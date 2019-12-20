约翰•魏尔姆斯：钢琴变奏曲  

约翰•魏尔姆斯比贝多芬小两岁，出生地是在德国索林根附近的维茨赫尔登（Witzhelden)，离贝多芬的家乡波恩不远。

魏尔姆斯21岁时去荷兰发展。他不仅以钢琴家的身份在阿姆斯特丹登台表演、还担任音乐老师，并在乐团中兼任长笛手。繁忙的教学和演出之余，魏尔姆斯还自己作曲。

1806年以后，魏尔姆斯创作的交响乐曲目先后在莱比锡、什未林、布拉格等多地上演。后来，魏尔姆斯与一名富有的荷兰收藏家的女儿结婚，进入了阿姆斯特丹的上流社会。荷兰摆脱拿破仑的统治独立后，魏尔姆斯创作了两首爱国歌曲，令他声名鹊起。1815年，荷兰王国成立，举行国歌竞选，结果由亨德里克•托伦斯作词，魏尔姆斯作曲的《荷兰人血统》胜出，成为荷兰第一首国歌。

魏尔姆斯深受维也纳古典音乐学派的影响，他的作品也越来越受后人重视，令他有了“荷兰的贝多芬”的美誉。

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