约旦宫廷剧究竟为哪般？

（德国之声中文网）约旦副总理萨法迪（Ayman Safadi）周日（4月4日）说，前王储哈姆扎（Hamzah bin Hussein）及其助手和“外国方面”发生联系，讨论破坏约旦安全的 "适当时机"。

约旦安全部队于周六逮捕了几名官员。哈姆扎说，他因为批评政府而遭到软禁。

萨法迪说，哈姆扎最近从事了旨在煽动人们反对国家政权的 "活动和运动"。

萨法迪在记者会上说，国王阿卜杜拉二世将与他这位同父异母的弟弟在王室内部直接就此展开讨论。

萨法迪说，相关调查早已开始，约旦政府已经挫败了所有破坏安全的行为。他没有指明谁是所称参与此阴谋的 "外国方面"。

约旦国内的反应如何？

周日（4月4日），前王储哈姆扎批评约旦政府软禁自己的视频传出之后，他的母亲努尔王后首次作出回应，谴责 "邪恶的诽谤"。

她在Twitter上说，"祈祷真相和正义战胜所有针对无辜受害者的邪恶诽谤。求神保佑，赐他们平安。"

约旦军方负责人周六称，哈姆扎并没有被逮捕，但他被要求停止 "一些可能被用来影响约旦的稳定和安全的活动"。对此，哈姆扎在视频中表达了不同的意见。

约旦另一副总理克里山（Tawfiq Krishan）周日表示，约旦政府从来没有 "消灭反对派或排挤某项政治运动"。

他是在纪念约旦建国100周年的一次高层官员会议上讲这番话的。

约旦官方媒体《Al-Rai》周日警告说，约旦的 "安全和稳定 "是一条 "不可逾越甚至不可接近的红线"。

哪些人被逮捕了？

约旦副总理萨法迪说，当局逮捕了14至16人，其中包括两名高官。

被捕者中有阿瓦达拉（Bassem Awadallah），他是前财政和计划部长，也是国王的长年亲信。同时，他也是沙特王储萨勒曼（Mohammed bin Salman）的顾问。

阿瓦达拉是经济改革的倡导者。2008年，他因被指控干预敏感的政治和经济事务而辞去了王室法院院长的职务。

萨法迪说，阿瓦达拉与所谓的 "外国反对派 "发生联系，其目的是煽动人民反对约旦政权。

安全部队还逮捕了王室高官扎伊德（Sharif Hassan Ben Zaid）。据当地媒体报道，他是国王驻沙特的特使，在沙特也有投资。

哈姆扎怎么说？

前王储哈姆扎在一个视频中声称，他被软禁了。该视频由他的律师提供给了BBC。

在该视频中，哈姆扎表示他目前被禁止离家、与他人见面。他说，"我录下这个视频，是为了表明官方所说的内容并不符合实际情况。"

这位约旦前王储也在视频中批评了约旦政府，称其应该为该国人权状况恶化负责。他表示不会服从当局禁止他与外界接触的命令。

在周日发布在推特上的一段录音中，他说，"他们要求我不能出门、不能发推特、不能与人交流，我当然不会服从。"

约旦问题专家卡姆哈维（Labib Kamhawi）告诉美联社记者，哈姆扎称自己可能是作为长期执政的阿卜杜拉国王的替代者，这很可能越过了王室的底线。

"这是国王不接受或不容忍的事情，"他对美联社记者说，"这就是为什么我们能看到这一切。这个事情或多或少已经结束了。''

多国纷纷支持约旦王室

在有关阴谋的传闻和逮捕消息传出后，多国表达了对约旦国王的支持。

最早沙特王室在周六（4月3日）表示支持约旦国王阿卜杜拉二世，称将全力支持约旦国王"为维持安全与稳定所作的一切决定和措施"。此外，巴林、埃及、黎巴嫩、阿联酋、卡塔尔、伊拉克、科威特、阿曼以及海湾合作委员会秘书长也都表达了对约旦国王的支持。

约旦最大的西方盟友美国也表达了对约旦王室的支持。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在一份声明中说："阿卜杜拉国王是美国的重要伙伴，他拥有我们的全力支持。"

约旦与以色列、巴勒斯坦领土、叙利亚和伊拉克接壤，长期以来是西方国家的重要盟友。

哈姆扎的批评与新冠疫情

虽然约旦的事态发展让很多人感到意外，但是德国之声记者易卜拉欣（Aya Ibrahim）表示，仔细观察约旦局势，此前就能发现一些蛛丝马迹。她说，"新冠疫情让这个国家在经济上遭受损失。它不得不采取一些非常严厉的紧缩措施，普通约旦人承受了很多痛苦。”因此，前王储哈姆扎对腐败问题和统治精英的批评 "确实在国内引起了一些国王批评者的共鸣"。

她说，"他确实说过他会见了一些部落领袖，因此我们可以理解为什么官方认为他是在破坏稳定。"

安曼记者斯维思（Rana Sweis）告诉德国之声，前王储哈姆扎发布视频的举动是"前所未有的"。

"约旦通常是一个稳定的阿拉伯王国，一直是欧美国家的坚定盟友，特别是在中东反恐合作方面。"她说，"这真的是一种罕见的紧张局势，我们以前从未在这个层面见过。”

约旦能否公布所谓政变阴谋的证据？

安曼的政治分析家和评论员萨拜勒（Amer Al Sabaileh）呼吁约旦政府公布其指控的政变阴谋的证据。

"我们（在约旦）不觉得有人会对这种破坏稳定的行为感兴趣，"他对德国之声说， "所以，我认为政府有义务公布具体的证据，以便取信于民，尤其是约旦国内公众和舆论。"

哈姆扎信函：忠于并支持国王陛下

不过，周二（4月6日）约旦检察官Hassan al-Abdallat在一份声明中说：“为了对安全部门调查哈姆扎王子和其他人得以保密，在现阶段禁止公布与这项调查有关的任何内容”，禁止媒体以及社交网络探讨这一主题，否则将采取法律行动。

一日前，约旦王宫公布了一封有哈姆扎王子签名的信件，其中王子写道，“我将继续忠于我祖先的遗产，走在他们的道路上，忠于他们指出的道路，忠于国王陛下。我将随时准备帮助和支持国王陛下和他的王储。"

2004年前，哈姆扎王子自己曾是约旦王储。同父异母的哥哥阿普杜拉继承王位后，罢黜原王储哈姆扎，并将自己的儿子立为约旦新王储。

张平/ 李鱼 （法新社、美联社、路透社）

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