约翰逊首相称“无惧”无协议脱欧

(德国之声中文网)鉴于脱欧争议，英国首相约翰逊（Boris Johnson ）周五（10月16日）表示，英国准备明年1月1日在没有与欧盟签约的情况下硬脱欧。欧盟显然没有兴趣与英国签订类似与加拿大的自由贸易协定。因此，英国将像澳大利亚那样与欧盟保持无协议关系。

尽管如此，约翰逊还是给自己留了一条后路，继续与欧盟进行贸易协定谈判。他在电视台转播的一项声明中表示，欧盟必须改变其立场。

约翰逊本来要求在10月15日欧盟峰会召开前就达成协议，但是未能如愿。此后，约翰逊曾考虑叫停谈判。但他没有宣布一个明确的决定，而只是宣布英国准备在没有达成协议的情况下硬脱欧。

而欧盟则向约翰逊表示，希望抓紧谈判。争取在未来两三周内尽快重启，争取在10月底前或11月初达成协议。与此同时，欧盟峰会要求伦敦做出让步。英国政府则对此表示失望。

谈判的内容是双方将从2021年起，签订一项全面的贸易协定。英国已经于1月底脱欧。但双方保留了一个直至年底的过渡期。在此之前英国仍然是欧盟内部市场和关税同盟的成员。之后才在经济上脱钩。如果没有条约，英国就会面临高关税和高贸易壁垒的威胁。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧支持者 英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧强硬派 自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 工党“忠诚派” 工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧反对派 工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ “Backstop”保障措施的反对派 所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 欧盟的耐心受到“考验” 在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”



双方经济界警告说，如果达不成协议，将会给双方经济带来影响。现在人们已经感受到损失。在未来几个月的谈判中，关键问题是允许欧盟渔民进入英国海域捕捞以及欧盟经济界在环保，社会和社会补贴领域与英国企业享受同等竞争条件。

作为回报，英国产品应能够免税而且不受限制地供应欧盟内部市场；对欧盟来说，谈判的第三个重点是当一方违反协定时的仲裁规则。这一点现在之所以成为重点议题，是因为英国法律旨在废除已经生效的脱欧条约的某些部分，其中包括有关英属北爱尔兰的特殊条例。 布鲁塞尔对这一所谓的《内部市场法》非常恼火。

2016年，英国选民以微弱多数投票赞成脱欧。2019年 ，约翰逊（Johnson）赢得了议会选举并宣布正式启动脱欧进程。

李京慧/凝炼（德新社）

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