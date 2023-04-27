约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：G小调幻想曲与赋格

2022年6月，一场管风琴音乐会为莱比锡巴赫音乐节拉开序幕。管风琴家约翰内斯·朗（Johannes Lang）首先为观众献上了巴赫的G小调幻想曲与赋格。该曲是巴赫的管风琴作品里最为复杂、最引人注目的作品之一。全曲分为“幻想曲”与“赋格曲”两部分，相辅相成，通过对比达到统一。“幻想曲”部分为自由曲式，以丰富的和声彰显出恢弘的气势，“赋格”部分主题来自一首荷兰民谣。为了有别于巴赫的G小调小赋格曲（作品578号），本曲常被称为《g小调大赋格曲》。

巴赫是巴洛克音乐的集大成者，最早是作为一位管风琴家而闻名。据说本曲的赋格部分是1720年巴赫为应聘汉堡圣詹姆斯教堂的风琴师职位而在面试中即兴创作的。不过，信不信由你，巴赫当时并没有得到这个职位，而是在后来得到了莱比锡托马斯教堂唱诗班指挥的职位。

请听青年管风琴家约翰内斯·朗演奏的巴赫《g小调大赋格曲》，他从2021年以来一直是莱比锡托马斯教堂的管风琴师。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多优秀的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes:

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de