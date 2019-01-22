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一个政治术语，用以代指柬埔寨共产党及其追随者。
红色高棉70年代在柬埔寨推行极左的社会工程政策，旨在实现所谓纯粹共产主义。极端改革造成数以百万计的人非正常死亡。进入21世纪后，联合国牵头成立了特别法庭，对红色高棉前领导人进行审判。
因实施独裁统治面临欧美制裁的柬埔寨首相洪森目前正在对北京进行为期三天的访问，并已得到中方提供援助的承诺。
对前柬埔寨共产主义恐怖政权——红色高棉的历史清理又迈进一步：农谢（Nuon Chea）和乔森潘（Khieu Samphan）因民族杀戮罪被判终身监禁。
周五（17日）是柬埔寨内战结束40周年的日子。当年，"红色高棉"正式进驻首都金边，预示着一场恐怖即将发生：四分之一国民被残杀，首都沦为一座空城。
在1975年到1979年红色高棉统治柬埔寨时期，上百万人惨遭杀害。今天很多当年的行凶者依然逍遥法外，甚至坚称自己也是巴尔布特政权的受害者。
红色高棉政权结束35年后，柬埔寨特别战争罪法庭周四以反人类罪判决该政权的两名领导人终身监禁。在70年代红色高棉暴力统治期间，约有200万人非正常死亡。
柬埔寨特别法庭的预审分庭完成了对两名前红色高棉领导的结案审讯。检方要求法院判决两名被告人终身监禁，而被告律师却要求法庭应判决当事人无罪。
柬埔寨议会选举结束，洪森领导的柬埔寨人民党迫不及待地宣布了胜利，反对派救国党则称自己在选举中占优，指责洪森舞弊。
在红色高棉数统治期间，170万柬埔寨人生活在饥馑、劳役和处决的阴影之下。几十年后，当年恐怖政权的领导人们虽然先后入狱，但却一个又一个地逃脱了司法制裁。理由都是同一个：年老病死。
本周二，柬埔寨降半旗，民众含泪悼念前国王西哈努克。他广受爱戴，但也有争议。他曾支持红色高棉，但又遭其软禁，并有5个子女遇害。他退位后被称为"国王父亲"。
由联合国支持的红色高棉法庭最近作出判决，判处臭名昭著的原红色高棉安全部门主管康克尤（Kaing Guek Eav），别名杜赫（Duch）终身监禁。并将他曾经的做法形容为“人类有历史记载以来最严重的罪行。”
柬埔寨前红色高棉国家主席乔森潘在金边设立的联合国特别法庭上否认对他的指控。他说自己只是一块"挡箭牌"，从来没有参与做出过重要的政治决策。
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