 约翰逊成功之前的麻烦：众将离去 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2019

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时政风云

约翰逊成功之前的麻烦：众将离去

周日，英国先后有两名内阁大臣表示，如果前外长约翰逊（Boris Johnson）成为首相，他们立即辞职。

Duell um die Downing Street - Boris Johnson (picture-alliance/dpa/PA Wire/D. Lawson)

约翰逊在7月初的党内辩论会上

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（德国之声中文网）现任英国财政大臣哈蒙德（Philip Hammond）以及司法大臣高克（David Gauke）都坚定表示，如果约翰逊成为英国首相，他们将退出英国内阁。高克对《星期日泰晤士》说，约翰逊推动的"硬脱欧"对英国是一种"侮辱"。

英国前下院院长克拉克（Kenneth Clarke）支持两位现大臣的决定。他认为如果10月底出现硬脱欧将是一个灾难，"10月31日无协议脱欧的可能性越来越大"，他在接受媒体采访时，谈到约翰逊在党内争夺首相宝座的竞选活动中多次提到硬脱欧，他说，约翰逊的许多表态"都十分欠缺考虑，而危险是，最终他只能落在无协议脱欧的陷阱里。"

England Finanzminister Philip Hammond (picture-alliance/ZUMAPRESS/London News Pictures/G. C. Wright)

英国财政大臣哈蒙德

约翰逊在竞选当中多次表示，即便10月31日前同布鲁塞尔达不成协议，他也要率领英国退出欧盟。

目前，又有6名保守党议员宣布，一旦约翰逊上台，他们将退出保守党、加入亲欧的自民党。这一局面下，约翰逊将在下院失掉多数。

England David Gauke (Reuters/H. Mckay)

司法大臣高克

周一（7月22日）英国16万保守党党员将在当地时间17点之前投票选举党主席，结果将于次日宣布。周三，现任首相特蕾莎梅将在下院最后一次接受议员的质询，之后，她将前往白金汉宫向女王呈交辞职。当日，女王将正式委任保守党党魁暨新首相开启组阁程序。

 

李鱼/文山(法新社、路透社)

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