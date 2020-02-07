约翰逊顶住党内反抗 华为在英不被禁止

（德国之声中文网）二十多名保守党议员提出倡议推动一项电信基础设施法案，旨在迫使英国在2022年前终止华为以及其他"高风险"企业参与英国的5G网络建设。这一倡议同政府的主张形成对立。

今年1月，约翰逊政府决定允许华为参与英国5G网非核心部分的承建，但参与的上限不得超过35%。美国政府对伦敦的此项决定很不满意，华盛顿希望英国对华为采取全面封锁的政策。不过，在过去的15年里，英国电信系统一直使用华为的技术，而安全机构也认为可以沿用过去的方法管理5G网络中的风险。

在周二（3月10日）的表决中，保守党凭借占有80个议席的优势，从而在总共有650个议席的英国议会里，以306票对282票拒绝了提案。

此次表决后，华为副总裁张建岗（Victor Zhang）在一份声明中说，"英国政府进行了评估后做出结论，华为不该因为安全原因而遭到禁止。"他还说，需要一个建立在事实基础上的评估，而过去，我们听到的都是一些无端的指责。他还表示，"行业和专家达成的共识是，排除华为将使英国变得更不安全、失去活力以及创造力。"

华府再给华为45天

同一天，华盛顿政府决定将美国企业同华为做生意的许可期限再延长45天。新期限截止到今年5月15日，而旧的期限原本到4月1日截止。

去年5月，美国商务部将华为写进所谓的"黑名单"，黑名单上的外国企业不能在美国市场上从事商业活动，美国公司也禁止购买上了黑名单公司的产品。

当年11月，美国商务部决定把对华为的禁令推迟90天，现在的决定已是第二次推迟。华为产品尤其在美国人口稀少的农村地区使用较广，禁令下达后，美国通信运营商必须找到替代产品。