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约旦

约旦王国位于中东地区，与叙利亚、伊拉克、沙特阿拉伯以及以色列、巴勒斯坦接壤。

首都安曼

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 11.05.21 *** A supply of Pfizer's vaccine against coronavirus disease (COVID-19) is seen at Dekalb Pediatric Center, after it is authorized in Georgia for ages over 12 years, in Decatur, Georgia, U.S. May 11, 2021. REUTERS/Chris Aluka Berry

巴勒斯坦拒绝以色列提供新冠疫苗 19.06.2021

巴勒斯坦民族权力机构表示，已取消与以色列交换约100万剂Biontech/辉瑞疫苗，原因是以方提供的疫苗即将过期。已经运抵约旦河西岸的疫苗将被送回以色列。以方早些时候曾表示，已向巴方交付了10万剂疫苗。

HEBRON, WEST BANK - MAY 14: Palestinian demonstrators burn tyres and throw rocks in response to Israeli forces' intervention during a protest against Israeli forces' attacks over East Jerusalem and Gaza, on May 14, 2021, in Hebron, West Bank. Mamoun Wazwaz / Anadolu Agency

为何约旦河西岸的局势也突然恶化？ 17.05.2021

新一轮中东冲突也延烧至约旦河西岸。在那里，示威活动的矛头不仅指向以色列，也开始指向法塔赫（巴勒斯坦民族解放运动）的领导人。
CORRECTS DATE TO MAY 15 A view of a 11-story building housing AP office and other media in Gaza City is seen moments after Israeli warplanes demolished it, Saturday, May 15, 2021. The airstrike Saturday came roughly an hour after the Israeli military ordered people to evacuate the building. There was no immediate explanation for why the building was targeted. The building housed The Associated Press, Al-Jazeera and a number of offices and apartments. (AP Photo/Hatem Moussa)

巴以冲突死亡人数上升 国际媒体大楼被炸 15.05.2021

以色列军队和哈马斯在加沙地带交火持续之际，美联社、半岛等国际媒体在加沙市的办公楼被整个炸毁，同时，约旦河西岸的抗议活动中发生了严重流血冲突。
Jordan's King Abdullah II, Queen Rania, Queen Noor, other members of the Royal Family, attend wedding of Prince Hamzah (brother of the King, son of King Hussein and Queen Noor) and Miss Basma Bani Ahmad Al-Atoum, at Basman royal Palace, in Amman, Jordan on January 12, 2012. Prince Hamzah was married from 2004 to 2009 to Spanish born Princess Noor Hamzah. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM # 304118_001

约旦国王："叛乱告终"  08.04.2021

约旦国王阿卜杜拉二世宣布，持续数天的政治危机已经结束。此前，有报道说，其同父异母弟弟曾试图推翻他。  

约旦王室动荡 前王储遭软禁 06.04.2021

约旦前王储哈姆扎在一支视频中自称遭到软禁。该国政府宣称，哈姆扎及一些被捕的高官、王室成员等人企图破坏国家安全及稳定。哈姆扎则否认涉入任何阴谋。

Bildnummer: 57913768 Datum: 19.04.2012 Copyright: imago/Xinhua (120419) -- AMMAN, April 19, 2012 (xinhua) -- Jordanian Prince Hamza bin al-Hussein (C), president of the Royal Aero Sports Club of Jordan, attends a media event to announce the launch of Skydive Jordan in the Wadi Rum desert, Jordan, on April 19, 2012. (Xinhua/Mohammad Abu Ghosh) JORDAN-AMMAN-SKYDIVING PUBLICATIONxNOTxINxCHN People Adel Fallschirmspringen privat premiumd xbs x0x 2012 quer 57913768 Date 19 04 2012 Copyright Imago XINHUA Amman April 19 2012 XINHUA Jordanian Prince Hamza am Al Hussein C President of The Royal Aero Sports Club of Jordan Attends a Media Event to Announce The Launch of skydive Jordan in The Wadi RUM Desert Jordan ON April 19 2012 XINHUA Mohammad Abu Ghosh Jordan Amman Skydiving PUBLICATIONxNOTxINxCHN Celebrities Adel Parachute jumping private premiumd xbs x0x 2012 horizontal

约旦宫廷剧究竟为哪般？ 06.04.2021

约旦前王储哈姆扎据称因里通外国遭到软禁，但这个外国是谁？围绕这部宫廷剧，同父异母的阿卜杜拉国王已下令逮捕约15人。有人猜测，哈姆扎王子触碰了“国家稳定”的红线。
Jordanian Crown Prince Hamzah Bin Al Hussein (C) bows to relatives prior to paying his respects during the memorial service for late Japanese Prime Minister Keizo Obuchi in Tokyo 08 June 2000. Crown Prince Al-Husein is among thousands of mourners gathered to honor Obuchi who died on May 14 after suffering a massive stroke. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO / Toshifumi KITAMURA (Photo by TOSHIFUMI KITAMURA / AFP)

约旦前王储自称遭软禁 背后是惊天阴谋？ 04.04.2021

约旦前王储哈姆扎周六声称他被软禁。约旦当局则否认相关传闻，但表示无人能凌驾于法律之上。此前，约旦当局以保护国家安全为由逮捕了多人。有报道称，这些人涉嫌策划了一起针对约旦国王的阴谋。
November 18, 2019, Jerusalem, Israel: File Photo: The US has declared that Israeli settlements in the occupied West Bank are no long considered Illegal. PICTURED: January 23, 2017, Jerusalem, Israel: Housing construction is ongoing on the eastern slopes of Pisgat Zeev, in East Jerusalem, on territory considered by the international community a settlement beyond the 1949 'green line' armistice agreement with Jordan. Pisgat Ze'ev is an illegal Israeli settlement in East Jerusalem. (Credit Image: © Nir Alon/ZUMA Wire |

赶在特朗普卸任之前！ 以色列扩张定居点计划 19.01.2021

以色列赶在特朗普政权移交之前批准新增约旦河西岸的定居点住房780套，可能会与即将上台的拜登政府发生冲突。
Secretary of State Mike Pompeo speaks to reporters following a meeting with members of the U.N. Security Council, Thursday, Aug. 20, 2020, at the United Nations. The Trump administration has formally notified the United Nations of its demand for all U.N. sanctions on Iran to be restored, citing significant Iranian violations of the 2015 nuclear deal. (Mike Segar/Pool via AP) |

蓬佩奥：即兴外交的“最后疯狂”？ 20.11.2020

“台湾一直不是中国的一部分”；如果美国和盟友不团结，就都会变为中国的“殖民地”。这些说法都出自美国国务卿蓬佩奥之口。在也许是他作为国务卿任期的最后时刻，蓬佩奥挑战所有美国外交传统的决心没有改变。
Israelische Fahne vor Hintergrund Jordantal (Blick von Siedlung Gilgal Richtung Jordanien) Zum Artikel Annexation Jordan Valley/Israel - Palestinian Territories Quelle: Tania Krämer/DW Datum: 28.5.2020

争议重重的以色列吞并计划 02.07.2020

从7月1日起，以色列政府可以开始实施对约旦河西岸被占领土的吞并计划。备受争议的吞并计划早已引发批评，甚至因过往纳粹历史而相当忌惮抨击以色列的德国，现在也通过了议会决议，指出吞并计划违反国际法。
19.05.2020, Palästinensische Autonomiegebiete, Ramallah: Palästinenserpräsident Mahmud Abbas spricht bei einem Treffen der Palästinenserführung in seinem Hauptquartier. Abbas hat ein Ende aller Vereinbarungen mit Israel und den USA erklärt. Foto: Alaa Badarneh/EPA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

巴勒斯坦总统阿巴斯停止与美国和以色列所有协议 20.05.2020

这仅仅是巴勒斯坦总统阿巴斯的一个威胁还是他此次当真？针对以色列在被占约旦河西岸的吞并计划，阿巴斯感觉不再有义务遵守所达成的协议。
21.08.2019, Irak, Erbil: Das Schulterabzeichen der Bundeswehr Mission Operation Inherent Resolve des Kurdistan Training Coordination Center, aufgenommen auf dem Truppenübungsplatz in Bnaslawa. Die Peschmerga werden durch Soldaten der Bundeswehr im nordirakischen Kurdengebiet ausgebildet. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

32名德国士兵撤离伊拉克 07.01.2020

周二（1月7日）凌晨，驻扎在伊拉克的120名德国联邦国防军士兵中，大约有四分之一的士兵撤离了伊拉克。

Israeli flags fly in front of new Jewish housing in the Efrat Settlement, West Bank, September 7, 2014. Last week Israel published tenders to build 283 homes in a West Bank settlement days after announcing it s biggest land grab on Palestinian land in three decades. The move drew international condemnation as settlement building is seen as a major obstacle to peace with the Palestinians. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718 Israeli Flags Fly in Front of New Jewish Housing in The Efrat Settlement WEST Bank September 7 2014 Load Week Israel published Tenders to BUILD 283 Homes in a WEST Bank Settlement Days After announcing IT S Biggest Country Grave ON PALESTINIAN Country in Three Decades The Move Drew International condemnation As Settlement Building IS Lakes As a Major obstacle to Peace With The PALESTINIANS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718

犹太人定居点政策：美国改变立场 19.11.2019

美国国务卿彭佩奥称，视以色列在约旦河西岸的犹太人定居点“抵触国际法”的立场“未能推动和平”，因此，美方将不再持这一立场。美方态度的这一改变与国际共识相抵触，并危及巴勒斯坦人对“两国方案”所持的希望。
10.09.2019, Israel, Tel Aviv: Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, spricht bei einer Pressekonferenz. Eine Woche vor der Parlamentswahl in Israel hat Netanjahu erklärt, bei seiner Wiederwahl das Jordantal im besetzten Westjordanland zu annektieren. Israel werde seine Souveränität auf das Gebiet an der Grenze zu Jordanien ausdehnen, sagte Netanjahu am Dienstag. Foto: Oded Balilty/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

内塔尼亚胡吞并计划遭强烈抨击 11.09.2019

“战争罪行”、“种族隔离国家”——谴责以色列总理新近的选战承诺的不仅是巴勒斯坦人。他计划吞并三分之一的被占约旦河西岸地区。
Princess Haya bint Al Hussein, the wife of Dubai's Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, is seen leaving The Royal Courts of Justice in London, Britain, July 30, 2019. REUTERS/Toby Melville

消失的迪拜王妃现身伦敦法院 31.07.2019

据称逃离迪拜的约旦公主哈雅在伦敦被发现。在此之前，她已经数周渺无音信。显然她是想逃离她的丈夫——迪拜酋长穆罕默德。

Stranded migrants and refugees hold placards as they protest outside the German Embassy in Athens, on Wednesday, July 19, 2917. About a hundred people, most of them from Syria, marched to protest Germany's decision to limit number of family reunification from Greece. (AP Photo/Petros Giannakouris) |

来德家庭团聚申请超3万份 01.08.2018

从8月1日起，德国将允许获得"有限庇护权"的难民将家属接到德国，数量为每月不超过1000人。德国驻约旦、黎巴嫩、伊拉克和土耳其的签证申请处人满为患。不多，大多数申请都被拒。
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