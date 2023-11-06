约旦前王储自称遭软禁 背后是惊天阴谋？

约旦前王储哈姆扎周六声称他被软禁。约旦当局则否认相关传闻，但表示无人能凌驾于法律之上。此前，约旦当局以保护国家安全为由逮捕了多人。有报道称，这些人涉嫌策划了一起针对约旦国王的阴谋。