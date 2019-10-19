约翰逊：非情愿提交英国脱欧延期申请

（德国之声中文网）英国政府周六晚向欧盟提交了一份信函，申请将脱欧的最后期限延长至2020年1月31日。欧盟主席图斯克在推特上发帖证实自己收到了相关信函。他将会和欧盟各国领导人协商之后，再做出统一的回复。此前有多家媒体报道，约翰逊和图斯克通了电话。

据悉，这封申请信上并没有首相本人的签名，因为约翰逊反对继续延长脱欧期限。书信的落款是"大不列颠及北爱尔兰联合王国首相"，既没有约翰逊的签字，甚至连他的名字都没有提及。而且书信全文用引号括起来，这位首相以再明白不过的方式表明了自己对这份申请的保留态度。之前约翰逊甚至还曾经说过："如果要推迟退欧，那我宁愿死在水沟里。"

第二封信、第三封信

周六晚些时候，伦敦那边又来了第二封信，这封信有约翰逊的亲笔签名。在这封信里，约翰逊明确指出，如果推迟脱欧期限，将是一个错误。为了确保欧盟方面没有误解，英国驻欧盟大使巴罗（Tim Barrow ）也给欧盟主席图斯克写了封信，特地说明约翰逊是故意没在第一封信上签字，因为"法律要求"英国政府必须提交申请。

所以说，截至周六夜晚，图斯克的办公室一共从英国那边收到了三封信。这位欧盟主席恐怕需要花上一些精力，才能向各成员国的领导人清楚传达每一封信传递的信号。

约翰逊在下院遭遇失败

在周六下午的议会下院会议中，首相约翰逊提交的脱欧协议表决被推迟。原保守党议员莱特温（Oliver Letwin）提出的议案得到了322张赞成票，因此根据法律规定的义务，约翰逊必须要去欧盟那里申请延长脱欧期限。大多数议员认为，如果约翰逊的脱欧协议在10月31日之前不能得到通过，那么英国将陷入"硬脱欧"的局面，很多专家都认为这会给经济和其它领域造成严重的损失。

约翰逊表示，他会在下周尽快将脱欧协议草案再次提交议会下院，理论上讲，如果他的协议下周二能够在下院得到通过，那么英国还有可能按原计划退出欧盟。但是约翰逊目前为止已经在下院遭遇了多次失败。

雨涵/达扬（德新社、法新社等）