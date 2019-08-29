约翰逊取消原定与“无协议脱欧”反对者会面安排

（德国之声中文网）据媒体报道，保守党还对本党议员施加强大压力，不得投票赞同在野党计划推出的一项议案。该议案旨在阻止英国无协议退盟，并使再度延期英国退盟成为可能。

约翰逊首相坚持要本国在10月31日之前退出欧盟，必要时不惜以无协议方式实现。在野党以及执政的保守党内的某些议员则决意坚决制止。

本周二，夏季休会期结束，英国议员们重返国会。但根据约翰逊的一项计划，休会期延长，议员们很快将再度离去：这位英国首相作出一项引起极大争议的决定，规定本年度国会夏季休假期延长至10月14日。由于这一决定，议员们几乎没有时间经由一项法案阻止10月31日发生英国无序退盟。

最大在野党--工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）已宣布，工党将在强迫休假之前全力反对无协议脱欧，并表示将提请国会举行对约翰逊不信任表决。上周六，科尔宾在苏格兰访问时指出，本周是议员们采取行动的"最后机会"，"我们将绝对竭尽所能，阻止发生英国无协议退盟"。

科尔宾的工党计划推出旨在阻止英国无协议退盟的议案

本周一，科尔宾计划在英国北部的索尔福德（Salford）与本党领导层成员商定反对派阻止国会发生"无协议-灾难"的计划。科尔宾指出，工党近期也同其他政党合作，采取一切措施，"把我们的国家拉出深渊"。

上周日，工党英国退盟问题专家斯塔莫（Keir Starmer）宣布，将向国会提交一份"简单的"法案，以阻止无协议脱欧。他指出，该法中也将包含"延长"退盟至10月31日以后的内容。

上周日晚，约翰逊邀请本党高层人士在他的契克斯（Chequers）乡间别墅聚首会商，意欲全力阻止国会通过此法案。媒体报道称，约翰逊甚至考虑敦请女王伊丽莎白二世，不让该法生效。报道称，他还威胁本党议员不得采取反政府立场，对该法案投赞同票，否则，将被开除党籍。

在内阁中负责无协议退盟计划的脱欧强硬派戈夫（Michael Gove）则火上浇油，引起更多猜测。他在接受英国广播公司采访时表示，他无意对所谓的计划置喙，他也不说明，政府是否将坚持通过一项"无协议-法案"。他只是说："让我们等着吧，看看会是什么样的法案"。

凝炼/苗子（法新社）