约翰逊拒称维族遭种族灭绝

（德国之声中文网）本周二（1月19日），时任美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天公开表示，特朗普政府已认定中国在新疆地区镇压维吾尔族穆斯林的行为，犯下了 “种族灭绝和反人类罪”。他在一份声明中说：“我相信这场种族灭绝正在发生，我们目睹了中国共产党试图系统性地摧毁维吾尔人。”他还称，中国政府的罪行包括“任意监禁或以其他方式严重限制100多万平民的自由，对维吾尔妇女进行强迫绝育，对大量被任意拘留的维吾尔人实施酷刑，强迫劳动，以及对宗教或信仰自由丶言论自由和行动自由实施严厉限制”。

拜登提名的国务卿人选布林肯 (Antony Blinken) 当天也在听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。布林肯说，“我认为我们的观点非常一致。把男人丶女人和儿童强行送进集中营，中国政府此举实际上是想把他们再教育成中共意识形态的信徒，这些行为都说明了他们在努力执行种族灭绝。”

就此，苏格兰民族党在英国议会的领袖伊恩•布莱克福德(Ian Blackford)要求英国首相约翰逊表明态度。约翰逊表示：“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”

英下院否决“种族灭绝修正案”

周二当天，英国下院以319票反对、308票赞成否决了英国上议院早前通过的“种族灭绝修正案”。该修正案拟授予英国高等法院调查他国是否犯下种族灭绝罪行的特别权力，如法院认定属实，英国政府就不能与这些国家签订自由贸易协定，签订了的协议也要取消。外界认为，该修订草案矛头指向中国。修正案一旦通过，英国政府可能无法与中国签订贸易协定，这无疑将对脱欧后的英国带来不小的冲击。

伊恩•布莱克福德在议会下院表示：“如果昨夜首相没有下令其议员否决阻止英国与犯下种族灭绝的国家达成自贸协定的修正案，人们会认为他声称英国要领导全球的表态多点可信度。”布莱克福德说，“种族灭绝不是历史问题，它正在我们的世界上发生。国际社会对新疆的维吾尔族穆斯林男子，妇女和儿童被迫进集中营袖手旁观。”他呼吁约翰逊和蓬佩奥和布林肯一样，清楚地表明中国的维族人口正在被施行种族灭绝。

中国制裁蓬佩奥等28名美国人

中国外交部发言人华春莹1月20日就美国国务卿蓬佩奥宣布美国正式认定中国在新疆针对维吾尔族穆斯林和其他少数民族犯下“种族灭绝”和反人类罪表示，蓬佩奥的所谓认定是荒唐的弥天大谎，“在我们看来就是废纸一张”。她还称蓬佩奥是“末日小丑”和“世纪笑话”。1月21日凌晨，中国政府宣布对包括蓬佩奥在内的28名美国政治人物实施制裁。声明中说，“这些人及其家属被禁止入境中国内地和香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制与中国打交道、做生意。”

乐然（综合报道）

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