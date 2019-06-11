红灯区也要讲男女平等！

荷兰阿姆斯特丹的红灯区，通常只有女性或者跨性别性工作者。现在，致力于男女平权的人士希望，红灯区的橱窗内也应该有男性性工作者。这场红灯区平权运动，也是本年度阿姆斯特丹“同志骄傲节”的一部分。
(德国之声中文网) 本周六(8月3日)，数名男子在阿姆斯特丹红灯区的橱窗内展示自己半裸的身躯。在举世闻名的德瓦伦区(De Wallen)，一共有约300扇这样的橱窗，性工作者站在其中招揽生意。不过，尽管荷兰全国2.5万名性工作者中有5%是男性，德瓦伦区的橱窗中却鲜见男性的身影。
致力于性工作者男女平权的非盈利组织"我的红灯区"(My Red Light)强调，男性性工作者同样需要安全的工作场所，并且指出，许多男性性工作者遭受过暴力或者压榨。
周六的占领橱窗运动，也是本周阿姆斯特丹"同志骄傲节"的一部分。该活动每年吸引大量的游客。
组织者强调，本周六在橱窗内的男性"只是用于摄影的模特"，而不提供性服务。
暴力、酒精和毒品，但也会有一些“小确幸”：在德国的妓女，为顾客提供一次性服务的价格最低仅为30欧元。一名已离开这个行当的女性向德国之声记者讲述了自己的经历。 (26.06.2018)
被视为"罪愆渊薮"的汉堡市圣保利区的夜生活胜地及红灯区-里泊街的名声，已远远跨出了德国边界。这条长达900米的街道是酒吧、剧院、酒店、妓院和性用品商店的聚集之地。过去到这里来消费的大多是附近港口的海员、水手。如今，每年到此一游的有数千游客，为的就是亲眼目睹当地以"妓女橱窗"闻名的红灯区。然而，这条名街已经今不如昔了。 (08.05.2009)