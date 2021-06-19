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约旦王国位于中东地区，与叙利亚、伊拉克、沙特阿拉伯以及以色列、巴勒斯坦接壤。
首都安曼
巴勒斯坦民族权力机构表示，已取消与以色列交换约100万剂Biontech/辉瑞疫苗，原因是以方提供的疫苗即将过期。已经运抵约旦河西岸的疫苗将被送回以色列。以方早些时候曾表示，已向巴方交付了10万剂疫苗。
新一轮中东冲突也延烧至约旦河西岸。在那里，示威活动的矛头不仅指向以色列，也开始指向法塔赫（巴勒斯坦民族解放运动）的领导人。
以色列军队和哈马斯在加沙地带交火持续之际，美联社、半岛等国际媒体在加沙市的办公楼被整个炸毁，同时，约旦河西岸的抗议活动中发生了严重流血冲突。
约旦国王阿卜杜拉二世宣布，持续数天的政治危机已经结束。此前，有报道说，其同父异母弟弟曾试图推翻他。
约旦前王储哈姆扎在一支视频中自称遭到软禁。该国政府宣称，哈姆扎及一些被捕的高官、王室成员等人企图破坏国家安全及稳定。哈姆扎则否认涉入任何阴谋。
约旦前王储哈姆扎据称因里通外国遭到软禁，但这个外国是谁？围绕这部宫廷剧，同父异母的阿卜杜拉国王已下令逮捕约15人。有人猜测，哈姆扎王子触碰了“国家稳定”的红线。
约旦前王储哈姆扎周六声称他被软禁。约旦当局则否认相关传闻，但表示无人能凌驾于法律之上。此前，约旦当局以保护国家安全为由逮捕了多人。有报道称，这些人涉嫌策划了一起针对约旦国王的阴谋。
以色列赶在特朗普政权移交之前批准新增约旦河西岸的定居点住房780套，可能会与即将上台的拜登政府发生冲突。
“台湾一直不是中国的一部分”；如果美国和盟友不团结，就都会变为中国的“殖民地”。这些说法都出自美国国务卿蓬佩奥之口。在也许是他作为国务卿任期的最后时刻，蓬佩奥挑战所有美国外交传统的决心没有改变。
从7月1日起，以色列政府可以开始实施对约旦河西岸被占领土的吞并计划。备受争议的吞并计划早已引发批评，甚至因过往纳粹历史而相当忌惮抨击以色列的德国，现在也通过了议会决议，指出吞并计划违反国际法。
这仅仅是巴勒斯坦总统阿巴斯的一个威胁还是他此次当真？针对以色列在被占约旦河西岸的吞并计划，阿巴斯感觉不再有义务遵守所达成的协议。
周二（1月7日）凌晨，驻扎在伊拉克的120名德国联邦国防军士兵中，大约有四分之一的士兵撤离了伊拉克。
美国国务卿彭佩奥称，视以色列在约旦河西岸的犹太人定居点“抵触国际法”的立场“未能推动和平”，因此，美方将不再持这一立场。美方态度的这一改变与国际共识相抵触，并危及巴勒斯坦人对“两国方案”所持的希望。
“战争罪行”、“种族隔离国家”——谴责以色列总理新近的选战承诺的不仅是巴勒斯坦人。他计划吞并三分之一的被占约旦河西岸地区。
据称逃离迪拜的约旦公主哈雅在伦敦被发现。在此之前，她已经数周渺无音信。显然她是想逃离她的丈夫——迪拜酋长穆罕默德。
从8月1日起，德国将允许获得"有限庇护权"的难民将家属接到德国，数量为每月不超过1000人。德国驻约旦、黎巴嫩、伊拉克和土耳其的签证申请处人满为患。不多，大多数申请都被拒。
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