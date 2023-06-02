约翰·塞巴斯蒂安·巴赫：第6号无伴奏大提琴组曲

1717年至1723年任克滕宫廷乐长期间，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫创作了6组无伴奏大提琴组曲。每首组曲包含6个快慢不同的乐章，大多为古风盎然的舞曲。第6号无伴奏大提琴组曲为D大调，是阳光、欢乐、友爱与凯旋的调性。

接下来您听到的巴赫第6号无伴奏大提琴组曲，由大提琴演奏家谢尔盖·马洛夫（Sergey Malov）演奏。不同寻常的是，他使用的不是夹在两腿间的直立大提琴，而是肩式大提琴。据记载，在巴洛克時期前后，低音乐器大提琴至少有三种形式的存在，肩上大提琴，背带式直立琴以及夹在双腿间的直立琴。肩上大提琴有5根琴弦，尺寸为大号中提琴，音域与大提琴相同，但有较高的E音。

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