约翰逊关闭议会违法 脱欧前景难料

（德国之声中文网）英国最高法院主席黑尔 (Brenda Hale) 在宣读判决时表示，约翰逊的决定不仅没有任何合理解释，也让国会无法行使宪法所赋予职权。 这个判决结果代表英国国会在休会5周后，将重启会期。 英国下议院议长白高汉 (John Bercow) 在判决出来后表示，他已向相关人士下达命令，希望下议院能在周三 (9月25日) 上午11点30分准时复会，但首相约翰逊却因在纽约参与联大而无法出席。

白高汉重申：「下议院仍会针对紧急议题及部长声明进行讨论，并申请紧急辩论。 」

约翰逊可能请辞

在英国最高法院宣布判决结果后，反对党纷纷呼吁首相约翰逊请辞。 工党领袖科尔宾 (Jeremy Corbyn) 表示，他希望约翰逊重新审视自己的职责，并预测他将成为英国史上任期最短的首相。 然而，约翰逊周二也出面批评最高法院的判决，并重申他并无打算请辞。 由于下议院将于周三复会，约翰逊预计连夜赶回英国。

最高法院主席黑尔在判决中并未直接表明约翰逊必须请辞，但是各界认为他现在的处境危险。 如果约翰逊被迫请辞，那么这将启动保守党今年第二次的党魁选举、延后脱欧或是迫使英国提前举行大选。

提前大选的可能性

英国最高法院主席黑尔 (Brenda Hale) 在宣读判决时表示，约翰逊的决定不仅没有任何合理解释，也让国会无法行使宪法所赋予职权。

在约翰逊宣布国会休会前，他曾两次试图在议会中启动提前大选的程序。 根据英国法律，首相必须得到3分之2议员的支持才能宣布提前大选。 当时，反对党针对约翰逊的动议投下反对票，因为他们认为约翰逊会藉此启动无协议脱欧。

在21名议员对无协议脱欧投下反对票后，约翰逊将他们逐出英国保守党，这也导致该党在下议院已失去多数优势。 这代表约翰逊的提前大选提案很难在下议院得到足够的支持。 外界分析，在下议院复会的情况下，约翰逊可能再次提出提前大选的动议，但他能否得到足够支持，都取决于该结果启动无协议脱欧的可能性。

脱欧可能因此延后

无论英国与欧盟是否针对脱欧达成协议，英国目前仍预计在10月31日后离开欧盟。 英国下议院在国会被迫休会前，成功通过一项决议，规定如果约翰逊无法在10月19日举行的欧盟峰会中取得一项脱欧协议的话，他必须争取延后脱欧时程。

然而，在英国下议院提前复会的前提下，反对无协议脱欧的议员们将尽全力迫使约翰逊遵守该决议。

By Elliot Douglas