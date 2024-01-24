红海危机继续 媒体: 美国请求中国协助规劝伊朗

（德国之声中文网）美国政府知情人士对《金融时报》表示，美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)及其副手费纳(Jonathan Finer)在本月早些时候和中共中央外联部部长刘建超会面时曾经提及此事。另据美国国务院官员称，国务卿布林肯(Antony Blinken)也曾向中方提起这一问题。

不过，知情人士抱怨说，北京方面迄今只是发表声明呼吁“有关各方确保红海船只安全通行”，除此之外没有任何施压伊朗、规制胡塞武装的迹象。也有内部人士称，“有一些迹象”表明中国介入了这一议题，但是力度并不大。

就在1月24日，中国外交部发言人汪文斌表示，中方为缓解红海紧张局势同各方保持着密切沟通，作出了积极努力。他重申了呼吁停止袭扰民用船只的立场，同时也“敦促有关方面避免给红海紧张局势火上浇油”。汪文斌还说，“红海局势紧张是加沙冲突外溢的突出表现，当务之急是尽快平息加沙战火，防止冲突进一步扩大甚至失控。我们同时也认为，安理会从未授权任何国家对也门使用武力，要切实尊重包括也门在内红海沿岸国家的主权和领土完整。”

中国自身利益

自11月中旬以来，也门的胡塞武装至少发起了33次针对红海商船的袭击，美国及其盟友也对胡塞武装阵地发动了多次空袭。就在1月22日，美国与英国再次发动了对胡塞武装的打击。

胡塞武装称，其打击目标包括往来以色列以及与以色列有关的船只，以报复以色列国防军在加沙地带的军事行动。胡塞武装得到伊朗方面的支持，后者近年来大幅加强了与中国的经贸及外交关系。因此，美国方面在过去几个月中已经多次向中国高官喊话，呼吁北京向伊朗施压。

就在1月23日，美国国家安全委员会发言人柯尔比(John Kirby)表示，美方“将欢迎中方发挥建设性作用，运用他们的影响力以及渠道来协助阻止武器弹药流向胡塞武装。”

拜登与习近平11月在旧金山会晤后，刘建超曾经在12月前往伊朗。他也被视为中国下任外长的最佳人选。美国方面则希望，中国会出于捍卫自身利益而规制胡塞武装，因为红海也是中欧贸易的重要航道。据华盛顿智库中东研究所（Middle East Institute）表示，苏伊士运河是中国向西运输货物的主要航道，包括其大约60%出口到欧洲的商品。调整航线绕道好望角将使船期增加两周，对供应链构成巨大扰动。

随着红海局势升级，中国出口商正面临航运延误和成本增加的压力。一名中国汽车进出口商对路透社表示，12月胡塞武装对航运的袭击升级，导致一个集装箱从中国运往欧洲的成本从3000美元被推高至约7000美元。

红海是世界最繁忙的航运路线之一。这条航线的断裂，暴露出依赖出口的中国经济在面临供应混乱和外部需求冲击时的脆弱性，本已面临房市危机、消费需求疲软、人口萎缩和全球经济增长乏力的中国经济将面临更大压力。一星期前，在达沃斯世界经济论坛上，中国总理李强发表演讲时强调了“切实维护全球产业链供应链稳定畅通”的必要性，但没有明确提到红海。

不过，胡塞武装已经在1月19日公开承诺中国和俄罗斯的船只可以安全通过红海。曾在中央情报局任职的美国乔治敦大学中国问题专家怀尔德(Dennis Wilder)对《金融时报》表示，北京一直在“孜孜不倦地”讨好中东国家，从而获取地缘政治与经济利益。他认为，中方非常不情愿运用其有限的对伊朗影响力来做一件维护美国利益却不能给中国带来什么好处的事情。

（金融时报、路透社）

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