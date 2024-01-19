 红海危机：胡塞武装称中俄船只可在红海安全通行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2024

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时政风云

红海危机：胡塞武装称中俄船只可在红海安全通行

以哈冲突爆发后，也门胡塞武装在红海袭击商船，以声援加沙的巴勒斯坦人。本周五，胡塞武装承诺俄罗斯和中国船只可安全通过红海。红海危机升级已导致全球航运价格飙升，中国外贸产业也受到冲击。

胡塞武装在红海对商用船只发动袭击，图为被胡塞武装扣押的以色列船只“银河领袖号”

胡塞武装在红海对商用船只发动袭击，图为被胡塞武装扣押的以色列船只“银河领袖号”

（德国之声中文网）获伊朗支持的也门反叛组织胡塞武装近日频繁在红海及其周边袭击商船，国际商业航行受到严重影响。

本周五，胡塞武装高层官员布哈提（Mohammed al-Bukhaiti）接受俄罗斯《消息报》（Izvestia）采访，他坚称只要船只不与某些国家、尤其是与以色列有关联，也门周边水域就是安全的。

「对于包括俄罗斯和中国在内的所有其他国家而言，它们在该地区的航运不受威胁。」

「此外，我们愿意确保他们的船只在红海中的安全通行，因为自由航行对我国起着重要作用。」

他同时表示，胡塞武装将继续袭击与以色列有关的船只。

胡塞武装最近还表示，与美国和英国有关的船只也是其袭击目标。此前，为报复胡塞武装在红海袭击商船的行动，英美军队对也门境内的胡塞武装目标发动空袭。在美国对胡塞组织发动新一轮空袭的隔日，胡塞叛军周五早些时候宣称再次袭击了一艘美国船只。

受到伊朗支持的胡塞武装数周以来借着袭击红海船只，以表对巴勒斯坦和伊斯兰极端组织哈马斯的支持

受到伊朗支持的胡塞武装数周以来借着袭击红海船只，以表对巴勒斯坦和伊斯兰极端组织哈马斯的支持

自恐怖组织哈马斯10月7日对以色列发动血腥袭击引爆以哈冲突以来，胡塞武装已在也门周边的重要航道上发动了多次袭击。

在周五的访问中，布哈提将航运遇袭的责任归咎于那些无视胡塞组织改变航向命令的船只。他表示，胡塞武装的目标不是夺取或击沉船只。「我们的目标是提高以色列的经济成本，以阻止加沙的大屠杀。」

尽管布哈提坚称他们的袭击只针对特定国籍的船只，但一名美国海军指挥官表示，遇袭的船只实际上与数十个国家有关联。

对于胡塞武装高级官员承诺过将保护中俄船只安全通过红海，中国外交部发言人毛宁周五在例行记者会上重申：「红海水域是重要的国际货物和能源贸易通道，中方呼吁停止袭扰民用船只的行为，维护全球产供链的畅通和国际贸易秩序。同时应当避免给红海紧张局势火上浇油，避免推高地区整体安全风险。」

中国商务部发言人何亚东周四也针对红海局势表示：「希望有关各方从该地区安全稳定和国际社会共同利益的大局出发，恢复和保障红海水域航道安全，共同维护全球产供链畅通和国际贸易正常秩序。」

红海危机冲击中国出口贸易

随着红海局势升级，中国出口商正面临航运延误和成本增加的压力。

一名中国汽车进出口商对路透社表示，12月胡塞武装对航运的袭击升级，导致一个集装箱运往欧洲的成本从3000美元被推高至约7000美元。

红海是世界最繁忙的航运路线之一。这条航线的断裂，暴露出依赖出口的中国经济在面临供应混乱和外部需求冲击时的脆弱性。周二在达沃斯世界经济论坛上，中国总理李强发表演讲时强调了「切实维护全球产业链供应链稳定畅通」的必要性，但没有明确提到红海。

随着红海局势升级，中国出口商正面临航运延误和成本增加的压力。

随着红海局势升级，中国出口商正面临航运延误和成本增加的压力。

美国BDI家具等一些公司表示，它们正提高对土耳其和越南等地工厂的依赖，以减轻供应链中断造成的影响。在地缘政治紧张局势下，西方国家最近也采取了减少对中国依赖的举措。

中国当前面临的风险是其他企业可能会效仿此做法，重新评估去风险战略，选择「近岸外包」，即将生产转移至临近国家。

向欧洲出口中国制机械零件的IC Trade公司创办人卡斯泰利（Marco Castelli）对路透社表示，如果这个状况成为永久性的，整个机制将会被重新调整。「一些公司可能也会考虑将更多生产转移至印度，那里距离欧洲更近一周。公司需要重新评估一切。」

红海航线的进一步中断将给本已面临房市危机、消费需求疲软、人口萎缩和全球经济增长乏力的中国经济带来更大压力。

更令一些公司感到棘手的是，随着二月农历新年将至，届时将有约3亿农民工放假，中国几乎所有工厂都将停工，导致在春节的前几周出现了抢运货物的情况。

红海是从亚洲经苏伊士运河到欧洲的最短航线，调整航线绕道好望角将使船期增加两周，降低全球集装箱运输力，并使供应链断裂，因为船舶需要更长时间返回港口重新装载货物。

这可能意味着原定于4月或5月运抵西方国家货架的货物会出现延误。一些物流公司已经通报，全球最繁忙的货运港口之一的宁波舟山港出现了集装箱短缺。

据华盛顿智库中东研究所（Middle East Institute）表示，苏伊士运河是中国向西运输货物的主要航道，包括其大约60%出口到欧洲的商品。

（法新社、路透社）

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