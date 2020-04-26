 约翰逊自爆曾到鬼门关：医生已着手准备死讯 | 文化经纬 | DW | 03.05.2020

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约翰逊自爆曾到鬼门关：医生已着手准备死讯

因感染新冠病毒曾在重症监护室度过三个夜晚的约翰逊近日接受媒体采访，透露了与病毒抗争的艰难与感人细节。在为刚出世的儿子取名时，这位英国首相特意向其主治医生致敬。

Großbritannien Boris Johnson (picture-alliance/dpa/S. Rousseau)

约翰逊在接受采访时说，他当时不愿面对病情恶化的现实，不想入院

（德国之声中文网）"他们几升几升地给我输氧，让我能活下去"，鲍里斯·约翰逊近日接受英国《太阳报》采访、谈到其入院经历时说。这位现年55岁的英国首相表示，无法否认那是一个艰难的时刻，"他们已经为出现'斯大林式死亡'（斯大林在1953年担任苏共总书记期间突然去世）的情景做准备"。

约翰逊也承认，当他在唐宁街自我隔离时，他一直抗拒去医院。"我不愿意面对现实，因为我当时还在工作，一直在开视频会议"，他说，"但我当时确实感觉非常糟糕……我感觉很晕，不是（吸毒、酗酒后）那种迷幻的晕，而就是，很难受"。

"后来我被告知得去圣托马斯医院，我说我真的不想去医院。我当时感觉这不好，但是他们非常坚决。现在回头看，他们强迫我入院是对的"，约翰逊说。

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英国首相约翰逊不走寻常路并不新鲜，但其最近的表态却仍然让公众大吃一惊，引发对是否能用所谓“集体免疫”的招数对付新冠疫情的争论以及公众的强烈质疑。英国政府健康问题顾问提出的“集体免疫”法行不行得通？ 答案其实已经有了。 (17.03.2020)

他说一直问自己，怎么身体在几天之内恶化到这个程度，什么时候才能好起来。"我感到非常沮丧，不明白为什么还不好转。"

约翰逊在4月5日入院后，开始吸氧。4月6日，他被转入重症监护病房。他说，医生一度考虑给他插管输氧。"到了最坏的时刻，已经五五关头了，他们在考虑到底要不要将管子插入我的气管。那时候已经有点……他们在想，如何做会看起来不太难看。"

约翰逊表示，医生已经开始做最坏的打算，当时他的各种血项"都朝着错误的方面发展"。

幸运的是，他挺了过来。在重症监护病房度过3个夜晚后，约翰逊的情况开始好转，被转入普通病房。又过了几天，他被获准出院。这位英国首相专门录制了短片上传推特，为医护人员的救命之恩表达感谢。

如今坐在唐宁街10号的的首相官邸，约翰逊回首这一切，感触良多。

他红着眼圈、哽咽地说，"一谈到这些，我就会激动"，他再次感谢那些了不起的医护人员。

UK Boris Johnson und Carrie Symonds benennen Sohn nach Ärzten (picture-alliance/Photoshot/Ray Tang)

约翰逊和未婚妻的儿子于4月29日出生，他们在取名时向主治医生致敬

在回家两周多后，约翰逊和未婚妻凯莉·西蒙兹（Carrie Symonds）的儿子4月29日出生。

他们在本周六（5月2日）宣布，将儿子命名为威尔弗雷德-劳里-尼古拉斯·约翰逊（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson）。他们说，名字里的"尼古拉斯"是为了向约翰逊在重症监护病房的两位主治医生致敬，这两位医生的名字都是尼古拉斯。

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Großbritannien Boris Johnson (picture-alliance/dpa/S. Rousseau)

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