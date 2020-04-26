约翰逊自爆曾到鬼门关：医生已着手准备死讯

（德国之声中文网）"他们几升几升地给我输氧，让我能活下去"，鲍里斯·约翰逊近日接受英国《太阳报》采访、谈到其入院经历时说。这位现年55岁的英国首相表示，无法否认那是一个艰难的时刻，"他们已经为出现'斯大林式死亡'（斯大林在1953年担任苏共总书记期间突然去世）的情景做准备"。

约翰逊也承认，当他在唐宁街自我隔离时，他一直抗拒去医院。"我不愿意面对现实，因为我当时还在工作，一直在开视频会议"，他说，"但我当时确实感觉非常糟糕……我感觉很晕，不是（吸毒、酗酒后）那种迷幻的晕，而就是，很难受"。

"后来我被告知得去圣托马斯医院，我说我真的不想去医院。我当时感觉这不好，但是他们非常坚决。现在回头看，他们强迫我入院是对的"，约翰逊说。

他说一直问自己，怎么身体在几天之内恶化到这个程度，什么时候才能好起来。"我感到非常沮丧，不明白为什么还不好转。"

约翰逊在4月5日入院后，开始吸氧。4月6日，他被转入重症监护病房。他说，医生一度考虑给他插管输氧。"到了最坏的时刻，已经五五关头了，他们在考虑到底要不要将管子插入我的气管。那时候已经有点……他们在想，如何做会看起来不太难看。"

约翰逊表示，医生已经开始做最坏的打算，当时他的各种血项"都朝着错误的方面发展"。

幸运的是，他挺了过来。在重症监护病房度过3个夜晚后，约翰逊的情况开始好转，被转入普通病房。又过了几天，他被获准出院。这位英国首相专门录制了短片上传推特，为医护人员的救命之恩表达感谢。

如今坐在唐宁街10号的的首相官邸，约翰逊回首这一切，感触良多。

他红着眼圈、哽咽地说，"一谈到这些，我就会激动"，他再次感谢那些了不起的医护人员。

在回家两周多后，约翰逊和未婚妻凯莉·西蒙兹（Carrie Symonds）的儿子4月29日出生。

他们在本周六（5月2日）宣布，将儿子命名为威尔弗雷德-劳里-尼古拉斯·约翰逊（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson）。他们说，名字里的"尼古拉斯"是为了向约翰逊在重症监护病房的两位主治医生致敬，这两位医生的名字都是尼古拉斯。