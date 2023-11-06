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约旦王国位于中东地区，与叙利亚、伊拉克、沙特阿拉伯以及以色列、巴勒斯坦接壤。
首都安曼
以色列军方称，对加沙城的包围正在继续收紧，加沙地带已被分为“南加沙”和“北加沙”两个区域，并呼吁平民撤往南加沙。美国国务卿布林肯继续在中东穿梭外交。
美国国务卿布林肯前往约旦河西岸会晤巴勒斯坦权力机构领导人阿巴斯，重申了美国对加沙提供人道主义援助和协助重建的承诺。
第一批數百名持外國護照或雙重國籍者從加薩走廊撤離，抵達埃及。有消息指，接下來2週總計將撤離7500名外國人。另一方面，以色列在加薩的地面攻勢持續，並連續2日空襲難民營，聯合國憂心這可能構成戰爭罪。
以哈冲突可能蔓延至中东地区的担忧加剧。以色列战机在周六夜间至周日凌晨空袭了加沙各地目标，以及叙利亚的两座机场和约旦河西岸被占领土的一间清真寺。美国防长宣布加强中东军事部署。
在以色列不到四年时间里的第五次选举中，内塔尼亚胡领导的保守派利库德党与其可能的极右翼盟友有望获得议会多数席位。
在位于红海海滨的约旦亚喀巴港，一氯气容器在装运时破损，泄漏出有毒气体，导致十余人死亡，数百人受伤。
著名女记者阿克勒在报道以军和巴勒斯坦人在约旦河西岸的冲突时头部中弹丧生。目前多方要求彻查此事， 巴勒斯坦方面则称要直接向国际刑事法院提讼。
新一轮中东冲突也延烧至约旦河西岸。在那里，示威活动的矛头不仅指向以色列，也开始指向法塔赫（巴勒斯坦民族解放运动）的领导人。
以色列军队和哈马斯在加沙地带交火持续之际，美联社、半岛等国际媒体在加沙市的办公楼被整个炸毁，同时，约旦河西岸的抗议活动中发生了严重流血冲突。
约旦国王阿卜杜拉二世宣布，持续数天的政治危机已经结束。此前，有报道说，其同父异母弟弟曾试图推翻他。
约旦前王储哈姆扎在一支视频中自称遭到软禁。该国政府宣称，哈姆扎及一些被捕的高官、王室成员等人企图破坏国家安全及稳定。哈姆扎则否认涉入任何阴谋。
约旦前王储哈姆扎据称因里通外国遭到软禁，但这个外国是谁？围绕这部宫廷剧，同父异母的阿卜杜拉国王已下令逮捕约15人。有人猜测，哈姆扎王子触碰了“国家稳定”的红线。
约旦前王储哈姆扎周六声称他被软禁。约旦当局则否认相关传闻，但表示无人能凌驾于法律之上。此前，约旦当局以保护国家安全为由逮捕了多人。有报道称，这些人涉嫌策划了一起针对约旦国王的阴谋。
以色列赶在特朗普政权移交之前批准新增约旦河西岸的定居点住房780套，可能会与即将上台的拜登政府发生冲突。
“台湾一直不是中国的一部分”；如果美国和盟友不团结，就都会变为中国的“殖民地”。这些说法都出自美国国务卿蓬佩奥之口。在也许是他作为国务卿任期的最后时刻，蓬佩奥挑战所有美国外交传统的决心没有改变。
这仅仅是巴勒斯坦总统阿巴斯的一个威胁还是他此次当真？针对以色列在被占约旦河西岸的吞并计划，阿巴斯感觉不再有义务遵守所达成的协议。
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