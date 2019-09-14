约翰逊会容克：“脱欧”尚无突破

（德国之声中文网）欧盟周一（9月16日）表示，英国依然没有在脱欧协议中提出任何可行的爱尔兰与北爱尔兰"边境保障"（backstop）替代方案。

根据梅政府与欧盟达成的脱欧协议，英国退出欧盟后，英国将继续留在与欧盟的关税联盟内，直至找到一项在欧盟成员爱尔兰和属于英国的北爱尔兰之间边界问题的解决办法。而约翰逊称这一规定"不民主"，拒绝接受。

欧盟做出这一表态之前，欧委会主席容克与英国首相约翰逊举行了会谈。

约翰逊的办公室表示，双方将就此议题继续展开政治层面的谈判。

"双方领导人一致认为应该进行更为深入的讨论，每日例行会议很快就会启动，"英国首相发言人表示。"双方同意，巴尼尔（Michel Barnier/欧盟首席脱欧谈判代表）和英方脱欧事务大臣之间也应该展开政治谈判，容克主席和约翰逊首相之间也会继续对话。"

约翰逊在周日曾表示，英国如同美国漫画中的超级英雄"绿巨人"那样，无论困难多大也能逃脱束缚，脱离欧洲。

周一两人午餐一起吃了蜗牛、三文鱼和奶酪。约翰逊之前曾表示，他对周一的这场午餐会"小心翼翼"。容克则在会晤前对媒体表示，"欧洲从不丧失耐心"。

唐宁街将约翰逊的这次访问称为在10月17日欧盟峰会之前达成协议的一次尝试。尽管如此，布鲁塞尔对于谈判进展非常低调，仅表示英国仍未拿出合法可行的建议以取代此前双方达成的协议。

约翰逊之前曾说，宁愿"死在一个水沟里"也不会要求布鲁塞尔第三次推迟脱欧期限。目前脱欧的最后期限设定在10月31日。但是这位英国首相后来又表示，他需要欧盟帮助，取消目前脱欧协议中的爱尔兰与北爱尔兰"边境保障"条款。

但是，如果英国希望避免无协议脱欧的局面，那就需要改动之后的协议得到其他27个欧盟成员国领导人以及欧洲议会的同意。

按照计划，欧盟首席谈判代表巴尼尔也会加入约翰逊与容克的会谈，但他此前表示自己"没有理由感到乐观"。

周三，巴尼尔将在欧洲议会发表讲话，呼吁欧洲议员继续坚持此前立场：爱尔兰与北爱尔兰"边境保障"必须是脱欧协议的组成部分。

约翰逊的策略在国内也遭到批评，保守党反戈议员和反对派议员上周通过法律，强迫约翰逊与欧盟谈判推迟脱欧日期。

与此同时，英国最高法院周二将就约翰逊强令议会休会的决定是否合法做出判决。约翰逊此举旨在让议会缺乏时间就脱欧展开辩论。

上周五（9月14日），前英国首相卡梅伦也对约翰逊的脱欧政策提出批评，并表示约翰逊在英国2016年的脱欧公投期间表现拙劣。卡梅伦还认为，不能排除再次就脱欧议题举行公投的可能性。