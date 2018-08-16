 红肉伤身？多吃反而更健康！ | 科技环境 | DW | 03.09.2018

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科技环境

红肉伤身？多吃反而更健康！

一项针对22万成年人的调研表明，即便每天摄入的红肉以及奶酪数倍于卫生部门的推荐量，依然有助于降低过早死亡的风险。研究团队指出，这一发现挑战了公众传统的“摄入红肉及全脂奶制品不利于健康”之观念。

Lebensmittel Käse Schinken Wein Oliven (Fotolia/Mario)

奶酪配猪肉 活到九十九?

(德国之声中文网) 目前，英国卫生部门的膳食指南建议，每个成年人一天摄入的奶制品应当占推荐摄入总热量的8%左右。这仅仅相当于一小杯酸奶或两小片奶酪或1/4升全脂牛奶。而红肉的每日摄入量则不应超过70克。

然而，加拿大麦克马斯特大学的最新全球调研显示，如果奶制品以及红肉摄入量远远超过推荐值，则有助于降低过早死亡的风险。研究结果指出，奶制品的最佳摄入量应当为当前推荐值的3倍，而红肉的摄入量则应为推荐值的1.5倍，相当于一小块牛排。按照这一研究结果，每个成年人一天摄入的奶制品应当占推荐摄入总热量的20%~25%左右。

研究人员认为，按照这一建议摄取红肉和奶制品的人，其过早死亡风险将比摄入量更小的人群降低25%左右，而心脏病风险则降低22%。

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对于许多人而言，说起德国，最先想到的是汽车、机械制造。 不过，德国不仅是先进的工业大国，其农业、畜牧业也有相当突出的表现——特别是在“养猪”这方面。 (22.08.2018)

随着生活水平的提高，中国人吃肉越来越多，加剧了气候变暖。中国专家们现在也在讨论肉类消费的种种弊端。政府甚至提倡少吃肉。 (19.11.2016)

10月26日，世界卫生组织发布报告，将香肠、火腿列为与烟酒齐名的一类致癌物。 (26.10.2015)

联邦德国政府广为宣传的“农业转向”，其目的之一是改善有用动物的生存条件。就肉猪而言，就是蛋鸡和奶牛享受到的待遇，肉猪也应当同享，因为德国现在在野外饲养蛋鸡和奶牛的做法相对而言已经比较普及，但是生活在野外草地上，在那里翻滚、调情的肉猪却很少见，还没有被看作是理所当然的事情。 (06.07.2003)

多吃红肉少吃主食

参与此项研究的营养学家蒙特(Andrew Mente)在日前于慕尼黑召开的欧洲心脏病学会会议上公布了研究结果。蒙特认为，红肉以及奶制品中的饱和脂肪酸对心脏有一定的保护作用。而且，脂肪摄入量高的人群，倾向于摄入更少的加工碳水化合物或糖类。"这当然会挑战现有的观点，即应当限制全脂奶制品的摄入量。"

蒙特指出，现代人的食谱应当多样化，并且尽可能摄入非加工食品。

此项研究并没有包含对鸡肉等"白肉"的调研。不过，蒙特指出，其他一些研究表明，摄入白肉也有相似的预防过早死亡的效用。

同样参与此项研究的心脏病专家优素福教授(Salim Yusuf)则强调，研究结果清晰地显示出奶制品以及肉类对心脏健康以及长寿的益处，与现行的官方膳食指南形成了对比。

《每日电讯报》援引英国心脏病基金会的医学专家皮尔森教授(Jeremy Pearson)指出，合理的膳食应当是一个整体，而不应只关注某一具体的方面。"只要摄入量适度，且搭配充足的水果、蔬菜、豆类、全麦、坚果，肉类和奶制品也可以为健康、均衡的饮食作出贡献。"

 

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