红灯区也要讲男女平等！

(德国之声中文网) 本周六(8月3日)，数名男子在阿姆斯特丹红灯区的橱窗内展示自己半裸的身躯。在举世闻名的德瓦伦区(De Wallen)，一共有约300扇这样的橱窗，性工作者站在其中招揽生意。不过，尽管荷兰全国2.5万名性工作者中有5%是男性，德瓦伦区的橱窗中却鲜见男性的身影。

致力于性工作者男女平权的非盈利组织"我的红灯区"(My Red Light)强调，男性性工作者同样需要安全的工作场所，并且指出，许多男性性工作者遭受过暴力或者压榨。

周六的占领橱窗运动，也是本周阿姆斯特丹"同志骄傲节"的一部分。该活动每年吸引大量的游客。

组织者强调，本周六在橱窗内的男性"只是用于摄影的模特"，而不提供性服务。