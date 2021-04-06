约旦国王："叛乱告终" 

（德国之声中文网）通过授权国家电视台宣读的一份声明，约旦国王阿卜杜拉二世对国民说，"我向你们保证，叛乱已经结束"。

阿卜杜拉二世此举旨在结束几天来的政治危机。 鉴于有王室成员涉嫌参与政变阴谋，阿卜杜拉二世称感到震惊、痛苦和愤怒。他表示，对祖国的稳定而言，过去几天的挑战不是最困难的或是最危险的，但对他个人来说却是最痛苦的。

（Hamsa bin Hussein,）据称参与了可能的宫廷政变阴谋。后者否认相关指控。不过，在英国广播公司BBC公布的一段视频中，哈姆萨王子严厉批评了国王。这两个同父异母兄弟之间早有某种程度的竞争。

哈姆萨曾长期被认为是其父侯赛因一世宠儿，作为王位继承人培养。父王常在公开场合称他为 "他的喜悦"。然而，1999年去世前不久，国王侯赛因一世改了主意，确立长子阿卜杜拉二世为王位继承人，而非哈姆萨。

根据哈姆萨本人的一份声明，因涉嫌参与阴谋，自己已于上周六被软禁。约旦王室本周二下达了对相关事件的禁言令。

"' 王子身边的人'被指与阴谋有染

阿卜杜拉二世在声明中表示，"今天，哈姆萨及其家眷入住皇宫，由我看护。"约旦政府通报说，调查显示，王子身边的人与 "破坏稳定 "的势力有联系，数名嫌疑人被捕。

本周一晚，王室宣布，哈姆萨王子重申了对国王的忠诚。在声明中，阿卜杜拉二世也承认国家尚有其他问题："我国正面临艰巨的经济挑战，而新冠大流行瘟疫加剧了这一挑战。" 去年，这个原就资源贫乏、遍布沙漠的国家经济萎缩，失业率急速上升。

凝炼／乐然 （德新社、路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。