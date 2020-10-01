约翰逊首相称“无惧”无协议脱欧

英国脱欧程序已经耗费了四年半的时间。至今双方还在进行拉锯战。现在，英国首相似乎要不顾一切尽快脱欧，但仍为后退留下一道门缝。
(德国之声中文网)鉴于脱欧争议，英国首相约翰逊（Boris Johnson ）周五（10月16日）表示，英国准备明年1月1日在没有与欧盟签约的情况下硬脱欧。欧盟显然没有兴趣与英国签订类似与加拿大的自由贸易协定。因此，英国将像澳大利亚那样与欧盟保持无协议关系。
尽管如此，约翰逊还是给自己留了一条后路，继续与欧盟进行贸易协定谈判。他在电视台转播的一项声明中表示，欧盟必须改变其立场。
约翰逊本来要求在10月15日欧盟峰会召开前就达成协议，但是未能如愿。此后，约翰逊曾考虑叫停谈判。但他没有宣布一个明确的决定，而只是宣布英国准备在没有达成协议的情况下硬脱欧。
而欧盟则向约翰逊表示，希望抓紧谈判。争取在未来两三周内尽快重启，争取在10月底前或11月初达成协议。与此同时，欧盟峰会要求伦敦做出让步。英国政府则对此表示失望。
谈判的内容是双方将从2021年起，签订一项全面的贸易协定。英国已经于1月底脱欧。但双方保留了一个直至年底的过渡期。在此之前英国仍然是欧盟内部市场和关税同盟的成员。之后才在经济上脱钩。如果没有条约，英国就会面临高关税和高贸易壁垒的威胁。
双方经济界警告说，如果达不成协议，将会给双方经济带来影响。现在人们已经感受到损失。在未来几个月的谈判中，关键问题是允许欧盟渔民进入英国海域捕捞以及欧盟经济界在环保，社会和社会补贴领域与英国企业享受同等竞争条件。
作为回报，英国产品应能够免税而且不受限制地供应欧盟内部市场；对欧盟来说，谈判的第三个重点是当一方违反协定时的仲裁规则。这一点现在之所以成为重点议题，是因为英国法律旨在废除已经生效的脱欧条约的某些部分，其中包括有关英属北爱尔兰的特殊条例。 布鲁塞尔对这一所谓的《内部市场法》非常恼火。
2016年，英国选民以微弱多数投票赞成脱欧。2019年 ，约翰逊（Johnson）赢得了议会选举并宣布正式启动脱欧进程。
李京慧/凝炼（德新社）
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。