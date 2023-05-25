红线在哪里？在华外商盼拥有更大“明确性”

（德国之声中文网）中国英国商会（British Chamber of Commerce in China）表示，一项对其成员企业进行的调查显示，自去年12月严格控制出入境的新冠措施解除后，投资情绪更加乐观。该商会表示，他们希望进行投资，但鉴于中国与欧洲及华盛顿关系紧张，以及中国官方计划促进经济自给自足，他们仍在等待中国官方采取措施，并以此“恢复对中国信任和确定性”。

商会主席麦考马克（Julian MacCormac）在新闻发布会上表示：“如果能有更多明确性和确定性，我们相信企业将更加致力于在中国投资。”他表示，大约70%的公司在采取进一步行动之前“确实在观望”形势的发展。

中国政府表示欢迎外国公司，并鼓励其增加投资。但令外商感到不安的是，中国扩大了国家安全和其他规定，却几乎未作任何解释。此外，官方计划或以补贴或以市场壁垒的方式同全球芯片处理器及其他技术的供应商进行竞争的做法也加剧了与欧盟、华盛顿及其他贸易伙伴的紧张关系。

周日，中国政府要求“关键信息基础设施”运营者应停止采购美国最大内存芯片制造商美光科技（Micron Technology Inc.）的产品。政府称美光存在未指明的安全隐患，但没有提供明确细节。

在警方突袭了贝恩咨询公司（Bain & Co.）、凯盛融英咨询公司（Capvision）以及美国咨询公司“美思明智” （Mintz Group）北京办事处后，在华外企深感不安。当局未做解释，仅表示企业有义务遵守法律，但未明确给出可能存在的违规行为。

英国商会代表约650家公司，其中多为金融、咨询和其他服务业公司。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

周二的报告向中国监管机构提出了171条建议，其中包括对汽车行业的数据限制应“更加明确”，以及解决报告中所称的外国公司在政府采购中受到的不公平待遇。

商会政府关系负责人萨莉·徐（Sally Xu）表示，在下周与商务部官员会面之前，回应记者提问请求的成员企业都问及了对咨询公司的调查情况。

徐表示：“我们的成员对此表示关注，他们想知道什么能做和什么不能做之间的红线在哪？”

据该商会称，今年4月的一项调查显示，76%的受访企业在中国解除严格限制出入境的防疫管控措施后更加乐观。但报告也指出，不可预测的商业环境、紧张的政治局势以及“不断增加的关于经济自给自足的言论”令前景变得不明朗。

商会主席麦考马克表示：“这种围绕国家安全和自给自足方面的措辞和言论需与‘欢迎来中国’的信息相平衡，因为我认为企业存在紧张情绪。”他说道：“这增加了在华企业对未来的不确定性。”

（美联社）

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