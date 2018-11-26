红线再收紧 港自决派议员参选村长遭禁

(德国之声中文网) 香港「自决派」立法会议员朱凯迪报名参与乡郊代表选举，港府12月2日宣布他不符参选资格，理由是他「隐晦地」支持港独作为选项。

此前，负责把关确认参选提名选举主任，要求朱凯迪回答一系列有关政治主张和中港主权关系的问题。对于是否支持港独作为自决选项，朱凯迪这么回答﹕「我认为，和平主张港独是港人受《基本法》保障的权利。」

不过，选举主任认为朱凯迪有意回避问题，转移焦点至他人的言行。当局最终裁定他的提名无效，即是没有资格参选，并解释「朱凯迪的回覆，经客观考虑后，可理解为他是透过行使所谓和平主张港独的权利为名，从而隐晦地确认为他支持独立是香港人的一个选项。」

对于是否支持港独，朱凯迪回应当局时重申﹕「我自己当时至今的立场都是，我并不支持港独，但我认为香港人应该决定自己的命运。」尽管如此，选举主任仍然认为其立场「令人质疑他是否真诚地拥护《基本法》」。

剥夺沉默的自由

香港前公务员事务局局长王永平接受德国之声访问，他认为这次虽然只是低层选举，但影响非常严重且深远。 「这次的理由是，你不反对（港独）就等于支持，这界线已超离正常的法治准则。」他认为﹕「绝对违背香港一向奉行的法治原则，包括疑点利益归于被告、嫌疑犯拥有沉默的权利。这违反一般人理解的言论自由，包含保持沉默的自由。」

在短短两年间，香港多名非建制派人士被剥夺参选权利，受影响的政治光谱似乎愈来愈阔。朱凯迪竞逐的乡郊代表等同村长，是香港最基层的民意代表，更重要的是，此公职不受《基本法》的宣誓条文规管。王永平和部分法律界人士皆质疑，朱凯迪的立法会议员资格从未被质疑，政府现在却突然禁止参选，在法理上站不住脚。他质疑，港府或许只是为了奉迎和揣摩中央，才在选举审查上「宁滥勿纵」。

「红线不但不断向下伸延，根本不知道它停在哪里，下次用什么理由。」王永平形容，审查已经到了无极限的地埗﹕「以后所谓的政治审查会否不只适用于参选人，或者套用在香港人本身？将来会否要求港人表态反对港独自决，否则等于港独分子犯上官非？红线愈来愈红，底线愈来愈低，但不知道低到何处，这是最恐怖的地方。」

在殖民地政府公务系统出身的王永平，是香港首两任特首的问责班子一员，领导香港十多万公务员。他批评，港府利用中层公务员进行政治筛选非常荒谬﹕「现在每个选举主任挖尽心思，揣摩政府的政治决定，搬出这种匪夷所思所谓『隐晦』的说词是掩耳盗铃。这已经破坏我一向认识的香港公务员政治中立制度，自己人摧毁自己的高度自治，更令人担忧。」

争议或由法庭定夺

朱凯迪早年活跃于香港保育运动，2016年首次参选立法会即以8万多票当选，成为得票最高的民选「票王」。他与香港众志罗冠聪、刘小丽同属「自决派」，主张港人以「民主自决」方式决定前途，后两者被港府以宣誓不当为由取消议员资格。选举主任引述三人在2016年公布的共同声明、朱凯迪发表过的文章，内容提及他支持「香港独立」作为港人自决前途的选项之一，并倡议突破《基本法》框架讨论香港主权问题。

朱凯迪表明，会考虑循司法途径挑战政府的决定，选举主任无权作任何形式的政治筛选，亦违反香港人权法。他表示，同样的政治立场，经过两年后成为不能参选的理据，反映政府法律成为打击政敌的工具。 「就算我之后再不能进入体制推动香港民主，也希望香港人不要轻言放弃，继续在不同岗位奋斗。」

特首林郑月娥日前被问到会否兴讼覆核朱凯迪的议员资格，她说政府没此计划。 「现在要处理的是乡郊代表选举的事，选举主任已作出决定，目前没有计划去处理另外的事。...我们支持选举主任作这个决定，亦认为他审慎行使他在法例之下的权力和履行他的责任。」

李芊/夏立民 (综合报导)