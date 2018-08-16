红肉伤身？多吃反而更健康！

(德国之声中文网) 目前，英国卫生部门的膳食指南建议，每个成年人一天摄入的奶制品应当占推荐摄入总热量的8%左右。这仅仅相当于一小杯酸奶或两小片奶酪或1/4升全脂牛奶。而红肉的每日摄入量则不应超过70克。

然而，加拿大麦克马斯特大学的最新全球调研显示，如果奶制品以及红肉摄入量远远超过推荐值，则有助于降低过早死亡的风险。研究结果指出，奶制品的最佳摄入量应当为当前推荐值的3倍，而红肉的摄入量则应为推荐值的1.5倍，相当于一小块牛排。按照这一研究结果，每个成年人一天摄入的奶制品应当占推荐摄入总热量的20%~25%左右。

研究人员认为，按照这一建议摄取红肉和奶制品的人，其过早死亡风险将比摄入量更小的人群降低25%左右，而心脏病风险则降低22%。

多吃红肉少吃主食

参与此项研究的营养学家蒙特(Andrew Mente)在日前于慕尼黑召开的欧洲心脏病学会会议上公布了研究结果。蒙特认为，红肉以及奶制品中的饱和脂肪酸对心脏有一定的保护作用。而且，脂肪摄入量高的人群，倾向于摄入更少的加工碳水化合物或糖类。"这当然会挑战现有的观点，即应当限制全脂奶制品的摄入量。"

蒙特指出，现代人的食谱应当多样化，并且尽可能摄入非加工食品。

此项研究并没有包含对鸡肉等"白肉"的调研。不过，蒙特指出，其他一些研究表明，摄入白肉也有相似的预防过早死亡的效用。

同样参与此项研究的心脏病专家优素福教授(Salim Yusuf)则强调，研究结果清晰地显示出奶制品以及肉类对心脏健康以及长寿的益处，与现行的官方膳食指南形成了对比。

《每日电讯报》援引英国心脏病基金会的医学专家皮尔森教授(Jeremy Pearson)指出，合理的膳食应当是一个整体，而不应只关注某一具体的方面。"只要摄入量适度，且搭配充足的水果、蔬菜、豆类、全麦、坚果，肉类和奶制品也可以为健康、均衡的饮食作出贡献。"