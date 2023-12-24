 红海袭击会对全球贸易构成多大的影响？ | 经济纵横 | DW | 24.12.2023

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经济纵横

红海袭击会对全球贸易构成多大的影响？

伊朗支持的胡塞武装制造的袭击事件增多后，全球最大的航运公司纷纷远离红海和苏伊士运河。另一场供应链危机即将摆在我们面前吗？

德国赫伯罗德（Hapag-Lloyd）公司拥有的Al Jasrah商船上周遭受胡塞武装的袭击。

德国赫伯罗德（Hapag-Lloyd）公司拥有的Al Jasrah商船上周遭受胡塞武装的袭击。

（德国之声中文网）伊朗支持的也门叛乱组织胡塞武装过去两周袭击商船，这导致世界上最大的几家船运公司纷纷表示将避开红海和苏伊士运河。

这意味着从远东前往欧洲的商船需要绕道南非的好望角绕行整个非洲大陆。行船时间将延长一周多，航行距离也将增加约3500海里（6482公里）。

连接红海和地中海的苏伊士运河是欧洲和亚洲之间最短的路线。全球约12%的运输通常经过水路运输完成。

船运成本飙升

行业分析师们认为，航运公司的决定已经对运输成本形成巨大影响。如果危机进一步蔓延，就可能会引发消费者购买的进口商品价格上涨。

位于哥本哈根的市场分析公司Xeneta的首席分析师桑德 (Peter Sand) 在接受德国之声采访时说：“从上海到鹿特丹的往返航程，如果改道好望角，仅仅燃油成本就会增加100万美元。”他说：“光这一项就是一笔巨额开支。”

他补充说，由于商船遭到袭击，保险费也随之飙升。为了确保服务，亚洲和欧洲之间每周提供服务的集装箱航运公司将需要考虑额外增加三艘船舶的成本。

运输延误也将对欧洲各地的集装箱港口产生连锁反应。这些港口处理大量集装箱的效率通常很高。 

丹麦航运咨询公司Vespucci Maritime的首席执行官延森（Lars Jenson）对德国之声表示：“假设我有一个每周能吞吐5万个集装箱的港口。但是一个星期一个集装箱都不来，下一周却来了1万个，这就会导致拥堵。”

红海危机不免让人联想到2021年发生的苏伊士运河阻塞事件。当时长荣海运集装箱船长赐号在埃及苏伊士运河搁浅，造成运河被阻塞了6天之久。当时也恰逢全世界都在逐渐解除应对新冠疫情而采取的封锁措施，全球贸易供应链已经出现巨大瓶颈。

当时数百艘船只在红海滞留数周，一个集装箱的运输成本从2000 美元上涨至14000 美元。苏伊士运河阻塞危机导致从亚洲运往欧洲的货物延迟了数月。

今天的供应链更加强健

分析师们认为，尽管全球供应链已基本恢复正常，但红海的安全威胁可能导致未来几周价格翻倍。 上个月连接大西洋和太平洋的巴拿马运河因干旱造成船只通行数量受限，结果造成全球运费再度上涨。

好在航运业已经从新冠疫情后的供应链危机中吸取了教训，许多船运公司都扩大了货船船队，这意味着即便长期红海航线改道带来的影响都不会那么具有灾难性。

红海危机发生的最初几天，船运公司大都在观望，希望袭击得到抑制或该地区的安全迅速得到加强。

丹麦航运咨询公司Vespucci Maritime首席执行官延森说：“这周越来越多的货船开始绕道非洲，这似乎表明承运商开始对这场危机能够迅速解决失去信心。”

美国海军“艾森豪威尔”号航母已经抵达亚丁湾。

美国海军“艾森豪威尔”号航母已经抵达亚丁湾。

美国及盟友加强海上安全

本周二（12月19日），美国宣布采取多国行动组建“护航联盟”来保护红海海上贸易。美国、英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰、挪威、塞舌尔和西班牙将参与在红海南部和亚丁湾的联合巡逻。

最近几天，美国和英国军舰开始在该地区击落胡塞武装的导弹和无人机。 然而，尚不清楚更大规模的海军力量是否足以彻底阻止袭击的发生。

还有一些商船仍在红海继续航行，船上都配有武装警卫，以防胡塞叛军登船。胡塞叛军周二坚称，美国领导的安全行动不会阻止到他们的对抗。

供应链数字服务公司Project44周二发表的一份报告指出，船运延迟不会对圣诞节消费构成影响，但如果延迟现象延续下去，商家的库存到明年2月可能就会出现不足。

还有一些分析师警告说，虽然集装箱船运总体上可能受到更严重的打击，但向欧洲运送化石燃料的船只可能最先被感知到运输延误的后果。

市场分析公司Xeneta首席分析师桑德说：“我们看到能源运输此时此刻就在受到影响，无论是石油还是煤炭，还是天然气，仅仅因为北半球现在是冬季。”这有可能对能源价格造成连锁反应。 

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