国际比赛举行在即。勒夫公布了新的国家队阵容名单，来看看走了谁，来了谁，谁唱主角，谁只能是陪衬？
在沉寂许久之后，勒夫终于开口谈到德国队在今年世界杯的失利，承认自己傲慢，出现严重判断失误——也包括在厄齐尔的问题上。他宣布了一些人员变动，希望改变战术。
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