红茶与皇室：德国人眼里的英国人

（德国之声中文网）英语系国家人民对德国人应该有不少刻板印象，例如爱喝酒及吃香肠。那么德国人又是如何看待"老对头"英国人呢？

以下是德国人对英国人的10大刻板印象：

1. 爱喝茶

德国人对英国人最普遍的印象就是爱喝茶。位于波恩的德意志联邦共和国史博物馆正举办特展"非常英国"（Very British），介绍德国人对英国人的刻板印象，而这场特展的广告图像就是一个巨大茶杯。有些德国人真的认为，英国人每天会喝上10杯茶，而德国人则习惯"咖啡配蛋糕"。

2. 疯狂政坛

在德国人眼中，英国政治家是一群行为古怪的异类，与他们过去的行为相比，脱欧这件事大概算不上太疯狂。英国首相约翰逊一直被国际社会视为可爱的丑角，不过随着脱欧时间将近，这样的印象逐渐出现转变。

德国的政治评论家和喜剧演员如亨宁·韦恩（Henning Wehn）就因为嘲讽英国的脱欧进程以及老派的政治模式，在英国颇为出名。

例如在英国国会开幕大典上，英国女王伊丽莎白二世戴着华丽的首饰发表演说。亨宁·韦恩在推特上发文："又是一个值得期待的政治娱乐周。喝点茶，坐下看戏吧！"

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 “肃静！肃静！” 这些天，英国国会下议院为脱欧事宜吵得不可开交，这可苦透了56岁的议长伯考(John Bercow)。每次他高声咆哮“肃静”(Order!)时，一定会回想起他念小学时的某位崩溃的老师，徒劳地试图让一群捣蛋鬼遵守课堂秩序。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 突破传统 我就不穿！ 议长负有维护下议院秩序之责，应当恪守中立。在围绕脱欧争议的辩论中，伯考被认为似乎站在了反对梅首相的阵营一边。他2009年上任就职时，曾拒绝按照传统佩戴假发、穿传统长袍。像图中这样的华丽服饰，他只有在有重要国事活动时才肯穿。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 人事斗争 无法免俗 伯考议长的用词极富戏剧性，议员们往往忍俊不禁。当然，也有不少保守党议员指责他试图“颠覆”脱欧计划，认为议长没能恪守中立。强硬派甚至表示，当前局面要是持续下去，女王陛下应当解散国会。还有人威胁要取消伯考卸任后晋升上议院贵族的资格。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 孩子们，不要吵，一个一个慢慢说！ 这幅照片，好似一幅巴洛克时期的油画：大臣们和议员们正在努力使议长伯考相信，反对党工党领袖科尔宾(Jeremy Corbyn)确实对梅首相出言不逊。科尔宾真的轻声咒骂梅首相是“蠢货”？谁又听到了科尔宾的嘟囔？科尔宾真的是性别歧视者？不管怎样，最终，工党领袖不得不表示出了一点歉意。

无奈咆哮公堂的英国议长大爷 挠光头发也没用 伯考是网球巨星费德勒的球迷，每当偶像输球时，议长大爷就会绝望地挠头。如今让他挠头的事情还真不少：他和保守党内同僚们的关系，已经因脱欧争议而十分紧张。许多人已经在呼吁他尽早辞职。也许这不是坏主意：要是他干到2022年任期结束，议长大爷是否会成为光头大爷？ 作者: Barbara Wesel



3. 黑暗料理

全世界都认为德国人热爱香肠和煎肉排。与此同时，英国食物在德国人眼里糟糕至极。德国人觉得英国食物难吃，不是油炸就是味如嚼蜡。唯一值得称许的是广受大众欢迎的炸鱼薯条。

英国料理中唯一值得称许的是广受大众欢迎的炸鱼薯条

4. 彬彬有礼

这个刻板印象近年来颇受质疑，不过仍获得普遍认同：英国人是非常有礼貌的家伙。许多德国人认为，英国人在没有犯错的情况下还是习惯道歉，询问他人"你好吗？"的次数多的毫无必要，普遍来说非常有礼貌。

5. "别提战争"

第二次世界大战已经过去70多年，但许多德国人并不相信英国人的国家记忆如此短暂。英国广播公司制作的电视喜剧《非常大酒店》（Fawlty Towers）有句著名台词"别提战争"，正好巩固了这种刻板印象。这类无法摆脱战争记忆以及对痛恶德国人的角色，在德国特别出名。在英国举行脱欧公投前，反欧盟言论也曾将矛头对准德国和二战。

6. 疯迷皇室

德国人在第一次世界大战后终结了贵族政治。许多德国人认为，英国人对其皇室过分着迷。虽然在现今的英国社会中，英国女王只扮演象征性角色，但从英国女王在脱欧中的角色（包括声称受到约翰逊欺骗），仍凸显出屹立不倒的英国皇室传统。

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7. 老在排队

德国人不清楚英国人究竟喜不喜欢排队，反正无论如何，他们认为英国人花很长的时间在排队。"英国人老在排队"的奇怪印象在德国十分出名，同时又是一个英国人彬彬有礼的例子。

8. 幽默感

德国人对英国式的机智和讽刺如数家珍，主要是来自《憨豆先生》（Mr Bean）和《蒙提·派森》（Monty Python）等电视剧集。1960年播映的英国幽默短剧《一个人的晚宴》（Dinner for One）或许在英国默默无闻，但却在德国拥有广大收视群。多年来这是德国的除夕经典节目，可算是全世界最常被重播的电视剧。

9. 流行乐

近几年来，"英国音乐都很棒"这样的刻板印象已经有减弱的趋势，但是上世纪60和70年代的传奇人物如披头士和朋克摇滚乐队"性手枪"（The Sex Pistols）依旧鲜明地停留在德国人的国民记忆中。德国人相信，英国流行乐虽然已经风光不再，但曾是史上最伟大的音乐。

10. 足球流氓

德英两国在足球场上的势不两立，或许可以追溯至1966年的世界杯。当年英国在总决赛上以些微的比分险胜西德，自此之后一直是德国的死对头，也因此衍生出令人稍微不快的刻板印象。在德国及部分国家中，英国人以"流氓行径"闻名-在足球比赛上具攻击性而且经常有醉酒的脱序行为。幸好这样的刻板印象已逐渐消失。