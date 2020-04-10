约翰·霍普金斯大学--实时汇总新冠疫情的专家

（德国之声中文网）哈佛和耶鲁大学举世闻名，被认为是美国一流的精英大学。但是在当下新冠病毒大流行时期，位于美国马里兰州的约翰·霍普金斯大学（JHU）的专家在及时公布疫情信息以及在对新冠病毒的研究方面走在最前列。要想了解某个特定国家或者地区死于新冠病毒疾病的人数以及由此推算出的病毒传播的速度，约翰·霍普金斯大学一直在以最快的速度提供这些数据。

该大学的系统科学与工程中心绘制的曲线图准确展示了新冠病毒的感染人数和受感染地区。也正是通过约翰·霍普斯金大学提供的统计数据，德国公众周一（4月6日）便获悉，到上周日晚上，德国感染病例已超过10万。

如果将这张图表放大，甚至可以看到美国每一个县的详细感染案例。例如截至周三（4月8日）下午，威斯康星州北部奥塔加米县已确诊了25例新冠病毒感染案例，包括1例死亡案例。从全球疫情整体情况来看，截至目前美国的新冠病毒感染人数最多，超过西班牙、意大利和德国等国家。

有益的信息

为了提供覆盖面庞大同时又包括具体地区概况的信息，约翰·霍普金斯大学的科学家从世界卫生组织（WHO）、各地区和各国卫生部门以及当地媒体的报道中收集数据。该大学系统科学与工程中心于1月22日首次向公众公布了显示其调查结果的曲线图。

约翰·霍普金斯大学的工程师和医疗卫生问题专家贾德纳（Lauren Gardner）在博客上表示："该网站的开设旨在为研究人员、卫生机构和公众提供一种方便用户使用的工具，便于人们实时跟踪疫情的发展情况。"

约翰·霍普金斯大学的其他研究人员在努力收集有关新冠病毒的更多信息。分子生物学家蒂伦（Peter Thielen）和梅霍克（Thomas Mehoke）正在致力于破解SARS-CoV-2，也就是新型冠状病毒的基因组。这可以为他们提供有价值的信息。 梅霍克说："从我们（在马里兰州）所见的基因组中，我们可以得出该州大约有多少人实际感染病毒的数据。""这可以使我们更好的了解疫情的发展情况。这一点特别重要，因为在某些地方测试的数量有限。"

一流的治疗和医学研究

约翰·霍普金斯大学的医学工作者现在正在试验对这种病毒的新疗法。他们将全美国各地对所有感染新冠病毒后康复者的血清进行分离和检测的医院相互联网，希望能够通过康复者的血清"治疗重症患者以及增强医务人员和急救人员的免疫系统"。

急救人员尤其容易感染新冠病毒， JHU大学的科研人员正在试验治疗方法

能够到约翰·霍普金斯大学附属医院接受治疗的人是幸运的。因为这家医院是美国最好的医院之一。在《美国新闻与世界报道》的2019/2020年全美医院排名中名列第三，并且已经是连续第四年获得这一排名。约翰·霍普金斯医院的老年科--老人是冠状病毒感染的高危人群--甚至在目前的排名中名列第一，成为美国同类科室中最佳的专科。

此外，约翰·霍普金斯大学在医疗卫生研究领域也极其出色。近年来，该大学的公共卫生学院屡屡在"美国新闻与世界报道"的排名中排名第一。迄今为止，该大学已获得18个诺贝尔医学奖。最近一次是两名研究人员荣获2019年诺贝尔医学奖。

因此，约翰·霍普金斯大学的研究人员和专家站在抗击新冠疫情的最前沿也就不足为奇了。