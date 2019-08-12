约翰逊强制议会休会 抗议者怒火中烧

（德国之声中文网）英国民众通过在线请愿书表达意见早已不是第一次。今年三月，有600多万人在一项呼吁英国留欧的在线请愿书上签字。

周三晚间，英国多个城市的民众也走上街头抗议。在伦敦，示威者聚集在议会门前以及唐宁街10号附近，他们挥舞欧盟旗帜，要求结束这场"政变"。

在保守党内部，约翰逊宣布的决定也引起激烈争论。据媒体报道，苏格兰保守党领袖露斯·戴维森（Ruth Davidson）本周四将宣布辞职。虽然据称她辞职主要是出于个人原因，但选择这个时间点让人不免怀疑保守党内部发生撕裂。在2016年的英国退欧公投之前，戴维森是约翰逊党内劲敌，现在也是一个坚定的反无协议脱欧派。她曾被视为保守党的希望之星。

在10月31日"脱欧"期限日益临近之际，约翰逊申请让英国议会在夏季休会结束数日后再次开始休会，休会期一直到10月14日。英国女王伊丽莎白二世28日已批准了约翰逊的这一请求。这样一来，议员们可以阻止无协议脱欧的时间就明显少于他们所希望的。

约翰逊强制议会休会的做法引发众多抗议

事先没有被告知议会将被强制休会的英国下议院议长约翰·伯考（John Bercow）谴责说，延长议会休会是对宪法的亵渎。工党主席科尔宾称此举是一桩丑闻，并指责约翰逊为了强制实现无协议退欧而践踏民主。

英国卫报评论说，强制议会休会是"荒诞地滥用最高政治职务"，而且约翰逊还根本不是选民选出的。西班牙《世界报》写道，英国保守党正在将国家推向专制的方向。

乐然/苗子（德新社、法新社）