 约翰逊：明年“欧歌赛”可在乌克兰举办 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2022

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时政风云

约翰逊：明年“欧歌赛”可在乌克兰举办

英国首相约翰逊在短暂访问基辅后警告道，不应因为乌克兰战事持续已久而产生“疲劳感”，他还建议明年的欧洲歌唱大赛在乌克兰举办。与此同时，两名失踪的美国退伍军人在俄罗斯媒体露面，自称是被“西方媒体宣传误导”，才去乌克兰参战的。

Ukraine | Krieg | Besuch Boris Johnson in Kiew

约翰逊和泽连斯基在基辅

（德国之声中文网）在德法意三国领导人本周访问基辅之后，英国首相约翰逊也于周五到访乌克兰，并向该国总统泽连斯基许诺，将提供长期的支持。他在返回伦敦之后对媒体表示，由于乌克兰战事持续时间拉长，国际社会不应该产生一种“乌克兰问题疲劳症”。

“俄罗斯人还在步步为营地推进攻势，我们必须要表明自己坚信的信念，那就是乌克兰能够并且终将取得胜利”，约翰逊说。

此外，约翰逊还建议下一届“欧洲歌唱大赛”（ESC）在乌克兰举行。他讲述道，自己周五访问基辅时发现，这座城市已经比几周前更加富有活力，“基辅或者另一个安全的乌克兰城市，将会是（欧洲歌唱大赛）非常棒的举办地”，他还补充道，距离下届欧歌赛还有将近一年的时间，“还有一年！这应该没问题的。”

乌克兰军方：武器装备战损严重

根据乌克兰一名高级将领透露，从俄罗斯入侵以来，乌克兰军队已经遭受了严重的装备损失。“到今天为止，我们因为交战而造成的武器装备折损率估计在三成到四成左右，有时可能还高达五成”，弗拉基米尔·卡尔彭科准将在接受美国《国防》杂志（National Defense）采访时说，“我们估计损失了1300辆步兵战车、400辆坦克和700门火炮系统。”

目前乌克兰战事主要集中在东部地区。卢甘斯克州的首府、战略要地北顿涅茨克（Sjewjerodonezk ）是双方交战的重点。周五，俄军再次对那里的阿佐特化工厂实施了轰炸袭击。乌克兰方面称，该厂区的地下防空洞里目前躲藏着超过560名平民，其中包括38名儿童。

 Ukraine - Zustörung in Sievierodonetsk

北顿涅茨克的废墟

乌克兰首席和谈代表阿拉恰米亚（David Arachamija）表示，基辅方面决定在本国军队展开反攻之后，到8月底才重启与俄罗斯的和平谈判。他在接受美国之音采访时说，届时乌克兰将会在谈判中占据更为有利的地位。在战争爆发之后不久，俄乌双方就开启了和平谈判，不过并未取得实质进展。

俄罗斯媒体攻势：美国军人“现身说法”

另据报道，俄罗斯媒体播放了两名美国退伍军人的“自白”视频，这二人都是在为乌克兰军队作战时被俘虏的。他们在视频中讲述道，自己是因为听信了西方的“宣传”才相信“俄罗斯人都是坏人”。

俄罗斯国家电视台“今日俄罗斯”（RT）报道称，这两人都来自美国阿拉巴马州，是作为志愿者加入乌克兰军队参与战斗的，他们在东部城市哈尔科夫和俄军进行交战，在撤退躲藏多个小时之后，他们向俄军投降。

目前尚不清楚这两名美国退伍军人是在怎样的情况下录制了这些视频讲话。

其中一个美国人还在接受另一家亲克里姆林宫的媒体采访时辩护称，自己是因为听信了西方的“宣传”才决定参战的。“但是西方媒体并没有告诉我们，乌克兰军队是多么的无能和腐败。”

（德新社、路透社、n-tv等）

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