红茶与皇室：德国人眼里的英国人

（德国之声中文网）英语系国家人民对德国人应该有不少刻板印象，例如爱喝酒及吃香肠。那么德国人又是如何看待"老对头"英国人呢？
以下是德国人对英国人的10大刻板印象：
1. 爱喝茶
德国人对英国人最普遍的印象就是爱喝茶。位于波恩的德意志联邦共和国史博物馆正举办特展"非常英国"（Very British），介绍德国人对英国人的刻板印象，而这场特展的广告图像就是一个巨大茶杯。有些德国人真的认为，英国人每天会喝上10杯茶，而德国人则习惯"咖啡配蛋糕"。
2. 疯狂政坛
在德国人眼中，英国政治家是一群行为古怪的异类，与他们过去的行为相比，脱欧这件事大概算不上太疯狂。英国首相约翰逊一直被国际社会视为可爱的丑角，不过随着脱欧时间将近，这样的印象逐渐出现转变。
德国的政治评论家和喜剧演员如亨宁·韦恩（Henning Wehn）就因为嘲讽英国的脱欧进程以及老派的政治模式，在英国颇为出名。
例如在英国国会开幕大典上，英国女王伊丽莎白二世戴着华丽的首饰发表演说。亨宁·韦恩在推特上发文："又是一个值得期待的政治娱乐周。喝点茶，坐下看戏吧！"
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无奈咆哮公堂的英国议长大爷
“肃静！肃静！”
这些天，英国国会下议院为脱欧事宜吵得不可开交，这可苦透了56岁的议长伯考(John Bercow)。每次他高声咆哮“肃静”(Order!)时，一定会回想起他念小学时的某位崩溃的老师，徒劳地试图让一群捣蛋鬼遵守课堂秩序。
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无奈咆哮公堂的英国议长大爷
突破传统 我就不穿！
议长负有维护下议院秩序之责，应当恪守中立。在围绕脱欧争议的辩论中，伯考被认为似乎站在了反对梅首相的阵营一边。他2009年上任就职时，曾拒绝按照传统佩戴假发、穿传统长袍。像图中这样的华丽服饰，他只有在有重要国事活动时才肯穿。
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无奈咆哮公堂的英国议长大爷
人事斗争 无法免俗
伯考议长的用词极富戏剧性，议员们往往忍俊不禁。当然，也有不少保守党议员指责他试图“颠覆”脱欧计划，认为议长没能恪守中立。强硬派甚至表示，当前局面要是持续下去，女王陛下应当解散国会。还有人威胁要取消伯考卸任后晋升上议院贵族的资格。
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无奈咆哮公堂的英国议长大爷
孩子们，不要吵，一个一个慢慢说！
这幅照片，好似一幅巴洛克时期的油画：大臣们和议员们正在努力使议长伯考相信，反对党工党领袖科尔宾(Jeremy Corbyn)确实对梅首相出言不逊。科尔宾真的轻声咒骂梅首相是“蠢货”？谁又听到了科尔宾的嘟囔？科尔宾真的是性别歧视者？不管怎样，最终，工党领袖不得不表示出了一点歉意。
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无奈咆哮公堂的英国议长大爷
挠光头发也没用
伯考是网球巨星费德勒的球迷，每当偶像输球时，议长大爷就会绝望地挠头。如今让他挠头的事情还真不少：他和保守党内同僚们的关系，已经因脱欧争议而十分紧张。许多人已经在呼吁他尽早辞职。也许这不是坏主意：要是他干到2022年任期结束，议长大爷是否会成为光头大爷？
作者: Barbara Wesel
3. 黑暗料理
全世界都认为德国人热爱香肠和煎肉排。与此同时，英国食物在德国人眼里糟糕至极。德国人觉得英国食物难吃，不是油炸就是味如嚼蜡。唯一值得称许的是广受大众欢迎的炸鱼薯条。
英国料理中唯一值得称许的是广受大众欢迎的炸鱼薯条
4. 彬彬有礼
这个刻板印象近年来颇受质疑，不过仍获得普遍认同：英国人是非常有礼貌的家伙。许多德国人认为，英国人在没有犯错的情况下还是习惯道歉，询问他人"你好吗？"的次数多的毫无必要，普遍来说非常有礼貌。
5. "别提战争"
第二次世界大战已经过去70多年，但许多德国人并不相信英国人的国家记忆如此短暂。英国广播公司制作的电视喜剧《非常大酒店》（Fawlty Towers）有句著名台词"别提战争"，正好巩固了这种刻板印象。这类无法摆脱战争记忆以及对痛恶德国人的角色，在德国特别出名。在英国举行脱欧公投前，反欧盟言论也曾将矛头对准德国和二战。
6. 疯迷皇室
德国人在第一次世界大战后终结了贵族政治。许多德国人认为，英国人对其皇室过分着迷。虽然在现今的英国社会中，英国女王只扮演象征性角色，但从英国女王在脱欧中的角色（包括声称受到约翰逊欺骗），仍凸显出屹立不倒的英国皇室传统。
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温莎家族：不列颠的帝王之家
曾经的王室家族正式成员
这几条威尔士矮脚犬与女王伊丽莎白二世非常亲近，以至于引起了子女们的暗中嫉妒。有传言称，女王在任何情况下都不会被逼让步——除非是这几条宠物犬。2018年4月，女王最后的一只柯基犬威洛去世了。
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温莎家族：不列颠的帝王之家
迟来的成员
对于卡米拉，许多人都怀有复杂的情绪。和已故王妃戴安娜相比，卡米拉的受欢迎程度要差许多。不过，查尔斯王储却显然在卡米拉这里找到了他童年缺失的安全感。
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温莎家族：不列颠的帝王之家
王储熬白头
在英国历史上，从来没有一位王储像查尔斯这样，要经历如此之久的等待。即便他现在立刻登基，也将是英国历史上年纪最大的新科国王。
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温莎家族：不列颠的帝王之家
一代人的偶像
戴安娜原本是嫁入王室的，但她的风头却盖过了丈夫查尔斯王子。她的英年早逝是一场悲剧，也让英国王室陷入了一场公关危机：伊丽莎白女王迟疑了许久，才动身前去参加戴安娜的悼念活动。
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温莎家族：不列颠的帝王之家
女王形象 事关国体
女王外出，自然有专车接送。不过，上了年纪之后，上下车也不是一件轻松事。此外，下车时、以及大风天气时(英国常有!)如何避免“走光”，也是事关国体的大问题。女王的裁缝最终用了一个古老的办法：在裙摆处缝上沉重的铅线。
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温莎家族：不列颠的帝王之家
身边的亲王
女王丈夫菲利普亲王这么多年的日子也不轻松。他总是守在女王身后一步的位置。在公众中，菲利普亲王还挺受欢迎，他也相当具有幽默感。早年间，在陪同女王对德国进行国事访问时，一名外交官建议他一定要尝一尝德国葡萄酒，结果亲王说：“我就是要喝啤酒！”
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温莎家族：不列颠的帝王之家
马背上的对话
其实，美国总统里根和伊丽莎白女王之间本没有什么话题可谈的，但是1982年在温莎城堡，他们倒是相谈甚欢：他们对马匹都挺了解。
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温莎家族：不列颠的帝王之家
风流王子安德鲁
安德鲁是伊丽莎白的第三个孩子，也是登基后生下的第一个孩子。尽管他的即位顺序靠后，但照样赚足了眼球：他有着风流成性的私生活。
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温莎家族：不列颠的帝王之家
没有诽闻的模范家庭
威廉王子和凯特王妃相识于2002年。2007年，他们曾短暂分手，但并没有妨碍他们于2011年结婚。至今，这个王室家庭一直没有发生过任何诽闻。
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温莎家族：不列颠的帝王之家
王室家族香火不断
威廉王子夫妇目前已经有了三个孩子，依次分别是：乔治小王子、夏洛特小公主和2018年4月出生的路易小王子。图中，夏洛特小公主正在亲吻出生不久的弟弟。
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温莎家族：不列颠的帝王之家
哈里王子
他是王储查尔斯的次子，但并没有被哥哥威廉抢走所有的风头。他是英伦三岛的明星，也是小报记者关注的焦点。几年前，哈里王子还是各种聚会、狂欢的常客。
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温莎家族：不列颠的帝王之家
英美联姻
狂欢已成往事。哈里王子2018年5月19日迎娶美国演艺明星梅根·马克尔，结成一段英美姻缘。上回美国离异女子嫁入英国王室，还要追溯到20世纪30年代的爱德华八世。与当年不同的是，梅根如今受到英国人的热烈欢迎。婚礼当天，哈利王子和梅根受封萨塞克斯公爵、公爵夫人。
作者: 王凡, Daniel Heinrich
7. 老在排队
德国人不清楚英国人究竟喜不喜欢排队，反正无论如何，他们认为英国人花很长的时间在排队。"英国人老在排队"的奇怪印象在德国十分出名，同时又是一个英国人彬彬有礼的例子。
8. 幽默感
德国人对英国式的机智和讽刺如数家珍，主要是来自《憨豆先生》（Mr Bean）和《蒙提·派森》（Monty Python）等电视剧集。1960年播映的英国幽默短剧《一个人的晚宴》（Dinner for One）或许在英国默默无闻，但却在德国拥有广大收视群。多年来这是德国的除夕经典节目，可算是全世界最常被重播的电视剧。
9. 流行乐
近几年来，"英国音乐都很棒"这样的刻板印象已经有减弱的趋势，但是上世纪60和70年代的传奇人物如披头士和朋克摇滚乐队"性手枪"（The Sex Pistols）依旧鲜明地停留在德国人的国民记忆中。德国人相信，英国流行乐虽然已经风光不再，但曾是史上最伟大的音乐。
10. 足球流氓
德英两国在足球场上的势不两立，或许可以追溯至1966年的世界杯。当年英国在总决赛上以些微的比分险胜西德，自此之后一直是德国的死对头，也因此衍生出令人稍微不快的刻板印象。在德国及部分国家中，英国人以"流氓行径"闻名-在足球比赛上具攻击性而且经常有醉酒的脱序行为。幸好这样的刻板印象已逐渐消失。
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脱欧？不脱欧？关键是有创意！
惊呆
“脱欧？什么脱欧？”特雷莎·梅首相满面惊恐。这是3月23日伦敦示威游行队伍中的一个纸板头像，强调再度举行全民公投的诉求。
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救生圈
新公投、新运气，—今年1月中旬，英国人便为此走上伦敦街头，游行队伍中就有这个拿着救生圈的细唇特雷莎。她会扔下这个救生圈吗？
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英国亚马逊
“未来叫作欧洲”—3月23日，伦敦，扮成“神力女超人”的一名活动人士便为此战斗着。她大声疾呼“Put it to the People”—“让人民来决定”。
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穿刺
同一个反脱欧示威行动的参与者们向人们清楚展示了他们所认为的特雷莎·梅正在干什么：处决英国经济。这一塑像的制作者是德国狂欢节花车艺术家雅克·蒂利（Jacques Tilly）。
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“要做爱，不要脱欧”
这一对硬纸板面罩表现的是联邦德国总理默克尔和英国首相梅。3月21日，在欧盟布鲁塞尔峰会前，脱欧反对者中有人戴着它们。至于面罩是否的确很像这两名政府女首脑，这个问题不妨另作讨论— 不过，安吉拉和特雷莎风情万种……？难说吧？
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联合王国热吻欧盟
那还不如这样：联合王国和欧盟的认同可以说就画在了布鲁塞尔这两个峰会示威者的脸上了。这似乎一点都不妨碍俩人间的亲昵劲儿。
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迈开坚定步伐……
……走出欧盟。脱欧的赞同者们当然也能出场。这是2月27日，在英国国会大厦前。
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鼓足勇气
此人喊的是什么口号，不太清楚。然而，这位英国人再清楚不过地表示了赞同脱欧的立场。他的牙刷是否也饰有“联合杰克”旗标？
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脱欧不会是儿戏
也许，某些人会希望，脱欧永远只是一个童话。无论如何，一月中旬在伦敦出现的这个毛绒玩具独角兽表示的是，希望生活在未发生离开欧盟事件的一个粉红色世界上。
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脱下裤子
特雷莎·梅可没想到过：2019年1月15日，下院否决了她的退盟协议法案。就在国会驻地前，一幅人体画守候在了那里。画上是梅首相本人及退盟赞同者约翰逊、戈夫和戴维斯（从右至左）。自2017年10月起，雅克·蒂利的这辆花车跑遍了联合王国。
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肉身约翰逊
这是真人。虽说不是脱欧强硬派约翰逊本人，却是他有血有肉的真人模仿者加尔德隆（Drew Galdron）。他双手持一块标语牌，上有那句经典口号：“退盟：值得吗？”
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脱欧之恶吠
当然，脱欧反对者2018年10月举办的早成佳话的“吠公投”（Wooferendum）的参与者们也允许张口。对不起，该说，张嘴。就像这只大嘴，一付苦相，或许是想到了退盟。
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狗怒
似的，它也属于吠公投：狗狗们的撒尿站。它们特别受到邀请，冲着约翰逊的脸抬腿。脱欧的反对者们以此给自己的领地做记号。