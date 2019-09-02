（德国之声中文网）当地时间周一（9月2日）晚间，约翰逊在唐宁街10号大门前表示，"我不想新选举，你们不想新选举"。其实，这句话满可以倒过来理解:若本周二真有多达20名保守党反叛者与在野党阵营一起表决，作为首相的他将视之为对他的不信任投票；而若他失利，则他将别无选择，不能不安排新选举。约翰逊同国会的这一权斗涉及战略招数，涉及谁能使对方落空。

在周一的声明中，约翰逊还表示，他对"我们取得的进展信心十足"。他指的是与欧盟重新谈判修改现有的英国退盟协议。然而，迄今为止，进展云云只存在于他的脑海里，因为，在布鲁塞尔根本就未举行有关新建议的任何具体谈判。若想将引起争议的"退止"（Backstop）条款从协议中剔除，英国人必须拿出替代性方案。10天前，德国总理和法国总统在约翰逊到访时都向他表明了这一点。"退止"条款意在保持爱尔兰和北爱尔兰之间的边境开放。

这位英国首相周一的说法却发出一个假象，似乎主要是威胁无序硬脱欧方能促使其它欧盟成员国作出妥协。于是，在决定性的国会会议前夜，他警告党内反叛者："不要把英国谈判的有利地位给打飞了"，就好像欧洲人并未对发生硬脱欧做了准备。

约翰逊首相继续警告说，应避免脱欧程序再度无意义拖延。他指的是在野党的一项计划。根据该计划，国会经由紧急程序，通过一项法案，约束约翰逊首相，迫使他再度请求欧盟延长脱欧期限。约翰逊发誓，他"在任何情况下"都不会照此办理。从此言中可以得出两种结论：一是，他可以不遵守此法，完全无视此法；其二，他可以安排提前大选，相信能赢，从而在新一届国会中拥有硬脱欧多数。

下大赌注

数天来，保守党内约有20名反叛者浮出水面。其中包括前首相梅内阁中的财政大臣哈蒙德（Philipp Hammond）及其他数名大臣和助理。

现在，约翰逊威胁将他们开除出党，并阻止其反对者在新选举中参与竞选。此举使他招致批评。有人称他虚伪，原因是，在梅首相任期内，他自己就这么干过：他曾投票反对梅首相及其所达成的退盟协议，从而导致了梅的下台，而他本人并未因此倒霉。

根据变节者和在野党的计划，本周二掌控日程安排，呈交一份新法案。该法案责成首相，如果至10月17日未谈成新退盟协议，则必须向欧盟申请再度延长脱欧期限。

原则上，国会将于周三表决。但现在，约翰逊则可以向反对者们发出致命一击：还在表决前就宣布重新大选，并紧跟着安排对此表决。若获得三分之二多数议员支持，国会即告解散，不能再有任何作为，阻止发生硬脱欧。

对反对派设陷阱？

周一早晨，前工党籍的政府首相布莱尔（Tony Blair）警告本党，不要受约翰逊的诱惑，同意新选举。他称，新选举有可能构成对在野党的一个"大象陷阱"，因为，如果新选举在英国退盟期限前举行，在野党阵营就会发生分裂，从而使保守党拜英国选举制之赐稳获胜利。而在欧洲议会选举中工党大失选票之后，党内不少人士也确信，党主席科尔宾（Corbyn）碍难击败挑战者约翰逊。

不过，本周一，科尔宾本人则在索尔福德（Salford）鼓动支持者们投入选战，并证实，他将投票赞同提前大选。相反，有不少本党同仁认为，先通过阻止"无协议"脱欧法案更为重要，从而避免把国家再度推入选战。

局面扑簌迷离的另一原因是，作为首相，约翰逊有权自主确定选举日期。即使他让议员们于10月14日投票同意大选，他仍可以将大选日期安排在英国退盟之后，也就是说，他可以不顾一切，率领英国于10月31日退出欧盟；然后，他可以在11月提前大选时，指望得到所有赞同脱欧者的选票，其中便包括现在支持法拉奇（Nigel Farage）及其脱欧党的那些人的选票，因为，既然实现了退盟，该党便不再有继续存在的必要。

所有这些都是费尽心机和使用了毒牌的游戏。约翰逊与国会展开一场权力决战，为强迫其就范，不惜为此破坏所有规则和传统。若不成功，他便威胁举行新选举。对大多数反叛者来说，这意味着政治职位的丢失、政党生涯的终结。无论是失去还是赢得这一较量，约翰逊均相得益彰。比起前任梅，他是更好的选战者；不过，涉及退盟-不列颠，眼下没有什么事情是确定的。