 “红黄绿”三党正式启动组阁谈判 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2021

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新闻广角

“红黄绿”三党正式启动组阁谈判

经过一系列试探性会谈之后，社民党、绿党以及自民党将正式开启“红黄绿”组阁谈判。上述三个政党联合发布了一份12页的文件，罗列了迄今为止的谈判结果。

Pressekonferenz nach Ampel-Sondierungsgesprächen

社民党总理候选人肖尔茨称，迄今为止的"会谈结果非常之好"。他表示，各方关注的重点是"德国社会的现代化改造"以及抗击气候变化。行政机构的工作流程必须变得更为快捷、更加数码化。传统工业必须进行转型，并为此大幅提升可再生能源的比例。肖尔茨说："这可能是德国一百年以来最大规模的现代化改造项目，这将对德国经济大有益处。"

Deutschland Sondierungsgespräche l Ampel-Koalition, Baustellenschild

“红黄绿”能否组阁成功还有待进一步观察。

"变革的契机"

在谈到社会团结问题时，肖尔茨表示，整个社会必须为共同的目标而努力。这些目标包括：为儿童提供更好的发展空间，加快住宅建设，保障养老金，促进社会各领域引入合理薪资制度等等。这位目前仍在担任德国财政部长的社民党政治家表示，同绿党和自民党所进行的会谈，"气氛非常具建设性，令人非常愉快。"

绿党主席贝尔博克（ Annalena Baerbock）也强调了各党派之间"充满信任的交流"，她表示，"各党派就各自的分歧展开了开诚布公的讨论，目的则是求同存异，寻找合作的途经和桥梁。"贝尔博克认为会谈非常成功，她强调，对绿党来说，"最大的问题是如何打造一个符合气候保护需求的社会、符合气候保护需求的富裕生活，以及如何将德国和欧洲的社会市场经济转型为社会生态市场经济。"

Berlin | Sondierungsgespräche SPD, Grüne und FDP | Fridays for Future Protest

环保人士敦促各政党组阁不应以气候保护为代价。

自民党主席林德纳（Christian Lindner）表示："过去几天的会谈风格非常不同于以往。"他表示，各方在小范围内进行了严肃认真的讨论，并能耐心地听取对方的政治主张。他表示，仅此一点就已经开创了"德国政治生活的新篇章"，让人们有理由相信"我们的国家能够开创新的局面。"

从两两会谈到三方会谈

联邦大选结束后，绿党和自民党率先展开了会谈。稍后，社民党和联盟党又分别同绿党和自民党举行了会谈。最后，社民党、绿党和自民党开始了就组阁问题的试探性谈判。上述三个政党一旦组阁成功，将形成所谓的"红绿交通灯"联合政府，因为这三个政党的代表色分别为红色、绿色和黄色。

试探性会谈的目的是寻找合作交集以及建立相互信任。试探性会谈如果进展顺利，则开启组阁谈判。组阁谈判如果取得成功，参与各方将会签署一份具有约束力的联合执政协定，作为下一届政府的施政纲领。

（德新社，法新社）

 

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