 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：G小调幻想曲与赋格 | 文化经纬 | DW | 04.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：G小调幻想曲与赋格

G小调幻想曲与赋格是巴赫管风琴作品里最为复杂、最引人注目的作品之一，创作于1717—1723年间。请听青年管风琴家约翰内斯·朗的演奏。

Deutschland Leipziger Bachfest eröffnet 2022

2022年6月，一场管风琴音乐会为莱比锡巴赫音乐节拉开序幕。管风琴家约翰内斯·朗（Johannes Lang）首先为观众献上了巴赫的G小调幻想曲与赋格。该曲是巴赫的管风琴作品里最为复杂、最引人注目的作品之一。全曲分为“幻想曲”与“赋格曲”两部分，相辅相成，通过对比达到统一。“幻想曲”部分为自由曲式，以丰富的和声彰显出恢弘的气势，“赋格”部分主题来自一首荷兰民谣。为了有别于巴赫的G小调小赋格曲（作品578号），本曲常被称为《g小调大赋格曲》。

巴赫是巴洛克音乐的集大成者，最早是作为一位管风琴家而闻名。据说本曲的赋格部分是1720年巴赫为应聘汉堡圣詹姆斯教堂的风琴师职位而在面试中即兴创作的。不过，信不信由你，巴赫当时并没有得到这个职位，而是在后来得到了莱比锡托马斯教堂唱诗班指挥的职位。

请听青年管风琴家约翰内斯·朗演奏的巴赫《g小调大赋格曲》，他从2021年以来一直是莱比锡托马斯教堂的管风琴师。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多优秀的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

相关音频视频

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：G小调幻想曲与赋格

相关内容

米歇尔·卡米洛：只是开个玩笑”

米歇尔·卡米洛：只是开个玩笑” 27.04.2023

米歇尔·卡米洛（Michel Camilo）爵士乐及古典音乐作曲家，爵士乐坛一颗耀眼的明星。“Just kidding”（“只是开个玩笑”）是一首热情洋溢、风趣诙谐的爵士舞曲

皮亚佐拉：自由探戈

皮亚佐拉：自由探戈 19.04.2023

阿根廷作曲家阿斯托尔 · 皮亚佐拉（Ástor Piazzolla）的《自由探戈》融合了古典乐及爵士乐的风格，请欣赏双钢琴与打击乐器的演绎。

贝拉·巴托克：双钢琴和打击乐奏鸣曲

贝拉·巴托克：双钢琴和打击乐奏鸣曲 13.04.2023

贝拉·巴托克是匈牙利现代音乐的领军人物，双钢琴和打击乐奏鸣曲创作于1937年，是他颠峰时期的作品。

广告
Deutschland Leipziger Bachfest eröffnet 2022

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：G小调幻想曲与赋格

G小调幻想曲与赋格是巴赫管风琴作品里最为复杂、最引人注目的作品之一，创作于1717—1723年间。请听青年管风琴家约翰内斯·朗的演奏。

丁立人成中国首位国际棋王

经过20多天的鏖战，丁立人终于摘取国际象棋的桂冠。这意味着，中国男女双双登顶国际象棋珠峰。