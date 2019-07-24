 约翰逊和英国脱欧那件“小事情” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2019

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时政风云

约翰逊和英国脱欧那件“小事情”

在柏林，英国首相约翰逊吃了个闭门羹。默克尔总理无意重新谈判英国脱欧事宜。约翰逊似乎早已有预料，他用德语说：“我们能行”。

Berlin, Angela Merkel trifft Boris Johnson (AFP/O. Andersen)

（德国之声中文网）这就是那个人了，鲍里斯·约翰逊，这些天，人们在柏林对他谈得很多。起初，一切都像其他外国政府首脑来访时一样：约翰逊和默克尔坐着接受三军仪队的致意。自数周前默克尔在类似场合发生身体剧烈颤抖以来，这已成为柏林的惯例。不论怎么说，通常善于政治作秀的约翰逊在这里顺了默克尔的意。

门外大声抗议

总理府栅栏外，围观者聚集，数量超过类似场合。"不要英国脱欧"、"说谎者"的高亢呼声直抵总理府大院。友好的欢迎可不是这样的。随后，约翰逊和默克尔致简短声明。这是若干时间来可在柏林观察到的一种荒诞做法：会谈尚未举行，便向媒体吹风，而有关会谈的切实安排，人们得不到任何信息。尽管如此，总理府二楼的前厅依旧挤满了记者。默克尔和约翰逊努力显出友好的样子。

约翰逊秀德语："我们能行"

默克尔表示，"我们从德国方面多次说过，我们对（英国）退出很遗憾，但它是一个事实。"她指出，德国更希望是一个"谈判成的"英国退出欧盟，但也对硬脱欧做了准备。约翰逊淡然聆听，然后列举了一系列议题：人权、气候变化、北约成员身份--都是共同价值。

然而，接着，约翰逊提及--对了，还有英国脱欧那件"小事情"。他说，他愿意他的国家经由一条谈判达成的途径离开欧盟，并还用德语加上一句"Wir schaffen das!"（ "我们能行" ）。那是默克尔在4年前大量难民涌入德国初始阶段说过的。今天，它已成为默克尔执政时期最著名的一句话。然后，默克尔和约翰逊都谈到了走出眼前死胡同的可能的选项。不过，选项到底如何，两人均语焉不详。

周三柏林、周四巴黎

伦敦的观察家们怀疑，约翰逊分别到访柏林和巴黎的用意是，尽早将可能的硬脱欧的责任推给欧洲大陆人。根据从别的来源传出的消息，约翰逊相信，或许更易在默克尔总理那里挣分，而不是在法国总统马克龙那里。然而，默克尔亦已在本周二访问冰岛时明确表示，德方当然愿意考虑务实方案，但为此无需重新谈判既有的退盟协议。

UK Ärger auf Nordirland-Reise von Premier Johnson (picture-alliance/dpa/L. Mcburney)

爱尔兰边界问题是困难焦点之一

爱尔兰边界规定

在新近提出的重新谈判建议中，约翰逊最关心的是俗称的"回止"（Backstop）原则。根据在与欧盟达成的协议中载明的这一规定，退出欧盟后，英国将继续留在与欧盟的关税联盟内，直至找到一项在欧盟成员爱尔兰和属于英国的北爱尔兰之间边界问题的解决办法。约翰逊称这一规定"不民主"。

但是，对欧盟国家来说，尤其是对成员国爱尔兰的保护极端重要。人们担心，一旦发生无协议脱欧，在爱尔兰和北爱之间又将设置关卡。不过，默克尔说了，只要有意愿，或许能在未来30天内就为"回止"找到某种解决办法，也就是说，在10月31日的退盟期限前。

德国财长：任何人都不该期待修改

中午时分，德国政府副总理兼财政部长肖尔茨的话就有点不客气了："我们完成了一项协议，任何人都不该期待，现在还能对已达成的那些规定做任何修改"。

联邦总统施泰因迈尔也打破惯例对英国脱欧表示了态度。就日常政治，国家元首本该持超然立场。然而， 周三，施泰因迈尔却表示，现在还能提出的各种方案其实都曾在谈判中讨论过。他说，他有这样的印象：约翰逊更关心的是"嫁祸于人"。

不愿看到英国脱欧

在距总理府仅数百米的勃兰登堡门前的巴黎广场上，人们对约翰逊和英国脱欧的看法十分一致。一名男子一语道出了占主导地位的观点："我希望，一切都会继续像现在这样。我觉得，这对欧洲更好。"一位上了年纪的妇女谈到了欧洲战后曾有过的更好的时代。她说，"怎么能把大家好不容易搭建起来的东西重又拆散呢。"

一名情绪激动的女性说，欧洲人应保持坚定立场："如果他们现在对约翰逊让步，那就是疯了。那我也不会选他们了。"不过，目前看来不会出现这样的情况：27个欧盟成员国会让人家分裂欧洲。

10月31日发生硬脱欧的可能性越来越大了。

 

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