约旦前王储自称遭软禁 背后是惊天阴谋？

（德国之声中文网）约旦前王储哈姆扎（Hamzah bin Hussein）在一个视频中声称，他被软禁了。该视频由他的律师提供给了BBC。

在该视频中，哈姆扎表示他目前被禁止离家、与他人见面。"我录下这个视频，是为了表明官方所说的内容并不符合实际情况"，他说。

这位约旦前王储也在视频中批评了约旦政府，称其应该为该国人权状况恶化负责。他同时否认了所有约旦当局针对他不当行为的指控。

约旦官方则否认了哈姆扎的说法，表示这位亲王没有被关押，也没有受到任何"限制性措施"约束。

现年41岁的哈姆扎是约旦国王阿卜杜拉二世同父异母的弟弟，他比阿卜杜拉二世年轻18岁。哈姆扎在1999年被阿卜杜拉二世任命为王储，但2004年又被废除王储身份，阿卜杜拉二世的儿子成为新王储。

发生背景

该事件背景是一起据称针对现任约旦国王的阴谋。约旦官媒佩特拉 (Petra) 通讯社此前报道称，约旦军方出于"安全相关理由"逮捕了约旦国王阿卜杜拉二世的一位前顾问、一位王室成员和其他数人。

《华盛顿邮报》援引一位中东高级情报官员称，这次逮捕是因为一起据称是针对约旦国王的阴谋。这位官员称，这起阴谋组织精密，但尚不清楚已经策划到什么程度。佩特拉通讯社则援引约旦安全部门人士称，在逮捕前已对这些人员进行了严密的监视，目前正在进行全面调查。

其中一名逮捕者是阿瓦达拉（Bassem Awadallah），他曾在美国和英国留学，在多年里与约旦国王交情甚好，曾担任约旦财政大臣。阿瓦达拉是经济改革的拥护者，一直令官僚特权派不满，他2008年辞去了约旦皇家哈希姆法院院长的职务。

另一名被捕的是名为扎伊德（Sharif Hassan Ben Zaid）的高级官员。据报道，这起阴谋涉及到约旦国家安全部门的数人和几名部族首领。

约旦很少发生高级官员、王室成员被逮捕的事件。长期以来，该国一直是西方的重要盟友。它与以色列、巴勒斯坦、叙利亚和伊拉克接壤，是动荡地带的稳定绿洲。

约旦陆军首长优素福（Yousef Huneiti）表示，目前调查仍在进行中，未来将会以透明的方式公开调查结果。他还对佩特拉通讯社说，"没有人凌驾于法律之上，约旦的安全和稳定高于一切"。

多国纷纷支持约旦王室

在阴谋传闻和逮捕消息传出后，多国表达了对约旦国王的支持。

沙特王室在周六（4月3日）表示支持约旦国王阿卜杜拉二世，称将全力支持约旦国王"为维持安全与稳定所作的一切决定和措施"。此外，巴林、埃及、黎巴嫩、阿联酋、卡塔尔、伊拉克、科威特、阿曼以及海湾合作委员会秘书长也都表达了对约旦国王的支持。

约旦最大的西方盟友美国也表达了对约旦王室的支持。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在一份声明中说："阿卜杜拉国王是美国的重要伙伴，他拥有我们的全力支持。"

王凡/张筠青（美联社，路透社等）

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