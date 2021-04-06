 约旦国王：″叛乱告终″  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2021

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时政风云

约旦国王："叛乱告终" 

约旦国王阿卜杜拉二世宣布，持续数天的政治危机已经结束。此前，有报道说，其同父异母弟弟曾试图推翻他。  

Jordanien König Abdullah Prinz Hamzah al-Hussein 2012

2012年1月，约旦国王王阿卜杜拉二世和拉尼娅王后（图左）参加同父异母弟弟哈姆萨·本·侯赛因的婚礼。图右为哈姆萨的母亲努尔王后。

（德国之声中文网）通过授权国家电视台宣读的一份声明，约旦国王阿卜杜拉二世对国民说，"我向你们保证，叛乱已经结束"。

阿卜杜拉二世此举旨在结束几天来的政治危机。 鉴于有王室成员涉嫌参与政变阴谋，阿卜杜拉二世称感到震惊、痛苦和愤怒。他表示，对祖国的稳定而言，过去几天的挑战不是最困难的或是最危险的，但对他个人来说却是最痛苦的。  

  

Jordanien | Prinz Hamzah al-Hussein

前王储哈姆萨·本·侯赛因曾是王位竞争者 

  （Hamsa bin Hussein,）据称参与了可能的宫廷政变阴谋。后者否认相关指控。不过，在英国广播公司BBC公布的一段视频中，哈姆萨王子严厉批评了国王。这两个同父异母兄弟之间早有某种程度的竞争。   

哈姆萨曾长期被认为是侯赛因一世宠儿，作为王位继承人培养。父王常在公开场合称他为 "他的喜悦"。然而，1999年去世前不久，国王侯赛因一世改了主意，确立长子阿卜杜拉二世为王位继承人，而非哈姆萨。 

根据哈姆萨本人的一份声明，因涉嫌参与阴谋，自己已于上周六被软禁。约旦王室本周二下达了对相关事件的禁言令。   

 "'王子身边的人'被指与阴谋有染 

 阿卜杜拉二世在声明中表示，"今天，哈姆萨及其家眷住皇宫，由我看护。"约旦政府通报说，调查显示，王子身边的人与 "破坏稳定 "的势力有联系，数名嫌疑人被捕。  

观看视频

约旦王室动荡 前王储遭软禁

本周一晚，王室宣布，哈姆萨王子重申了对国王的忠诚。在声明中，阿卜杜拉二世也承认国家尚有其他问题："我国正面临艰巨的经济挑战，而新冠大流行瘟疫加剧了这一挑战。" 去年，这个原就资源贫乏、遍布沙漠的国家经济萎缩，失业率急速上升 

 

凝炼／乐然　（德新社、路透社 

 

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