约翰逊投书撑香港 承诺修改移民法规

(德国之声中文网) 英国首相约翰逊6月3日在写给《南华早报》的投书中表示，如果北京在香港实施其通过的「港版国安法」，英国已经准备好修改移民法规，允许持有「英国国民(海外)护照 (BNO)」的香港人前往英国。

约翰逊在投书中说:「许多在香港的人担忧他们的生活方式－即是中国承诺会保存的部份－将会受到威胁。」他说:「如果中国证实香港人的恐惧其来有自，那么英国不会清醒的耸肩离开－我们会尊重我们的义务，并且提供替代方案。」

约翰逊强调，英国无意阻碍中国崛起，「正是因为我们希望中国成为国际社会的领袖成员，我们期许它遵守国际协定。」

约翰逊在投书中说，港版国安法将会「剥夺香港的自由」并且「戏剧性地侵蚀其自主性。」因此，如果这项法案实施，「英国别无选择，只能坚持维系其与香港人民历史悠久的关系及友谊。」

香港街头的电视墙直播人大通过香港国安法的现场

约翰逊在投书中说，现在持有BNO的香港人大约有35万人，另外还有250万人有申请资格。持有该护照的人现在被允许免签证进入英国停留6个月。

他说，如果中国实施「港版国安法」，英国将会改变其移民法规，给予BNO的持有者可续签的12个月签证，并且给予其他包括工作权等移民权利，将他们引导向取得公民身份的途径。

在英国首相约翰逊投书之前，英国便已经有关于延长港人签证效期的相关讨论，但首相的投书仍再次强化英国的立场。

上周，中国人大通过香港国安法决议的隔天，英国内政大臣巴特尔 (Priti Patel) 便发出的一份声明称，若《港版国安法》得到实施，英国会对香港公民开启获得英国国籍身份的大门。随后7位英国前外长连署呼吁首相采取行动支持港人，英国外交大臣也表态支持香港。

除了英国之外，其他国家也陆续对香港国安法做出回应: 美国总统特朗普宣布中止给予香港的特殊优惠待遇，欧盟各国虽然尚未执行反制措施，但也对中国的做法发出谴责。

在《中英联合声明》中，时任中国领导人的邓小平承诺香港「一国两制、高度自治、港人治港、現有的资本主义生活方式50年不變」。从1997年香港主权移转至中国至今50年未到，中国人大即通过港版国安法，对一国两制形成空前威胁。

张慈/邹宗翰 (综合报导)