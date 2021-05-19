 约旦海港发生致命有毒物质泄漏事故 | 科技环境 | DW | 28.06.2022

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科技环境

约旦海港发生致命有毒物质泄漏事故

在位于红海海滨的约旦亚喀巴港，一氯气容器在装运时破损，泄漏出有毒气体，导致十余人死亡，数百人受伤。

Jordanien | Tote und Verletzte bei Gasunglück am Hafen von Aqaba

监控录像显示，事故发生时黄色烟雾从穿上升起

（德国之声中文网）红海海滨的约旦亚喀巴港（ Akaba ）发生一起毒气泄漏事件，造成至少12人死亡，约250人受伤。

据当局一发言人表示，当时，一氯气罐集装箱在由起重机调上一艘货船时不慎坠落，发生气体泄漏。该国国家电视台播放的监控录像显示，浓密的黄色气体云在船上和港口地区迅速蔓延，港口工作人员争相逃离。 

部分港区迅即实施安全疏散。据民防部门称，泄漏现场将由专业人员清理。据媒体报道，约旦政府总理和内政部长均赶赴事故现场，并已任命一特别小组调查事故原因。

Jordanien | Tote und Verletzte bei Gasunglück am Hafen von Aqaba

消防人员在清理事故现场

小麦筒仓未受损  

亚喀巴港位于红海分支亚喀巴湾北端，与以色列港口城市埃拉特（ Eilat ）遥遥相对。这两个城市都受潜水爱好者青睐。作为约旦的唯一海港，亚喀巴对国家经济具有举足轻重的作用。该港亦是向伊拉克运输货物的中心。据运营公司称，该港小麦库存未受到此次毒气泄漏事故影响。 

氯气主要用于消毒剂及水处理，吸入后，可与其它空气成分发生混合反应，形成盐酸，依不同浓度，可导致危及生命的肺部化学灼伤。

 

（德新社，路透社）

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