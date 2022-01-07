约翰逊深陷“派对门” 反对派要他“引咎辞职”

（德国之声中文网）英国首相约翰逊（Boris Johnson）再次因为在封城期间违反防疫规定遭遇批评。一封近日曝光的邮件声称，约翰逊在2020年5月英国首次封城期间参加了一场有40多位宾客的聚会。约翰逊及其团队此前也曾被指在封城期间搞聚会。

周三（1月12日），约翰逊在议会针对近来曝光的“派对门”进行回应。反对党工党领袖斯塔默（Keir Starmer）在首相问答中要求约翰逊对该派对“坦白交代”。

在面对议员时，这位英国首相承认参与这场派对。约翰逊表示，他以为这是一场公务活动，并向公众道歉。

斯塔默则称，约翰逊“冒犯公众”，“他现在是否会体面地辞职？”斯塔默也发推特，要求约翰逊辞职。

“自带酒水”的花园派对

英国独立电视网（ITV）近日曝光的一封邮件内容显示，唐宁街10号的首相官邸在2020年5月20日举行了一个「自带酒水」的花园派对。该活动由约翰逊首席私人秘书雷诺兹（Martin Reynolds）向100多名员工发送了一封邀请函。

ITV称，雷诺兹在邮件中写道：「经历了之前工作繁忙的时期，如果能充分利用今天的宜人天气，今晚在首相府花园里隔着社交距离喝点小酒，将会是件再美好不过的事。请在下午6点出席，并带上你自己的酒水！」

政策仅限不同家庭2人聚会

ITV报导，当时大约有40名员工前往花园共襄盛举，其中包括约翰逊和他的妻子。然而当时英国的社交限制政策规定，不同家庭户外聚会只限2人，到6月才放宽至6人，而且酒吧和餐馆仍然保持关闭，40人的酒会显然有违反防疫规定之虞。

「不会辜负英国人民的牺牲」？

身为首相的约翰逊在受到几起违反防疫规定的指控之后，饱受舆论批评。其中包括他于2020年5月在唐宁街住所花园的聚会和之后2020年11月、12月的派对。

英国卫生部副部长艾尔加（Edward Argar）向天空新闻台（Sky News）表示：「我能理解这些报告、这些指控会造成的伤害，特别是对那些失去至亲的人而言，（但是）我们必须给个空间来完成这项调查。」

事实上，约翰逊在距离2020年花园派对不到两个月前的3月27日才宣布自己确诊新冠，一开始症状轻微，但后来症状恶化，一度被送进重症监护病房，直至四月中旬才出院。约翰逊在4月27日重返工作岗位，当时的他在唐宁街发表讲话提到，英国正处于「最高风险」，他不会宣布迅速解封措施而「辜负英国人民的牺牲」。

「完全无法容忍」

反对党工党副领袖雷诺（Angela Raynor）表示，在本周一的邮件披露之后，「许多人将会感到厌恶」。苏格兰民族党称这封电子邮件令人「完全无法容忍」。

周一稍早，当约翰逊被问及他和妻子是否参加了2020年5月在首相府花园举行的聚会时，他拒绝回答此问题。

约翰逊会因此下台吗？

英国财政部主计长埃利斯（Michael Ellis）周二对议员们表示，如果相关调查确定存在不法行为，将采取必要的纪律处分。

一些议员呼吁约翰逊辞职。两项快速民调也显示，多数民众认为约翰逊应该下台。

周二，民意调查机构YouGov对5391人进行的民意调查发现，56%的人认为这位英国首相应辞职。

另一项Savanta ComRes的民调显示，66%的人认为约翰逊应该辞职，比之前有关2020年12月圣诞派对报道后进行的民调上升了12个百分点。该民调还称，在2019年投票给约翰逊的人中，42%的人认为他应该辞职，上升了9个百分点。

（综合报导）

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。