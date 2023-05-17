 约翰·克里斯多夫·巴赫：降E大调前奏曲和赋格曲 | 文化经纬 | DW | 28.05.2023

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文化经纬

约翰·克里斯多夫·巴赫：降E大调前奏曲和赋格曲

大作曲家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的长兄约翰·克里斯多夫·巴赫是一名管风琴师。他的一些作品也流传下来，比如降E大调前奏曲和赋格曲。

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今天我们向您介绍巴赫家族另一名重要的作曲家：约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的哥哥约翰·克里斯多夫·巴赫。

约翰·克里斯托夫1671年6月出生于埃尔福特。15岁时开始跟随作曲家、管风琴家约翰·帕赫尔贝尔学习管风琴，1690年成为奥尔德鲁夫小镇一个教堂的管风琴师。

1694年父母去世后，两个弟弟——13岁的约翰·雅各布和9岁的约翰·塞巴斯蒂安来到奥尔德鲁夫镇，跟随约翰·克里斯托夫和他的家人一起生活。克里斯托夫教塞巴斯蒂安学习键盘乐器，成为他的管风琴启蒙老师。兄弟俩感情深厚。后来，塞巴斯蒂安专门创作了一首随想曲，献给哥哥。

请听约翰·克里斯多夫·巴赫创作的降E大调前奏曲和赋格曲，由约翰内斯·朗演奏。

 

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