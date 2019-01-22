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红色高棉

一个政治术语，用以代指柬埔寨共产党及其追随者。

红色高棉70年代在柬埔寨推行极左的社会工程政策，旨在实现所谓纯粹共产主义。极端改革造成数以百万计的人非正常死亡。进入21世纪后，联合国牵头成立了特别法庭，对红色高棉前领导人进行审判。

24.3.2016 *** (160324) -- BOAO, March 24, 2016 -- Cambodian Prime Minister Hun Sen addresses the opening ceremony of the Boao Forum for Asia (BFA) annual conference in Boao, south China s Hainan Province, March 24, 2016. ) (cxy) CHINA-HAINAN-BFA-OPENING (CN) ZhaoxYingquan PUBLICATIONxNOTxINxCHN Boao March 24 2016 Cambodian Prime Ministers HUN Sen addresses The Opening Ceremony of The Boao Forum for Asia BfA Annual Conference in Boao South China S Hainan Province March 24 2016 Cxy China Hainan BfA Opening CN ZhaoxYingquan PUBLICATIONxNOTxINxCHN Copyright: Imago/Xinhua

洪森访华 收获巨额礼单 22.01.2019

因实施独裁统治面临欧美制裁的柬埔寨首相洪森目前正在对北京进行为期三天的访问，并已得到中方提供援助的承诺。
Former Khmer Rouge leader ''Brother Number Two'' Nuon Chea sits inside the courtroom of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) as he waits for a verdict, on the outskirts of Phnom Penh, Cambodia, November 16, 2018. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)/Handout via REUTERS/ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS TPX IMAGES OF THE DAY

前红色高棉领导人首次因种族杀戮罪获刑 16.11.2018

对前柬埔寨共产主义恐怖政权——红色高棉的历史清理又迈进一步：农谢（Nuon Chea）和乔森潘（Khieu Samphan）因民族杀戮罪被判终身监禁。
17.04.2015 * Women pray in front of the skulls and bones of more than 8,000 victims of the Khmer Rouge regime during a Buddhist ceremony at Choeung Ek, a Killing Fields site located on the outskirts of Phnom Penh, April 17, 2015. Hundreds of Cambodians and monks gathered at the site to commemorate the 40th anniversary of the Khmer Rouge reign, which plunged the nation into a radical communist group genocide regime from 1975-1979. REUTERS/Samrang Pring

柬埔寨：四十年前的厄运 17.04.2015

周五（17日）是柬埔寨内战结束40周年的日子。当年，"红色高棉"正式进驻首都金边，预示着一场恐怖即将发生：四分之一国民被残杀，首都沦为一座空城。

受害者与刽子手 17.04.2015

在1975年到1979年红色高棉统治柬埔寨时期，上百万人惨遭杀害。今天很多当年的行凶者依然逍遥法外，甚至坚称自己也是巴尔布特政权的受害者。
In this handout photo courtesy of the ECCC, Cambodia's former Khmer Rouge President Khieu Samphan sits at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) as his verdict is delivered on the outskirts of Phnom Penh August 7, 2014. The U.N.-backed tribunal in Cambodia sentenced the top two surviving cadres of the Khmer Rouge regime to life in jail on Thursday after finding them guilty of crimes against humanity for their part in the 1970s killing fields revolution. REUTERS/Mark Peters/ECCC/Handout via Reuters (CAMBODIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CRIME LAW) ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION WILL BE PROVIDED SEPARATELY

两名前红色高棉领导人被判终身监禁 07.08.2014

红色高棉政权结束35年后，柬埔寨特别战争罪法庭周四以反人类罪判决该政权的两名领导人终身监禁。在70年代红色高棉暴力统治期间，约有200万人非正常死亡。
Former Khmer Rouge leader ''Brother Number Two'' Nuon Chea (C), is seen at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), in the outskirts of Phnom Penh in this handout picture dated October 31, 2013. Khmer Rouge war crimes tribunal is hearing closing arguments in the court's biggest case - known as Case 002 - after lengthy hearings into one of the darkest chapters of the 20th century. Between 1.7 and 2.2 million people died between 1975 and 1979 under the ultra-Maoist Khmer Rouge regime. The case's remaining defendants in the court - ''Brother Number Two'' Nuon Chea and ex-president Khieu Samphan - will make their presentations in response to criminal charges - crimes against humanity in relation to the alleged forced evacuation of population out of cities and the alleged execution of former government soldiers when they took over in 1975. REUTERS/Mark Peters/ECCC/Handout via Reuters (CAMBODIA - Tags: POLITICS CONFLICT CRIME LAW) ATTENTION EDITORS - NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

前红色高棉领导人法庭上高喊无辜 03.11.2013

柬埔寨特别法庭的预审分庭完成了对两名前红色高棉领导的结案审讯。检方要求法院判决两名被告人终身监禁，而被告律师却要求法庭应判决当事人无罪。
REFILE - CORRECTING COUNTRY IDENTIFIER Cambodia's Prime Minister Hun Sen shows his ink-stained finger after casting a vote in the general elections at a polling station in Kandal province July 28, 2013. REUTERS/Damir Sagolj (CAMBODIA - Tags: POLITICS ELECTIONS TPX IMAGES OF THE DAY)

柬埔寨大选尘埃落定 28.07.2013

柬埔寨议会选举结束，洪森领导的柬埔寨人民党迫不及待地宣布了胜利，反对派救国党则称自己在选举中占优，指责洪森舞弊。
Skulls are seen in Phnom Penh in this April 17, 1981 photo. The authorities say the victims were tied together by rope - seen in this photograph - before being executed by followers of Premier Pol Pot who was ousted from Power in early 1979. Drama depicting the killing fields revisit Cambodia under Khmer Rouge rule in a play will be staged Friday, Jan. 7, 2005 by some 80 fine arts students to mark the radical movement's ouster from power 26 years ago. (ddp images/AP Photo/D. Gray,)

柬埔寨立法禁止否认红色高棉暴行 07.06.2013
----EDITORS NOTE---- RESTRICTED TO EDITORIAL USE MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NHET SOKHENG / ECCC NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS This handout photo taken and released by the Extraordinary Chamber in the Courts of Cambodia (ECCC) on December 13, 2011 shows former Khmer Rouge leader Brother Number Two Nuon Chea (C) sitting in a dock of the courtroom in Phnom Penh. Cambodia's historic Khmer Rouge trial has barely begun but one verdict is already in: the fragile health and failing memories of the elderly accused and witnesses will make for a long, slow road to justice. AFP PHOTO / ECCC / NHET SOKHENG ----EDITORS NOTE---- RESTRICTED TO EDITORIAL USE MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NHET SOKHENG / ECCC NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (Photo credit should read NHET SOKHENG/AFP/Getty Images)

红色高棉法庭：农谢须出庭受审 29.03.2013
- In this Dec. 5, 2011 file photo released by the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Ieng Sary, former minister of Foreign Affairs, waits to be questioned at the court hall of the U.N.-backed war crimes tribunal on the outskirts of Phnom Penh, Cambodia. Ieng Sary, who co-founded Cambodia's brutal Khmer Rouge movement in 1970s, served as its public face abroad and decades later became one of its few leaders to face justice for the deaths of well over a million people, died Thursday morning, March 14, 2013. He was 87.

判决未下人先去 法律正义何处寻 14.03.2013

在红色高棉数统治期间，170万柬埔寨人生活在饥馑、劳役和处决的阴影之下。几十年后，当年恐怖政权的领导人们虽然先后入狱，但却一个又一个地逃脱了司法制裁。理由都是同一个：年老病死。
PHNOM PENH, CAMBODIA - NOVEMBER 22: In this handout photo provided by the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Former Khmer Rouge official Ieng Sary, who was Foreign Minister under the regime, appears in the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia on the second day of Case 002, on November 22, 2011 in Phnom Penh, Cambodia. Sary, along with former Head of State Khieu Samphan and Deputy to Pol Pot Nuon Chea, are at trial for genocide at a UN backed court for their role in the death of up to two million Cambodians during the Maoist revolution in the 1970s. (Photo by Mark Peters/ECCC via Getty Images)

英萨利去世 14.03.2013
Cambodia's King Norodom Sihanouk and Queen Monineath wave at Phnom Penh airport, in Cambodia. Sihanouk, the former Cambodian king who was never far from the center of his country's politics through a half-century of war, genocide and upheaval, died of natural causes early Monday, Oct. 15, 2012, in Beijing. He was 89. (Foto:Andy Eames, File/AP/dapd) / eingestellt von haz/pg 15.10.12

柬埔寨哀悼西哈努克 16.10.2012

本周二，柬埔寨降半旗，民众含泪悼念前国王西哈努克。他广受爱戴，但也有争议。他曾支持红色高棉，但又遭其软禁，并有5个子女遇害。他退位后被称为"国王父亲"。
ARCHIV - Die ehemalige Sozialministerin Ieng Thirith sitzt am 19.10.2011 in Phnom Penh auf der Anklagebank vor dem Völkermordtribunal in Kambodscha. Vor dem Tribunal streiten Ärzte seit Donnerstag (30.08.2012) um die Prozessfähigkeit einer der Angeklagten. Das Verfahren gegen Thirith (80) war im vergangenen Jahr ausgesetzt worden, weil Ärzte Demenz festgestellt hatten. Das Gericht ordnete damals eine zweite Anhörung an um festzustellen, ob sich Iengs Zustand durch Medikamente verbessert. Die Angeklagte war am Donnerstag nicht im Gerichtssaal. Foto: MARK PETERS / ECCC HANDOUT dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

红色高棉前第一夫人已被释放 16.09.2012
epa03089822 An Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), handout photograph shows a general view in the courtroom at the (ECCC), in Phnom Penh, Cambodia, 03 February 2012. Kaing Guek Eav, saw his sentence for crimes against humanity and war crimes raised to life in an appeal judgement at Cambodia's Khmer Rouge Tribunal on 03 February 2012. On 26 July 2010, the Trial Chamber convicted Duch of crimes against humanity and grave breaches of the Geneva Conventions of 1949. The Trial Chamber sentenced Duch to 35 years of imprisonment. EPA/NHET SOK HENG / ECCC HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

英蒂利因病获释 13.09.2012
In this photo released by the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, former Khmer Rouge S-21 prison commander Kaing Guek Eav, also known as Duch, center, arrives in the courtroom for a session of U.N.-backed tribunal in Phnom Penh, Cambodia, as the court gives verdict on appeal filed by Duch against his conviction Friday, Feb. 3, 2012. Duch was sentenced last July to 35 years in prison for war crimes and crimes against humanity during the killing fields regime of the 1970s. (Foto:Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Nhet Sok Heng/AP/dapd) EDITORIAL USE ONLY

红色高棉狱长获终身监禁 03.02.2012

由联合国支持的红色高棉法庭最近作出判决，判处臭名昭著的原红色高棉安全部门主管康克尤（Kaing Guek Eav），别名杜赫（Duch）终身监禁。并将他曾经的做法形容为“人类有历史记载以来最严重的罪行。”
In this photo released by Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Khieu Samphan, former Khmer Rouge head of state, listens during a trial for former Khmer Rouge top leaders, in Phnom Penh, Cambodia, Monday, Nov. 21, 2011. The three top Khmer Rouge leaders, Nuon Chea, Khieu Samphan and Ieng Sary, accused of orchestrating Cambodia's killing fields went on trial Monday before a U.N.-backed tribunal more than three decades after some of the 20th century's worst atrocities. (AP Photo/Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Mark Peters) EDITORIAL USE ONLY

乔森潘否认国际法庭对他的指控 23.11.2011

柬埔寨前红色高棉国家主席乔森潘在金边设立的联合国特别法庭上否认对他的指控。他说自己只是一块"挡箭牌"，从来没有参与做出过重要的政治决策。
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