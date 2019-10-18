约翰逊惨败 英下院决定推迟表决脱欧协议

（德国之声中文网）英国议会下院周六（10约19日）下午投票决定，推迟表决首相约翰逊提出的英国脱欧协议草案，这对于一再强调"如果不是这份协议就是无协议脱欧"的约翰逊来说，是一次惨痛的失败。与会的英国下院议员当中，322人投票赞成了英国议员莱特温（Oliver Letwin）的提案，即推迟最后的表决，直到议会通过新的批准法案。这样，根据法律规定的义务，约翰逊必须要去欧盟那里申请延长脱欧期限。按照原定计划，英国应该在10月31日退出欧盟，如今距离这最后期限还剩不到两周时间。

尽管约翰逊一再重申，绝对不会同意延迟退欧。根据目前的预测，他可能还会再做一次最后的尝试，希望能在最后期限到来之前让议会通过他的这份协议。如果他下周一就重新提交议会，周二可能就会举行相关法案的二读表决。如果能够过了这一关，那么他可能还有希望为自己的脱欧协议争取到足够的支持。莱特温的提案主要是出于对英国可能无法在最后期限到来之前通过脱欧协议的担心。这位议员原属于保守党，但是在今年9月因与首相约翰逊"对着干"而被开除党籍。

英国下院周六进行了长达数小时的辩论

如果月底之前无法通过脱欧协议，就意味着英国将在无协议的情况下脱离欧盟，为了避免这种"硬脱欧"的局面出现，议会议员就会面临艰难的抉择，可能会被迫给约翰逊的提案投赞成票。莱特温批评首相硬生生把协议塞给议会，告诉议员"要么就是我的协议，要么就是无协议"，这种做法是在"危害国家"。他提出推迟对协议的表决，主要目的就是为了争取一个尽可能广泛的联盟来反对政府，因为否则可能会有很多议员无法公开否决这份协议。

如果英国提出再次推迟脱欧期限，并且拿出充分的理由，欧盟的27个成员国很有可能会同意。至于"宽限"的时间会有多长，就很难说了。而充分的推迟理由对于欧盟来说包括英国宣布重新大选，或者是重新进行一次全民公决。

出乎所有人的意料，约翰逊本周和布鲁塞尔就脱欧协议达成了一致。其中的关键点包括，北爱尔兰和仍然是欧盟成员国的爱尔兰之间的边界是否会成为"硬边界"。在原先那份脱欧协议中备受争议的"后备方案"（Backstop），约翰逊经过与欧盟协商后将其删除，换成了新的方案，即爱尔兰岛内将不会出现实际上的海关或监管陆地边界，法律上的海关边界将设在英国本土和爱尔兰岛之间。

但是这一部分内容引起了原本与伦敦政府结盟的北爱民主统一党（DUP）的反对，因此不再支持约翰逊的新协议。这就是这位首相为什么在"超级星期六"失去了重要支持的原因之一。约翰逊在下院并没有多数优势，所以他除此之外只能寄希望于从反对党那里获得一些支持。他的前任特蕾莎·梅曾经三次在议会提交脱欧协议，三次都遭遇失败。