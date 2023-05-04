 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：E大调随想曲 | 文化经纬 | DW | 12.05.2023

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文化经纬

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：E大调随想曲

E大调随想曲是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫献给比他年长14岁的哥哥约翰·克里斯托夫的一首曲子。请听约翰内斯·朗的管风琴演奏。

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：E大调随想曲

在巴赫时代，随想曲 (Capriccio)用于键盘乐器，是指一种较为自由的，畅想的赋格表现方式。E大调随想曲是巴赫献给比他年长14岁的哥哥约翰·克里斯托夫的一首曲子。1694年和1695年，他们的父母相继去世，在教堂担任职业管风琴师的约翰·克里斯托夫收留了弟弟，抚养了他五年，并让他继续接受音乐教育。

除E大调随想曲外，巴赫还创作了降B大调随想曲为哥哥送行，后者全名为《为送别即将出发旅行的哥哥而作的随想曲》。

管风琴演奏家约翰内斯·朗说，“我真的很喜欢演奏这种表达兄弟姐妹关系的音乐，从这首乐曲中可以感受到约翰·塞巴斯蒂安·巴赫对他的家庭有多么热爱。”请听约翰内斯·朗演奏的E大调随想曲。

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